Американские эксперты: КНДР строит новую ракетную базу
Северокорейские военные продолжают работы по укреплению и расширению в северной части страны военной базы, на которой находятся баллистический ракеты большой дальности, а также строят новый военный объект, говорится в статье на сайте телеканала CNN.
По словам автора, это подтверждается спутниковыми снимками, переданными изданию Миддлберийским институтом. Одна из обозначенных на карте баз Yeongjeo-dong хорошо известна американцам. Она расположена в районе границы двух северных провинций Чагандо и Янгандо недалеко от Китая. Однако в 11 км от этой ракетной базы началось строительство некоего нового объекта, о котором ранее не сообщалось.
В статье отмечается, что база Yeongjeo-dong остается активной, а находящийся рядом с ним объект за последние годы значительно расширен. Эксперты пока не пришли к единому мнению, будет ли этот объект применяться самостоятельно, либо он станет частью уже существующей базы.
На новом объекте исследователи рассмотрели, в частности, казармы и командный пункт. Там же якобы прокладываются поземные тоннели, выкапываются бункеры и склады, возможно, для хранения ракет.
При этом автор отмечает, что само по себе расширение либо строительство баз не нарушает ранее взятых на себя руководством республики обязательств, пока там не появятся более веские доказательства, указывающие на продолжение реализации в КНДР ракетно-ядерной программы.
Напомним, в июне текущего года во время саммита США-КНДР в Сингапуре Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали документ, в котором последний взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако никаких сроков назначено не было. Стороны согласились, что временные рамки выполнения обязательств будут определяться в ходе отдельных переговоров.
По словам автора, это подтверждается спутниковыми снимками, переданными изданию Миддлберийским институтом. Одна из обозначенных на карте баз Yeongjeo-dong хорошо известна американцам. Она расположена в районе границы двух северных провинций Чагандо и Янгандо недалеко от Китая. Однако в 11 км от этой ракетной базы началось строительство некоего нового объекта, о котором ранее не сообщалось.
В статье отмечается, что база Yeongjeo-dong остается активной, а находящийся рядом с ним объект за последние годы значительно расширен. Эксперты пока не пришли к единому мнению, будет ли этот объект применяться самостоятельно, либо он станет частью уже существующей базы.
На новом объекте исследователи рассмотрели, в частности, казармы и командный пункт. Там же якобы прокладываются поземные тоннели, выкапываются бункеры и склады, возможно, для хранения ракет.
При этом автор отмечает, что само по себе расширение либо строительство баз не нарушает ранее взятых на себя руководством республики обязательств, пока там не появятся более веские доказательства, указывающие на продолжение реализации в КНДР ракетно-ядерной программы.
Напомним, в июне текущего года во время саммита США-КНДР в Сингапуре Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали документ, в котором последний взял на себя обязательства по денуклеаризации полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Соединенных Штатов. Однако никаких сроков назначено не было. Стороны согласились, что временные рамки выполнения обязательств будут определяться в ходе отдельных переговоров.
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