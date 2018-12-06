Эксперт оценил испытание С-125 на Украине
Испытанный недавно на Украине ЗРК С-125, якобы превращенный в береговой комплекс, не представляет военного интереса, приводит РИА Новости комментарий российского эксперта Алексея Леонкова.
Накануне секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил об удачном испытании «новых крылатых ракет», которыми якобы в перспективе будет усилена береговая оборона в Азовском и Черном морях.
Как отметил Леонков, С-125 – это советский зенитный комплекс. Что бы его модернизировать, необходимы технологии, которых у Киева нет. «Новый» комплекс не представляет военного интереса, так как украинская оборонная промышленность находится на стадии стагнации. Подобные «переделки» Украина уже демонстрировала, выдавая их за новое оружие, которое фактически создается лишь для пиара существующей власти.
Этот комплекс запускает ракеты класса «земля-воздух». Украинцы, видимо, изменили программу полета ракеты, чтобы она поражала надводные цели, пояснил он.
Между тем Турчинов заявил в среду, что было выполнено восемь пусков, «во время которых было уничтожено восемь надводных целей».
Накануне секретарь СНБО Украины Александр Турчинов сообщил об удачном испытании «новых крылатых ракет», которыми якобы в перспективе будет усилена береговая оборона в Азовском и Черном морях.
Была отработана система береговой обороны с помощью модернизированного ракетного комплекса С-125,заявил он.
Как отметил Леонков, С-125 – это советский зенитный комплекс. Что бы его модернизировать, необходимы технологии, которых у Киева нет. «Новый» комплекс не представляет военного интереса, так как украинская оборонная промышленность находится на стадии стагнации. Подобные «переделки» Украина уже демонстрировала, выдавая их за новое оружие, которое фактически создается лишь для пиара существующей власти.
Этот комплекс запускает ракеты класса «земля-воздух». Украинцы, видимо, изменили программу полета ракеты, чтобы она поражала надводные цели, пояснил он.
Навряд ли им это удалось, потому что даже если переделать программу, эта ракета должна поражать воздушные цели, по своей массе намного меньшие, чем корабль,заключил эксперт.
Между тем Турчинов заявил в среду, что было выполнено восемь пусков, «во время которых было уничтожено восемь надводных целей».
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- https://www.facebook.com/oleksandr.turchynov
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