МРК проекта 21631 "Орехово-Зуево" успешно закончил госиспытания

Малый ракетный корабль (МРК) "Орехово-Зуево" закончил прохождение государственных испытаний и начал переход из Новороссийска в Севастополь, сообщает пресс-служба Черноморского флота.Официальный представитель ЧФ Алексей Рулев сообщает, что МРК "Орехово-Зуево" успешно выполнил все мероприятия по плану госиспытаний и начал переход из Новороссийска в пункт постоянного базирования - Севастополь. Торжественная церемония подъема Военно-морского флага и вхождение корабля в состав ВМФ РФ произойдет в ближайшее время.Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» является седьмым серийным кораблем проекта 21631 (шифр «Буян-М»), построенным на ОАО "Зеленодольский завод им. А.М. Горького", и вторым, построенным для Черноморского флота . Малые ракетные корабли проекта 21631 являются многоцелевыми кораблями класса река - море, оснащенными современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Назначение кораблей этого проекта - охрана и защита экономической зоны государства.Основные характеристики: Водоизмещение 949 тонн. Длина 74,1 метра, ширина 11,0 метров, высота 6,57 метра, осадка 2,6 метра. Установлен водометный движитель, обеспечивающий скорость хода 25 узлов. Дальность плавания до 1500 миль. Автономность 10 суток. Экипаж от 29 до 36 человек.