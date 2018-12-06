Верховная Рада вдвое расширила зону контроля Украины в Чёрном море
Украинский парламент принял во втором чтении законопроект о прилегающей зоне Украины, который фактически увеличивает территорию морского контроля государства в Черном море. Проект закона поддержали 244 депутата Верховной Рады, сообщают украинские СМИ.
Согласно новому закону, Украина увеличивает на 12 морских миль зону контроля морского пространства, прилегающую к территориальному морю страны. Таким образом, к 12 милям территориальных вод Украины, украинские депутаты прибавляют еще 12 миль, тем самым заявляя, что на этой территории будет осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушения таможенного, фискального, миграционного и санитарного законодательства страны. В этой зоне Украина будет иметь право на остановку, досмотр, задержание и арест судов и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других судов, используемых с некоммерческой целью.
Украинским кораблям разрешается преследовать суда "по горячим следам" в случае нарушения украинского законодательства при попытке скрыться.
Кроме этого в законе предусмотрено, что оружие может применяться без предупреждения для прекращения "вооруженных провокаций", а также для отражения нападения на корабли Госпогранслужбы или другие суда Украины.
В Киеве утверждают, что закон соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
Согласно новому закону, Украина увеличивает на 12 морских миль зону контроля морского пространства, прилегающую к территориальному морю страны. Таким образом, к 12 милям территориальных вод Украины, украинские депутаты прибавляют еще 12 миль, тем самым заявляя, что на этой территории будет осуществлять контроль, необходимый для предотвращения нарушения таможенного, фискального, миграционного и санитарного законодательства страны. В этой зоне Украина будет иметь право на остановку, досмотр, задержание и арест судов и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других судов, используемых с некоммерческой целью.
Украинским кораблям разрешается преследовать суда "по горячим следам" в случае нарушения украинского законодательства при попытке скрыться.
Кроме этого в законе предусмотрено, что оружие может применяться без предупреждения для прекращения "вооруженных провокаций", а также для отражения нападения на корабли Госпогранслужбы или другие суда Украины.
В Киеве утверждают, что закон соответствует положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.
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- https://dnews.dn.ua/
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