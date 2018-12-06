В США вертолёт Ка-52 сравнили с американским «Апачем»
Российский Ка-52 «Аллигатор» и американский AH-64E можно назвать лучшими боевыми вертолетами в своем классе, причем «камовская» машина может похвастаться лучшей маневренностью и большей огневой мощью, пишет Business Insider.
Автор отмечает, что «чрезвычайную маневренность» Ка-52 приобрел благодаря соосной схеме расположения винтов. На вооружении вертолета такие управляемые ракеты как «Вихрь» и «Атака» (противотанковые), Х-25МЛ (класса «воздух-поверхность»), а также неуправляемые С-8 (80 мм) и пушка 2А42 (30 мм).
При этом «Аллигатор» корабельного базирования оснащен противокорабельными ракетами Х-35 с дальностью поражения до 130 км, добавляет он.
Всему этому арсеналу «Апач» может противопоставить ракеты AGM-114 Hellfire («воздух-поверхность»), 70-мм неуправляемые ракеты, а также 30-мм пушку, говорится в материале.
Правда, последняя версия «Апача» – AH-64E имеет «в рукаве козырь»: его аппаратура способна получать информацию от беспилотников и даже частично управлять ими.
В итоге автор делает вывод, что, несмотря на некоторое превосходство «Аллигатора» в маневренности и вооружении, победителем «с небольшим отрывом» является всё-таки «Апач», «умеющий» активно взаимодействовать с беспилотниками.
В статье также отмечается, что Apache впервые поднялся в воздух в 1975 году, с тех пор несколько раз модернизировался, новейшим вариантом является AH-64E. По состоянию на 2014 год являлся вторым по распространенности боевым вертолетом после советского Ми-24.
Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет в 1997 году и является приемником Ка-50 Black Shark («Черная акула»). Машина способна поражать на поле боя бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели.
Автор отмечает, что «чрезвычайную маневренность» Ка-52 приобрел благодаря соосной схеме расположения винтов. На вооружении вертолета такие управляемые ракеты как «Вихрь» и «Атака» (противотанковые), Х-25МЛ (класса «воздух-поверхность»), а также неуправляемые С-8 (80 мм) и пушка 2А42 (30 мм).
При этом «Аллигатор» корабельного базирования оснащен противокорабельными ракетами Х-35 с дальностью поражения до 130 км, добавляет он.
Всему этому арсеналу «Апач» может противопоставить ракеты AGM-114 Hellfire («воздух-поверхность»), 70-мм неуправляемые ракеты, а также 30-мм пушку, говорится в материале.
Правда, последняя версия «Апача» – AH-64E имеет «в рукаве козырь»: его аппаратура способна получать информацию от беспилотников и даже частично управлять ими.
В итоге автор делает вывод, что, несмотря на некоторое превосходство «Аллигатора» в маневренности и вооружении, победителем «с небольшим отрывом» является всё-таки «Апач», «умеющий» активно взаимодействовать с беспилотниками.
В статье также отмечается, что Apache впервые поднялся в воздух в 1975 году, с тех пор несколько раз модернизировался, новейшим вариантом является AH-64E. По состоянию на 2014 год являлся вторым по распространенности боевым вертолетом после советского Ми-24.
Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет в 1997 году и является приемником Ка-50 Black Shark («Черная акула»). Машина способна поражать на поле боя бронированную и небронированную технику, живую силу, а также воздушные цели.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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