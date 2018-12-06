Физики в США представили революционную технологию в электронике

Таким образом, устройства, основанные на материалах AFM (антиферромагнетики), могут быть уменьшены, причем информация будет сохранена более компактно, чтобы обеспечить более высокую ёмкость.

Физики лаборатории Брукхейвен, входящей в научно-исследовательскую систему Министерства энергетики США, представили доклад о новейшей разработке в области электроники. Сама представленная технология носит название «рентгеновской визуализации», которая основана на применении таких материалов как антиферромагнетики.Технология позволяет создавать контролировать участки материала с полярной ориентацией – так называемые антифазные магнитные домены. Ориентация в данном случае, как известно из курса физики, зависит от того, «в какую сторону вращается» электрон (грубое приближение). Если более точно – от спина электрона. Спины (характеристика элементарной частицы) внутри каждого домена упорядочены, в соседних доменах их «направление» отличается до момента намагничивания материала.Один из соавторов разработки – Клаудио Маццоли – сообщает, что конечная цель состоит в том, чтобы повлиять на спины электронов в различных доменах, а это позволит фактически управлять той или иной информацией. В свою очередь это позволит современной микро- (а точнее – нано-) электронике сделать колоссальный шаг вперёд. Современный подход в создании электронных устройств основан исключительно на «поступательном» движении собственно электронов - субатомных отрицательно заряженных частиц. Воспользоваться их «вращательным» движением (тем самым спином) не представлялось возможным.Антиферромагнетики дали учёным возможность воспользоваться и упомянутым «вращением» элементарных частиц, что, как заявлено, приведёт не только к миниатюризации электронных устройств, но и колоссальному росту функционала электрических цепей (на платах) нового типа. Фактически это революционная технология.Издание Nature приводит заявление сотрудника лаборатории университета Рутгера Валерия Кирюхина, входящего в число соавторов разработки:Управление доменами предлагается осуществлять с помощью высокочастотного рентгеновского излучения. При этом физики признаются, что получить полный контроль над состоянием доменов, пока не удаётся.Если же технология действительно будет реализована в полном объёме, то мир ожидает новая электронная революция. В частности, речь идёт о возможности создания устройств для хранения информации колоссальных объёмов при минимальных размерах самого устройства. При этом энергозатраты при эксплуатации таких устройств тоже обещают быть минимальными.С военно-технической точки зрения, такая технология рассматривается в качестве базы для создания перспективных устройств радиоэлектронного обнаружения, а также для обсуждаемых электромагнитных пушек, у которых пока обнаруживаются проблемы по источникам питания и управляемой мощности воздействия.