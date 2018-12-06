КС РФ признал законным соглашение по границе между Чечнёй и Ингушетией

Конституционный суд (КС) поставил точку в споре о границах между Ингушетией и Чечней, признав, что соглашение об установлении границ между республиками не противоречит основному закону страны. Таким образом, согласно постановлению суда, референдум в Ингушетии не является необходимым для установления границы с Чечней, а ее утверждение не требует решения Совета Федерации.Согласно материалам, опубликованным пресс-службой Конституционного суда, если границы между двумя республиками отсутствуют, а до 26 сентября между Ингушетией и Чечней разграничения установлено не было, то речь идет об их взаимной потребности разграничить земли и разрешить соответствующий спор. В этом случае не требуется утверждение границы Советом Федерации и проведения референдума.Главы республик Евкуров и Кадыров подписали соглашение, предусматривающее равноценный обмен территориями, после чего парламенты обоих республик утвердили новые границы республик. Договор считался соответствующим Конституции РФ, но Магасе прошла волна протестов, в ходе которых люди утверждали, что обмен не равноценный и для утверждения границ требуется провести референдум.Конституционный суд поясняет, что достигнутое 26 сентября 2018 года согласие между Ингушетией и Чечней по установлению границ является окончательным, соответствующим Конституции РФ и референдум по данному вопросу проводить нет необходимости.Между тем, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров попросил федеральные власти и глав регионов ликвидировать блокпосты на границах республик Северного Кавказа, мотивировав это тем, что посты "не приносят пользу для региона и для народа".