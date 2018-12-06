Су-57 вооружат гиперзвуковой ракетой
Российский истребитель Су-57 оснастят новой гиперзвуковой ракетой с характеристиками, подобными ракете комплекса «Кинжал», передает ТАСС сообщение источника в авиационной промышленности.
По данным источника, соответствующие работы внесены в государственную программу вооружения на 2018-2027 годы.
По словам собеседника, новая ракета будет «с внутрифюзеляжным размещением». Ее габариты меньше, чем у ракеты «Кинжал», но характеристики будут схожими.
При этом он не уточнил ТТХ ракеты и не назвал сроков выхода ее на государственные испытания.
Напомним, в настоящее время в ВКС России несут опытное боевое дежурство истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные авиакомплексами «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой. В ходе применения ракета сначала разгоняется самолетом, затем сбрасывается и включает собственный твердотопливный двигатель. Её скорость достигает 10 Махов. Ракета способна маневрировать, оставаясь недосягаемой для всех существующих сегодня средств ПВО-ПРО. Дальность ее применения – более 2 тыс. км.
Согласно данным из открытых источников, ракета «Кинжал» создана на базе аэробаллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер».
Ранее сообщалось, что за последние 6 лет количество крылатых ракет в Вооружённых силах России увеличилось в 6 раз.
По данным источника, соответствующие работы внесены в государственную программу вооружения на 2018-2027 годы.
Гиперзвуковыми ракетами будут вооружаться истребители Су-57 в соответствии с текущей программой вооружения,сказал он.
По словам собеседника, новая ракета будет «с внутрифюзеляжным размещением». Ее габариты меньше, чем у ракеты «Кинжал», но характеристики будут схожими.
При этом он не уточнил ТТХ ракеты и не назвал сроков выхода ее на государственные испытания.
Напомним, в настоящее время в ВКС России несут опытное боевое дежурство истребители-перехватчики МиГ-31К, оснащенные авиакомплексами «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой. В ходе применения ракета сначала разгоняется самолетом, затем сбрасывается и включает собственный твердотопливный двигатель. Её скорость достигает 10 Махов. Ракета способна маневрировать, оставаясь недосягаемой для всех существующих сегодня средств ПВО-ПРО. Дальность ее применения – более 2 тыс. км.
Согласно данным из открытых источников, ракета «Кинжал» создана на базе аэробаллистической ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер».
Ранее сообщалось, что за последние 6 лет количество крылатых ракет в Вооружённых силах России увеличилось в 6 раз.
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