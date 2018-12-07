Проект «Нептун» (Украина). Ракета новая, проблемы старые

Бросковый пуск ракеты "Нептун" 30 января 2018 г. Фото СНБО Украины

Транспортно-пусковой контейнер после запуска, 30 января 2018 г. Фото СНБО Украины

Активная радиолокационная головка самонаведения для "Нептуна". Фото Ukrmilitary.com

Ракета нового типа на заводе "ВИЗАР". Фото СНБО Украины

Опытная ракета с работающим стартовым двигателем. 5 декабря 2018 г. Фото Facebook.com/petroporoshenko

"Нептун" в первые секунды после пуска, плоскости разложены, стартовый двигатель еще работает. Фото Facebook.com/petroporoshenko