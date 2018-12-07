Проект «Нептун» (Украина). Ракета новая, проблемы старые
Украина пытается создавать свое собственное вооружение разных классов, в том числе ракеты различного назначения. Целью одного из самых смелых и амбициозных проектов последнего времени является создание перспективной противокорабельной ракеты. Изделие «Нептун» было впервые представлено несколько лет назад, и за прошедшее время успело выйти на испытания. Несколько дней назад, как утверждается, состоялись очередные тестовые пуски. На ПКР «Нептун» возлагаются большие надежды, но его реальные перспективы, как и в случае с множеством других украинских разработок, оказываются под вопросом.
От анонса до испытаний
Проект с названием «Нептун» был анонсирован в 2015 году. Тогда была представлена основная информация по перспективной ракете и некоторые другие сведения. В 2016 году киевское КБ «Луч» заявило о наличии принципиальной возможности создания противокорабельных ракетных комплексов разного назначения с унифицированной ракетой. Последняя могла бы использоваться кораблями, береговыми комплексами и самолетами. Предложенная ракета должна была иметь дальность полета до 300 км и эффективно поражать надводные суда водоизмещением до 5 тыс. т либо береговые объекты.
Предложение о создании новой ПКР заинтересовало потенциального заказчика, что привело к продолжению работ. Уже весной 2016 года КБ «Луч» в сотрудничестве с другими украинскими предприятиями начало сборку первых опытных ракет. Головным разработчиком и изготовителем компонентов было бюро «Луч». Силовую установку для «Нептуна» заказали предприятию «Мотор Січ», головку самонаведения разработало НПП «Радіонікс», некоторые компоненты должен поставлять Харьковский авиационный завод. Госпредприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию, должно будет освоить серийный выпуск ракет.
В середине 2017 года появились неподтвержденные данные о проведении испытаний «Нептуна». Как стало ясно позже, эти сведения не соответствовали действительности. Первый реальный бросковый пуск, предназначенный для отработки стартовой ступени ракеты для берегового комплекса, состоялся только 30 января 2018 года. На этих испытаниях присутствовали представители военного и политического руководства Украины. Насколько известно, в ходе броскового пуска стартовый двигатель справился со своей задачей и вывел опытную ракету «Нептун» на заданную начальную траекторию.
Следующий запуск провели 17 августа на полигоне в Одесской области. На этот раз речь шла о ракетной стрельбе по учебной цели. Как и в прошлый раз, испытания проходили под надзором высокопоставленных чиновников. По результатам августовского пуска сообщалось, что опытный «Нептун» успешно прошел по траектории и поразил надводную мишень на дальности 100 км от точки старта.
В октябре командование ВМС Украины рассказало о своих планах на ближайшее будущее. На конец текущего года были запланированы две новые тестовые стрельбы ракетами «Нептун». До конца весны 2019-го состоятся еще несколько запусков, которым предстоит завершить программу испытаний берегового ракетного комплекса. Кроме того, флотское командование раскрыло некоторые планы в отношении развертывания новых ПКР. Их планируется сделать основным вооружением перспективных ракетных катеров «Веспа», пока лишь планируемых к постройке.
Последние на данный момент испытания изделий «Нептун» состоялись 5 декабря. Как утверждают представители украинского руководства, состоялся запуск восьми противокорабельных ракет, и всем им удалось поразить намеченные цели на максимальной дальности – порядка 280 км. Целью тестовых запусков, как утверждалось, являлась проверка дальности и точности стрельбы. Были опубликованы фотографии одного из опытных изделий в полете.
Согласно заявлениям последнего времени, в обозримом будущем противокорабельная ракета «Нептун» может поступить на вооружение Украины. Пока речь идет только о береговом ракетном комплексе на базе автомобильного шасси. В дальнейшем испытываемая сейчас ПКР сможет стать основным вооружением перспективных ракетных катеров новых проектов. В прошлом упоминалась возможность использования «Нептуна» боевой авиацией, но подробные сведения на этот счет пока отсутствуют.
«Нептун» и «Уран»
Создание современных противокорабельных ракет является достаточно сложной задачей, а украинская промышленность имеет ограниченный технологический и инженерный потенциал. Эти факты еще несколько лет назад привели к появлению версий об истинном происхождении ракеты «Нептун». Характерный внешний вид и данные из открытых источников, описывающие события прошлых лет, стали поводом для подозрений о копировании зарубежной ракеты.
Внешне ракета «Нептун» весьма похожа на советское / российское изделие 3М24 / Х-35У из состава комплекса «Уран». Еще во времена СССР производство такого оружия планировалось запустить в Харькове. Часть компонентов для ракет тоже предполагалось собирать на предприятиях Украинской ССР. Таким образом, после распада Советского Союза значительный объем документации по проекту «Уран» должен был достаться независимой Украине. Как новые хозяева распорядились этими документами – большой вопрос.
Есть все основания подозревать, что несколько лет назад Украина вспомнила о полученной в прошлом документации и решила использовать ее для развития своей оборонной промышленности и вооруженных сил. Исходный проект переработали с учетом возможностей собственных предприятий. В первую очередь, следовало предусмотреть замену недоступных комплектующих иностранного производства собственными аналогами. Результатом такого подхода к проектированию могла стать ПКР, имеющая максимальное внешнее и конструктивное сходство с существующим образцом.
Если эта версия соответствует действительности, то название украинской ракеты приобретает весьма интересный вид и выглядит забавным каламбуром. Выходит, что «Нептун» был создан на основе «Урана». Появится ли в будущем «Плутон» на той же базе – неизвестно.
Следует отметить, что украинские официальные лица ожидаемо отрицают все предположения об использовании чужих наработок. «Нептун» именуется полностью отечественной разработкой, созданной только украинскими предприятиями. Впрочем, события последних лет наглядно показали, что далеко не всем заявлениям украинского руководства строит верить, и история проекта «Нептун», похоже, не является исключением.
Знакомая конструкция
По известным данным, украинская ПКР «Нептун» внешне и по своей компоновке максимально похожа на российское изделие 3М24 из состава комплекса «Уран». Предлагается строительство ракеты нормальной аэродинамической схемы с раскладываемыми в полете Х-образными крыльями и стабилизаторами. Большая часть фюзеляжа ракеты имеет круглое сечение, но хвостовой отсек отличается своей формой: на его днище помещается воздухозаборное устройство двигателя. Головной отсек отдается под головку самонаведения и средства управления, за ним находится боевая часть, а в хвосте расположена силовая установка.
Ракета «Нептун» комплектуется турбореактивным двигателем МС-400 украинской разработки. По всей видимости, это изделие представляет собой вариант дальнейшего развития мотора ТРДД-50, используемого на Х-35. В свое время документация по двигателю ТРДД-50 была передана в Запорожье для освоения серийного производства. Таким образом, с точки зрения происхождения двигатель похож на ракету «Нептун» в целом. Для взлета с наземной платформы или корабля ракета использует твердотопливный стартовый двигатель. Он выполнен в виде сбрасываемого устройства с цилиндрическим корпусом и собственными стабилизаторами.
Проект «Уран» предусматривал использование инерциальной навигации и активной радиолокационной головки самонаведения. В проекте «Нептун» используются схожие устройства, но иных типов. Собственная АРГСН была разработана киевской компанией «Радионикс», имеющей некоторый опыт в создании радиоэлектронных средств для вооружения. Точные характеристики новых средств наведения не сообщались.
Ракета «Нептун» в стартовой конфигурации имеет длину 5,5 м при диаметре корпуса 420 мм. Размах крыла – 1,33 м. Иные сведения отсутствуют. В то же время, известно, что российская ракета Х-35 имеет стартовую массу 670 кг и развивает скорость до М=0,85. «Нептун» оснащается осколочно-фугасной проникающей боевой частью неназванной массы. При этом вес боезаряда Х-35 составляет 145 кг.
Носители оружия
В ходе испытаний тестовые запуски украинских ПКР осуществлялись с простейшей стационарной установки, на которой монтировался штатный контейнер ракеты. Уже известно, что первым на вооружение поступит береговой вариант комплекса «Нептун». Он будет строиться на основе многоосного специального шасси, на котором планируется установить пусковую установку с четырьмя ТПК ракет. Насколько известно, такая машина еще не создана. Во всяком случае, ее пока не показывали широкой публике.
В будущем ПКР «Нептун» могут стать вооружением перспективных ракетных катеров украинской постройки. Еще в 2015 году появились сообщения о намерении Минобороны Украины заказать три ракетных катера проекта 58260 «Лань». В этом году в украинских СМИ появились сообщения, согласно которым исходный проект был переработан, и «Лани» станут носителями ракет «Нептун». Впрочем, подобное изменение проекта может не иметь никаких реальных перспектив. Украинское кораблестроение переживает тяжелые времена, и возможность успешной постройки желаемых катеров остается под вопросом.
Опытная ракета с работающим стартовым двигателем. 5 декабря 2018 г. Фото Facebook.com/petroporoshenko
В этом году был представлен новый проект ракетного катера, созданный на базе «58260». После внесения ряда изменений базовый образец получил новое обозначение – «Веспа». На борту катера водоизмещением до 640 т предлагается разместить восемь ПКР типа «Нептун», а также набор прочего ракетного и артиллерийского вооружения. Проект «Веспа» получил высокие оценки, но его реальные перспективы пока до конца не ясны.
В недавнем прошлом разработчики ракеты «Нептун» утверждали, что она может быть адаптирована для использования в тактической авиации. Какие-либо подробности подобного проекта – если он существует – в дальнейшем не публиковались. Впрочем, совсем не трудно представить, какие именно самолеты военно-воздушных сил и морской авиации Украины могли бы стать носителями «Нептуна». Поиску ответа на такие вопросы способствует специфическое состояние парка техники.
Новые ракеты и старые проблемы
По всей видимости, украинская промышленность действительно смогла разработать современную противокорабельную ракету, пусть даже и на основе существующего изделия. В ближайшее время планируется завершить ее испытания и приступить к развертыванию серийного производства. Согласно смелым планам, в обозримом будущем на вооружении Украины могут появиться перспективные береговые комплексы и катера с ракетами «Нептун». Тем не менее, как показывает опыт последних лет, подобные планы могут оказаться чрезмерно оптимистичными.
В последние годы, особенно после смены власти, оборонная промышленность и армия Украины сталкивается с одними и теми же проблемами. Страна попросту не имеет достаточно денег для финансирования всех желаемых закупок. По тем же причинам затрудняется развитие промышленности, способное обеспечить производство новых изделий. Также следует учитывать, что в ряде направлений украинским предприятиям приходится начинать свою деятельность едва ли не с нуля.
Все эти факторы приводят к одним и тем же последствиям. Промышленность показывает и испытывает новые образцы разного рода, власти дают им высокую оценку, но вскоре весь оптимизм пропадает. Если новый образец и поступает в серийное производство, то армии не удается закупать его в значительных количествах. Попытки выхода на международный рынок тоже не всегда приводят к желаемым результатам.
"Нептун" в первые секунды после пуска, плоскости разложены, стартовый двигатель еще работает. Фото Facebook.com/petroporoshenko
Нет никаких оснований полагать, что новый проект противокорабельной ракеты «Нептун» сможет оправдать возлагаемые на него надежды и не повторить судьбу прочих перспективных разработок. Возможность массового выпуска и столь же массовых закупок новых ракет остается под вопросом, а пробиться на международный рынок будет крайне трудно.
Следует учитывать, что дальнейшая судьба ракеты «Нептун» прямо зависит от ее потенциальных носителей. Ее планируется использовать с сухопутными комплексами и в составе вооружения ракетных катеров новой постройки. Эти проекты тоже имеют все шансы столкнуться с обычными проблемами украинской промышленности. В самом лучшем случае, количество носителей для ракет будет невелико – если, конечно, их вообще начнут строить.
При наличии подобных проблем, резко сокращающих реальные перспективы ПКР «Нептун», оценка ее характеристик и боевых качеств может быть бессмысленной. Впрочем, с этой точки зрения проект выглядит весьма интересно. Копирование ракеты Х-35 должно иметь соответствующие последствия. Новая украинская ракета, без учета проблем производственного характера, способна показать себя в качестве неплохого оружия своего класса. Однако, по-видимому, по своим основным характеристикам она, как минимум, не лучше базового изделия Х-35. Все же речь идет о повторении ракеты конца восьмидесятых годов с соответствующими возможностями.
Для украинской ракеты «Нептун» заявлены достаточно высокие тактико-технические характеристики, и в обозримом будущем она, по заявлениям чиновников, может поступить на вооружение. Тем не менее, реальные поводы для оптимизма пока отсутствуют. На фактических перспективах проекта могут сказаться недостаток опыта разработчиков, проблемы на производстве и отсутствие необходимых финансов у министерства обороны. Удастся ли проекту «Нептун» преодолеть все трудности и не разделить судьбу других многообещающих украинских разработок последних лет – покажет время.
По материалам сайтов:
https://ukroboronprom.com.ua/
http://mil.in.ua/
https://ukrmilitary.com/
https://defence-blog.com/
https://segodnya.ua/
http://bastion-opk.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
От анонса до испытаний
Проект с названием «Нептун» был анонсирован в 2015 году. Тогда была представлена основная информация по перспективной ракете и некоторые другие сведения. В 2016 году киевское КБ «Луч» заявило о наличии принципиальной возможности создания противокорабельных ракетных комплексов разного назначения с унифицированной ракетой. Последняя могла бы использоваться кораблями, береговыми комплексами и самолетами. Предложенная ракета должна была иметь дальность полета до 300 км и эффективно поражать надводные суда водоизмещением до 5 тыс. т либо береговые объекты.
Предложение о создании новой ПКР заинтересовало потенциального заказчика, что привело к продолжению работ. Уже весной 2016 года КБ «Луч» в сотрудничестве с другими украинскими предприятиями начало сборку первых опытных ракет. Головным разработчиком и изготовителем компонентов было бюро «Луч». Силовую установку для «Нептуна» заказали предприятию «Мотор Січ», головку самонаведения разработало НПП «Радіонікс», некоторые компоненты должен поставлять Харьковский авиационный завод. Госпредприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию, должно будет освоить серийный выпуск ракет.
В середине 2017 года появились неподтвержденные данные о проведении испытаний «Нептуна». Как стало ясно позже, эти сведения не соответствовали действительности. Первый реальный бросковый пуск, предназначенный для отработки стартовой ступени ракеты для берегового комплекса, состоялся только 30 января 2018 года. На этих испытаниях присутствовали представители военного и политического руководства Украины. Насколько известно, в ходе броскового пуска стартовый двигатель справился со своей задачей и вывел опытную ракету «Нептун» на заданную начальную траекторию.
Следующий запуск провели 17 августа на полигоне в Одесской области. На этот раз речь шла о ракетной стрельбе по учебной цели. Как и в прошлый раз, испытания проходили под надзором высокопоставленных чиновников. По результатам августовского пуска сообщалось, что опытный «Нептун» успешно прошел по траектории и поразил надводную мишень на дальности 100 км от точки старта.
В октябре командование ВМС Украины рассказало о своих планах на ближайшее будущее. На конец текущего года были запланированы две новые тестовые стрельбы ракетами «Нептун». До конца весны 2019-го состоятся еще несколько запусков, которым предстоит завершить программу испытаний берегового ракетного комплекса. Кроме того, флотское командование раскрыло некоторые планы в отношении развертывания новых ПКР. Их планируется сделать основным вооружением перспективных ракетных катеров «Веспа», пока лишь планируемых к постройке.
Последние на данный момент испытания изделий «Нептун» состоялись 5 декабря. Как утверждают представители украинского руководства, состоялся запуск восьми противокорабельных ракет, и всем им удалось поразить намеченные цели на максимальной дальности – порядка 280 км. Целью тестовых запусков, как утверждалось, являлась проверка дальности и точности стрельбы. Были опубликованы фотографии одного из опытных изделий в полете.
Согласно заявлениям последнего времени, в обозримом будущем противокорабельная ракета «Нептун» может поступить на вооружение Украины. Пока речь идет только о береговом ракетном комплексе на базе автомобильного шасси. В дальнейшем испытываемая сейчас ПКР сможет стать основным вооружением перспективных ракетных катеров новых проектов. В прошлом упоминалась возможность использования «Нептуна» боевой авиацией, но подробные сведения на этот счет пока отсутствуют.
«Нептун» и «Уран»
Создание современных противокорабельных ракет является достаточно сложной задачей, а украинская промышленность имеет ограниченный технологический и инженерный потенциал. Эти факты еще несколько лет назад привели к появлению версий об истинном происхождении ракеты «Нептун». Характерный внешний вид и данные из открытых источников, описывающие события прошлых лет, стали поводом для подозрений о копировании зарубежной ракеты.
Внешне ракета «Нептун» весьма похожа на советское / российское изделие 3М24 / Х-35У из состава комплекса «Уран». Еще во времена СССР производство такого оружия планировалось запустить в Харькове. Часть компонентов для ракет тоже предполагалось собирать на предприятиях Украинской ССР. Таким образом, после распада Советского Союза значительный объем документации по проекту «Уран» должен был достаться независимой Украине. Как новые хозяева распорядились этими документами – большой вопрос.
Есть все основания подозревать, что несколько лет назад Украина вспомнила о полученной в прошлом документации и решила использовать ее для развития своей оборонной промышленности и вооруженных сил. Исходный проект переработали с учетом возможностей собственных предприятий. В первую очередь, следовало предусмотреть замену недоступных комплектующих иностранного производства собственными аналогами. Результатом такого подхода к проектированию могла стать ПКР, имеющая максимальное внешнее и конструктивное сходство с существующим образцом.
Если эта версия соответствует действительности, то название украинской ракеты приобретает весьма интересный вид и выглядит забавным каламбуром. Выходит, что «Нептун» был создан на основе «Урана». Появится ли в будущем «Плутон» на той же базе – неизвестно.
Следует отметить, что украинские официальные лица ожидаемо отрицают все предположения об использовании чужих наработок. «Нептун» именуется полностью отечественной разработкой, созданной только украинскими предприятиями. Впрочем, события последних лет наглядно показали, что далеко не всем заявлениям украинского руководства строит верить, и история проекта «Нептун», похоже, не является исключением.
Знакомая конструкция
По известным данным, украинская ПКР «Нептун» внешне и по своей компоновке максимально похожа на российское изделие 3М24 из состава комплекса «Уран». Предлагается строительство ракеты нормальной аэродинамической схемы с раскладываемыми в полете Х-образными крыльями и стабилизаторами. Большая часть фюзеляжа ракеты имеет круглое сечение, но хвостовой отсек отличается своей формой: на его днище помещается воздухозаборное устройство двигателя. Головной отсек отдается под головку самонаведения и средства управления, за ним находится боевая часть, а в хвосте расположена силовая установка.
Ракета «Нептун» комплектуется турбореактивным двигателем МС-400 украинской разработки. По всей видимости, это изделие представляет собой вариант дальнейшего развития мотора ТРДД-50, используемого на Х-35. В свое время документация по двигателю ТРДД-50 была передана в Запорожье для освоения серийного производства. Таким образом, с точки зрения происхождения двигатель похож на ракету «Нептун» в целом. Для взлета с наземной платформы или корабля ракета использует твердотопливный стартовый двигатель. Он выполнен в виде сбрасываемого устройства с цилиндрическим корпусом и собственными стабилизаторами.
Проект «Уран» предусматривал использование инерциальной навигации и активной радиолокационной головки самонаведения. В проекте «Нептун» используются схожие устройства, но иных типов. Собственная АРГСН была разработана киевской компанией «Радионикс», имеющей некоторый опыт в создании радиоэлектронных средств для вооружения. Точные характеристики новых средств наведения не сообщались.
Ракета «Нептун» в стартовой конфигурации имеет длину 5,5 м при диаметре корпуса 420 мм. Размах крыла – 1,33 м. Иные сведения отсутствуют. В то же время, известно, что российская ракета Х-35 имеет стартовую массу 670 кг и развивает скорость до М=0,85. «Нептун» оснащается осколочно-фугасной проникающей боевой частью неназванной массы. При этом вес боезаряда Х-35 составляет 145 кг.
Носители оружия
В ходе испытаний тестовые запуски украинских ПКР осуществлялись с простейшей стационарной установки, на которой монтировался штатный контейнер ракеты. Уже известно, что первым на вооружение поступит береговой вариант комплекса «Нептун». Он будет строиться на основе многоосного специального шасси, на котором планируется установить пусковую установку с четырьмя ТПК ракет. Насколько известно, такая машина еще не создана. Во всяком случае, ее пока не показывали широкой публике.
В будущем ПКР «Нептун» могут стать вооружением перспективных ракетных катеров украинской постройки. Еще в 2015 году появились сообщения о намерении Минобороны Украины заказать три ракетных катера проекта 58260 «Лань». В этом году в украинских СМИ появились сообщения, согласно которым исходный проект был переработан, и «Лани» станут носителями ракет «Нептун». Впрочем, подобное изменение проекта может не иметь никаких реальных перспектив. Украинское кораблестроение переживает тяжелые времена, и возможность успешной постройки желаемых катеров остается под вопросом.
Опытная ракета с работающим стартовым двигателем. 5 декабря 2018 г. Фото Facebook.com/petroporoshenko
В этом году был представлен новый проект ракетного катера, созданный на базе «58260». После внесения ряда изменений базовый образец получил новое обозначение – «Веспа». На борту катера водоизмещением до 640 т предлагается разместить восемь ПКР типа «Нептун», а также набор прочего ракетного и артиллерийского вооружения. Проект «Веспа» получил высокие оценки, но его реальные перспективы пока до конца не ясны.
В недавнем прошлом разработчики ракеты «Нептун» утверждали, что она может быть адаптирована для использования в тактической авиации. Какие-либо подробности подобного проекта – если он существует – в дальнейшем не публиковались. Впрочем, совсем не трудно представить, какие именно самолеты военно-воздушных сил и морской авиации Украины могли бы стать носителями «Нептуна». Поиску ответа на такие вопросы способствует специфическое состояние парка техники.
Новые ракеты и старые проблемы
По всей видимости, украинская промышленность действительно смогла разработать современную противокорабельную ракету, пусть даже и на основе существующего изделия. В ближайшее время планируется завершить ее испытания и приступить к развертыванию серийного производства. Согласно смелым планам, в обозримом будущем на вооружении Украины могут появиться перспективные береговые комплексы и катера с ракетами «Нептун». Тем не менее, как показывает опыт последних лет, подобные планы могут оказаться чрезмерно оптимистичными.
В последние годы, особенно после смены власти, оборонная промышленность и армия Украины сталкивается с одними и теми же проблемами. Страна попросту не имеет достаточно денег для финансирования всех желаемых закупок. По тем же причинам затрудняется развитие промышленности, способное обеспечить производство новых изделий. Также следует учитывать, что в ряде направлений украинским предприятиям приходится начинать свою деятельность едва ли не с нуля.
Все эти факторы приводят к одним и тем же последствиям. Промышленность показывает и испытывает новые образцы разного рода, власти дают им высокую оценку, но вскоре весь оптимизм пропадает. Если новый образец и поступает в серийное производство, то армии не удается закупать его в значительных количествах. Попытки выхода на международный рынок тоже не всегда приводят к желаемым результатам.
"Нептун" в первые секунды после пуска, плоскости разложены, стартовый двигатель еще работает. Фото Facebook.com/petroporoshenko
Нет никаких оснований полагать, что новый проект противокорабельной ракеты «Нептун» сможет оправдать возлагаемые на него надежды и не повторить судьбу прочих перспективных разработок. Возможность массового выпуска и столь же массовых закупок новых ракет остается под вопросом, а пробиться на международный рынок будет крайне трудно.
Следует учитывать, что дальнейшая судьба ракеты «Нептун» прямо зависит от ее потенциальных носителей. Ее планируется использовать с сухопутными комплексами и в составе вооружения ракетных катеров новой постройки. Эти проекты тоже имеют все шансы столкнуться с обычными проблемами украинской промышленности. В самом лучшем случае, количество носителей для ракет будет невелико – если, конечно, их вообще начнут строить.
При наличии подобных проблем, резко сокращающих реальные перспективы ПКР «Нептун», оценка ее характеристик и боевых качеств может быть бессмысленной. Впрочем, с этой точки зрения проект выглядит весьма интересно. Копирование ракеты Х-35 должно иметь соответствующие последствия. Новая украинская ракета, без учета проблем производственного характера, способна показать себя в качестве неплохого оружия своего класса. Однако, по-видимому, по своим основным характеристикам она, как минимум, не лучше базового изделия Х-35. Все же речь идет о повторении ракеты конца восьмидесятых годов с соответствующими возможностями.
Для украинской ракеты «Нептун» заявлены достаточно высокие тактико-технические характеристики, и в обозримом будущем она, по заявлениям чиновников, может поступить на вооружение. Тем не менее, реальные поводы для оптимизма пока отсутствуют. На фактических перспективах проекта могут сказаться недостаток опыта разработчиков, проблемы на производстве и отсутствие необходимых финансов у министерства обороны. Удастся ли проекту «Нептун» преодолеть все трудности и не разделить судьбу других многообещающих украинских разработок последних лет – покажет время.
По материалам сайтов:
https://ukroboronprom.com.ua/
http://mil.in.ua/
https://ukrmilitary.com/
https://defence-blog.com/
https://segodnya.ua/
http://bastion-opk.ru/
https://bmpd.livejournal.com/
- Автор:
- Рябов Кирилл
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