Порошенко рассказал о переброске украинских десантников "на восток"

С военного аэродрома в Житомирской области подразделения ДШВ (десантно-штурмовые войска) будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы в соответствии с утверждёнными планами. Как всегда вы отправляетесь туда, где есть потребность решать наиболее сложные задачи, где без воинов ДШВ никак.

Во время поздравления с днём вооружённых сил Украины президент страны Пётр Порошенко объявил, что он принял «важное решение», связанное с военным положением. Верховный главком ВСУ сообщил, что он отправил «усиление» в виде десантно-штурмовых подразделений «на восток». По словам Порошенко, это «адекватный ответ на действия агрессора».Из твита Порошенко:По последним данным, украинские десантники по распоряжению Порошенко перебрасываются в контролируемые Киевом районы Луганского и Донецкого регионов, а также в Харьковскую область, где ранее, как известно, был введён режим военного положения. Эти регионы граничат с Российской Федерацией.Порошенко в ходе своего пространного поздравления ВСУ с праздником сообщил, что украинская армия стала «фундаментом» независимости страны, и готова «дать отпор на любой вызов».Стало известно, что сегодня Верховная рада помимо вопроса о разрыве Договора о дружбе с Россией обсуждает и такую тему, как создание военной базы литовско-польско-украинской бригады (так называемая «Литполукрбриг»). Военная база, на которой будут проходить службу и военнослужащие стран, входящих в НАТО (Польши и Литвы), может расположиться в одном из западных регионов Украины.