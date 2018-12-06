Рада рассмотрит вопрос разрыва Договора о дружбе с РФ: каковы последствия

Верховная рада сегодня собирается на заседание, которое будет посвящено рассмотрению вопроса разрыва Договора о дружбе между Украиной и Россией. Речь идёт о Договоре, который в 1998 году подписывался тогдашними президентами стран – Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным. Вступил в силу Договор о дружбе 1 апреля 1999 года, и срок его действия истекает 1 апреля 2019 года (после автоматического продления в 2008-2009 годах).Законопроект о прекращении действия Договора внёс на рассмотрение украинского парламента президент Пётр Порошенко 3 декабря, заявив, что ВРУ необходимо рассмотреть этот законопроект «в приоритетном порядке».Если ВРУ решит разорвать Договор о дружбе с Россией менее чем за четыре месяца до его истечения, то какие последствия ждут оба государство во взаимоотношениях при учёте того, что, казалось бы, взаимоотношений хуже тех, которые есть сегодня, придумать сложно.Например,договора предусматривает принятие сторонами необходимых мер по предотвращению подстрекательства к насилию против отдельных лиц и групп граждан по национальной, расовой, религиозной и иной нетерпимости.Выходя из договора, Киев выдаст индульгенцию всем тем бандитским группировкам, которые и до этого занимались фактической сегрегацией. Подстрекательство к насилию станет нормой, которая приобретёт вполне «законные» черты.Договора предусматривает обеспечение защиты этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств, а также поощрение этой самобытности.Выходом из Договора Киев откровенно ставит под удар нацменьшинства, проживающие в стране, включая этнических русских и русскоязычных украинцев. На самом деле, сложно назвать «меньшинством» тех, кого десятки миллионов в стране с менее чем 40-миллионным населением, но де-юре русские и русскоязычные на Украине сегодня считаются таковыми.Давление на граждан, предпочитающих общение на русском языке, стало нормой для майданной Украины, но в случае разрыва Договора о дружбе, у радикалов (включая радикалов во власти) появляется законодательная возможность устроить чистки по этническому, языковому и конфессиональному признаку.Кое-что из сферы безопасности.Высокие Договаривающиеся Стороны будут оказывать взаимное содействие при ликвидации аварий, возникших в результате чрезвычайных ситуаций, на линиях связи, магистральных трубопроводах, энергетических системах, путях сообщения и других объектах, которые составляют взаимный интерес.Выход из Договора фактически даёт возможность Киеву не только не оказывать содействие в указанных выше ситуациях, но и оправдывать их искусственное создание. Например, ситуация с перекрытием водоснабжения Крыма, те самые подрывы опор ЛЭП, которыми уже отличались банды, выдающие себя за «патриотически настроенных крымских татар».Выход из Договора – очередной шаг Украины к изоляции и превращению в радикальное ультранационалистическое государство с идеологией раздора и ограбления своего собственного народа.