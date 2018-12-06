Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды

Российское Минобороны разместило на Курилах береговые радиолокационные станции (РЛС) для прикрытия морских рубежей России на тихоокеанском направлении, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.Согласно поступившей информации, российские станции наблюдения за морскими целями "Мыс-1" и гидроакустические комплексы, установленные на Курильских островах, создают сплошную зону для обнаружения и отслеживания всех надводных, подводных и воздушных целей. Совместно с ранее поставленными на острова береговыми ракетными комплексами "Бал" и Бастион", РЛС обеспечат, в случае необходимости, поражение корабельных и авианосных групп вероятного противника при попытке прорыва к российскому побережью.В Минобороны острова Курильской гряды, на которых разместились новые РЛС, не называют, но поставленные на боевое дежурство еще в 2016 году береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" расположены на островах, на которые претендует Япония. Усиленные батареи дивизиона комплекса "Бастион" расположены на острове Итуруп, а дивизион комплекса "Бал" расположился на острове Кунашир. Кроме этого, на острове Матуа открылся аэродром, способный принимать легкие военно-транспортные самолеты.Ждем очередную ноту от японского правительства о "чрезмерной милитаризации японских северных территорий"?