Испания присоединяется к разработке европейского самолета будущего

Испания планирует присоединиться к франко-германскому проекту разработки перспективного европейского истребителя 21-го века, более известного как "Система вооружения нового поколения" (NGWS), сообщает ЦАМТО.В испанском военном ведомстве заявляют, что министр обороны страны Маргарита Роблес уже направила официальное уведомление о желании Испании участвовать в разработке европейского истребителя, министрам обороны Франции и Германии - Флоранс Парли и Урсуле фон дер Ляйен. Испания предлагает вложить в проект в течении двух следующих лет 25 млн. евро. Предполагается, что официальное подписание контракта состоится в январе 2019 года.Разрабатываемый Францией и Германией NGWS – это перспективный истребитель нового поколения, создаваемый на замену, начиная с 2040 года, самолетов "Тайфун" консорциума Eurofighter и "Рафаль" компании Dassault Aviation. По задумке конструкторов, новый самолет должен представлять собой пилотируемый истребитель, использующий при решении боевых задач рой беспилотных аппаратов, которые будут нести как вооружение, так и средства обнаружения. Кроме того предполагается, что NGWS будет интегрирован со средневысотным ударным БЛА большой продолжительности полета FCAS (Future Combat Air System).Разработчики планируют создать к 2025 году демонстратор концепции истребителя, опытный образец - к 2030 году. На вооружение новый истребитель должен встать в 2040-2045 годах.