Шаманов предложил дать оценку решению о выводе войск СССР из Германии

Март 1991 года. Погрузка для вывода в/ч в СССР (архив РИА Новости)

Владимир Шаманов, возглавляющий Комитет по обороне Госдумы РФ, сегодня выступил с предложением негативно оценить действия советского руководства в конце 80-х годов с политической точки зрения. По мнению политика, они способствовали ускоренному уничтожению ракет по ДРСМД и выводу советских войск с территории Германии.Так, к 1991 году наша страна уничтожила на 1000 ракет больше, чем американцы (Россия – 1846 ракет, США – 846).Такими же ускоренными темпами в угоду американцам проходили и вывод советских войск за пределы Германии. По словам Шаманова, Горбачёв и его соратники несут ответственность за то, что «группу войск вышвырнули, бросили в чистое поле», а дальше во всех своих действиях следовали указаниям из США.Председатель Комитета по обороне также назвал имена тех, кто, находясь в то время в руководстве СССР, принимал данные решения: это были министр внешнеполитического ведомства СССР Эдуард Шеварднадзе, идеолог перестройки, член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев и другие люди, которых назвали нацпредателями. Шаманов призвал дать государственную оценку их действиям, пока жив Михаил Горбачёв.На самом деле, сложно объяснить исключительно "доброй волей" (как об этом говорит сам Горбачёв) вывод советских войск из ГДР на фоне того, что войска США из стран Европы никуда уходить не собирались.: группа советских войск в ГДР на начало 1991 года составляла около 330 тысяч человек.Напомним, что ранее в стране обсудили вопрос об отзыве негативной оценки ввода советских войск в Афганистан.