Польша и США выбирают место для базы близ Калининграда
Вашингтон и Варшава в настоящее время выбирают место на территории Польши для размещения американской военной базы, сообщают Известия со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах.
По словам источника, база будет находиться близ Калининградской области, пока предпочтение отдается городу Ожиш. Он находится в 170 км от Калиниграда и уже имеет необходимую военную инфраструктуру, включая полигон. Считается, что военная база, расположенная около «до зубов вооруженного» российского региона, сможет обеспечить защиту не только Польше, но и странам Балтии.
Окончательного решения по выбору места пока не принято – кроме Ожиша рассматриваются такие города как Жагань, Дравско-Поморск, а также территория между городами Быдгощ и Торунь.
Как отметили польские дипломаты, действия властей страны являются реакцией на снижение в регионе безопасности и стабильности из-за «агрессивной» политики России.
Напомним, в Совете Федерации действия Варшавы назвали опасными и экономически невыгодными. В случае появления в Польше американского военного объекта он будет незамедлительно запланирован в качестве очередной цели огневого поражения.
Уже сегодня в Польше расквартированы около 3 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, в городе Быдгощ расположен Объединенный центр боевой подготовки, а в городе Щецин – штаб-квартира Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток». Также в стране функционируют два центра передового опыта Североатлантического альянса.
В настоящее время Польша рассматривается в качестве одного из ключевых союзников Соединенных Штатов в Европе.
По словам источника, база будет находиться близ Калининградской области, пока предпочтение отдается городу Ожиш. Он находится в 170 км от Калиниграда и уже имеет необходимую военную инфраструктуру, включая полигон. Считается, что военная база, расположенная около «до зубов вооруженного» российского региона, сможет обеспечить защиту не только Польше, но и странам Балтии.
Окончательного решения по выбору места пока не принято – кроме Ожиша рассматриваются такие города как Жагань, Дравско-Поморск, а также территория между городами Быдгощ и Торунь.
Как отметили польские дипломаты, действия властей страны являются реакцией на снижение в регионе безопасности и стабильности из-за «агрессивной» политики России.
Напомним, в Совете Федерации действия Варшавы назвали опасными и экономически невыгодными. В случае появления в Польше американского военного объекта он будет незамедлительно запланирован в качестве очередной цели огневого поражения.
Уже сегодня в Польше расквартированы около 3 тыс. американских военнослужащих. Кроме того, в городе Быдгощ расположен Объединенный центр боевой подготовки, а в городе Щецин – штаб-квартира Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток». Также в стране функционируют два центра передового опыта Североатлантического альянса.
В настоящее время Польша рассматривается в качестве одного из ключевых союзников Соединенных Штатов в Европе.
- Использованы фотографии:
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