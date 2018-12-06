МО РФ: Эсминец США McCampbell следовал под российским контролем

USS McCampbell (DDG 85)

Если экипаж американского эсминца и "продемонстрировал" что-либо, то это свою неудачную попытку на максимальной скорости уйти от сопровождавших его сил Тихоокеанского флота. В настоящее время, экипаж McCampbell "демонстрирует" свою отвагу на удалении более 400 километров от территориальных вод РФ в центральной части Японского моря

Минобороны РФ прокомментировало сообщение американского телеканала CNN о том, что эсминец ВМС США "совершил проход в непосредственной близости от залива Петра Великого в районе Владивостока". В российском военном ведомстве заявили, что американский корабль следовал под контролем большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и самолетов морской авиации.В Минобороны подчеркнули, что американский эсминец не приближался к российским территориальным водам ближе, чем на 100 километров. Официальный представитель оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что эсминец находился под контролем российской авиации и российского БПК "Адмирал Трибуц".Ранее американский телеканал CNN заявил, что ракетный эсминец McCampbell прошел в непосредственной близости от базы российского Тихоокеанского флота, тем самым "бросив вызов чрезмерным морским претензиям России". По мнению CNN, появление ракетного эсминца ВМС США в районе Владивостока "отрезвит русских".USS McCampbell – ракетный эсминец УРО типа "Арли Бёрк". Нормальное водоизмещение – 6950 т. Максимальная скорость хода – 32 узла. Дальность плавания – около 5000 морских миль. Экипаж – 380 человек, включая 32 офицера. Вооружен крылатыми ракетами "Томагавк".