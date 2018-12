Изменят ли роботы парадигму наземного боя?

По материалам сайтов:

Опыт эксплуатации дистанционно управляемых машин (ДУМ) оказал влияние на смену некоторых приоритетов, направленных на снижение логистической нагрузки и повышение гибкости применения. Военные в настоящее время ищут системы, которые могут использовать общий универсальный контроллер, иметь единую конфигурацию шасси, позволяющую принять различную целевую нагрузку, то есть платформы с повышенным уровнем модульности.Выбор представленных на рынке ДУМ чрезвычайно разнообразен, варьируясь от наномашин до тяжелых многотонных систем. В этой же статье будут рассмотрены последние, особенно те, что оборудованы той или иной системой вооружения. Вооруженные роботы являются предметом ожесточенных дискуссий, связанных с этическими, юридическими проблемами и т.д., хотя некоторые страны уже начали их развертывание, в основном для оценки и выработки концепции боевого применения. Например, в мае 2018 года заместитель министра обороны подтвердил, что вооруженная ДУМ Уран-9, разработанная компанией «766 Управление производственно-технологической комплектации», была развернута в Сирии для испытаний. Из доклада министерства обороны следует, что эти боевые испытания комплекса выявили недостатки в его управлении, подвижности, огневой мощи, разведывательных и наблюдательных функциях.Боевой многофункциональный робототехнический комплекс Уран-9 вооружен 30-мм автоматической пушкой 2А72, спаренным с ней 9,62-мм пулеметом ПКТ/ПТКМ и четырьмя ПТУР 9М120-1 «Атака». В качестве варианта на Уран-9 может устанавливаться зенитный комплекс «Игла» или ПТУР «Корнет-М». На выставке Армия 2018 этот робот был представлен в обновленном варианте, оснащенном двумя шестиствольным установками «Шмель-М» для стрельбы ракетами «Шмель-ПРО» с термобарической (ПРО-А) или зажигательной (ПРО-3) боеголовками. Робот Уран-9 Способен передвигаться по бездорожью со скоростью 10 км/ч, максимальная же скорость составляет 25 км/ч, он может управляться по радиоканалу с мобильного пункта управления, расположенного менее чем в трех километрах. Эта машина имеет довольно внушительные размеры: длину 5,1 метра, ширину 2,53 метра, высоту 2,5 метра и массу порядка 10 тонн, что объясняется установкой базовой брони, обеспечивающей защиту от огня стрелкового оружия . В свою очередь Концерн «Калашников» разработал боевую автоматизированную систему БАС-01Г БМ «Соратник», чей комплекс вооружения может включать 12,7-мм и 7,62-мм пулемет, 30-мм гранатомет АГ-17А и новый 40-мм автоматический гранатомет. Также на БАС предусмотрена возможность установки восьми противотанковых ракет «Корнет-ЭМ».В сфере вооруженных роботов необходимо отметить платформу, которая была использована многочисленными компаниями для разработки безэкипажных вооруженных систем. Это платформа THeMIS, разработанная и изготавливаемая эстонской компанией Milrem Robotics. THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System) означает «гибридная модульная гусеничная система пехоты». Эта платформа с открытой архитектурой, весящая 1450 кг, оснащена дизельным двигателем и электрогенератором; в гибридном режиме он может работать 8-10 часов, тогда как в полностью электрическом режиме продолжительность работы варьируется от 0,5 до 1,5 часов. В типичной конфигурации один из модулей содержит аккумуляторы и другой генератор, то есть заказчики могут выбирать между полностью электрическим и гибридным решениями. Компания Milrem провела оценка аккумуляторов различного типа и по запросу заказчика готова установить топливные элементы. THeMIS может развивать скорость 14 км/ч и преодолевать склоны до 60% и боковые уклоны до 30%. Аппарат имеет длину 2,4 метра, ширину 2,15 метра и высоту 1,1 метра, размеры площадки для целевой нагрузки между двумя боковыми модулями составляет 2,05x1,03 метра, она может принять 750 кг нагрузки.При использовании в качестве транспортной системы грузовая площадка THeMIS оборудуется клетью высотой 53 см с внутренним объемом 1,12 м3. Аппараты компании Milrem дополняются различными вариантами дистанционного управления и автономными возможностями. Среди них навигация по промежуточным точкам, зональная навигация, используемая для нейтрализации самодельных взрывных устройств и поисково-спасательных задач, режимы «следуй за ведущим», «помощь водителя» и «часовой». С целью оптимизации пути ДУМ также доступно интеллектуальное планирование маршрута с функциями проверки секторов обзора, дальности радиосвязи и типа местности.Также для этого робота рассматриваются более продвинутые режимы, например, улучшенное обнаружение и обход препятствий за счет обучающихся нейронных сетей в виртуальной среде обучения, команды голосом и руками с целью снижения нагрузки на оператора в полевых условиях и дополненная реальность, позволяющая обеспечить полное погружение оператора, который оказывается в центре действия со всей необходимой проецируемой информацией. «Автономные возможности сегодня находятся не на том уровне, который бы позволял решать все возможные сценарии, с которыми наша ДУМ может столкнуться, поэтому наш автономный комплект всегда адаптирован под потребности заказчиков», — сказал Март Ноорма из компании Milrem Robotics, пояснив, что сложно оценивать нынешний статус различных разработок, исходя из общего уровня технологической готовности, поскольку совершенное решение для одного сценария может быть довольно бесполезным для другого. Milrem Robotics способна разрабатывать решения для заказчика, которые включают компоненты из перечисленных выше возможностей и технологий.Эстонская компания предоставляет заказчикам еще один полезный инструмент, получивший название DIBS (Digital Infantry Battlefield Solution). «Он был разработан совместно с военными экспертами с целью демонстрации потенциала наземных мобильных роботов в боевых операциях, как отдельных платформ, так и в составе группы, а также при совместной работе людей и роботов», — добавил Ноорма. DIBS работает как своего рода боевая лаборатория, которая позволяет понять, как развернуть ДУМы с целью оптимального использования парка таких аппаратов, а также провести отработку выполнения задачи.Эстонская компания предоставила свою платформу нескольким партнерам, которые установили на нее свои системы. Компания Singapore Technologies Engineering подписала соглашение в 2016 году по использованию THeMIS в качестве основы для нескольких возможных изделий и установила свой дистанционно управляемый модуль вооружения (ДУМВ) Adder, вооруженный 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом. На выставке IDEX 2017 компании Milrem и IGG Aselsan представили THeMIS, оборудованный ДУМВ SARP разработки турецкой Aselsan. тогда как месяцем позже эстонская компания объявила о сотрудничестве с Kongsberg и QinetiQ North America по установке на ДУМ модуля Protector, в этом случае QNA предоставит систему управления.На выставке Eurosatory 2018 компания Nexter показала ОРТIO-Х20, комбинацию робота THeMIS с своим дистанционно управляемым модулем вооружения ARX-20 с 20-мм пушкой. Это стало первой попыткой установки оружия среднего калибра на эту ДУМ. ARX-20 вооружен пушкой 20М621 под снаряд 20x102 мм и опциональным спаренным 7,62-мм пулеметом FN MAG 58. На этой же выставке можно было увидеть THeMIS с модулем FN Herstal deFNder Medium, вооруженным 12,7-мм пулеметом M3R. На выставке компании Milrem Robotics и MBDA объявили о соглашении по разработке варианта ДУМ, вооруженного противотанковыми ракетами пятого поколения ММР. Они будут установлены в башенку IMPACT (Integrated MMP Precision Attack Combat Turret) разработки MBDA, которая оснащена дневными/ночными сенсорами, двумя готовыми к пуску ракетами и опционально 7,62-мм пулеметом.Поскольку ДУМ THeMIS достаточно тяжела, то она хорошо подходит под установку вооружения. Впрочем, она может быть адаптирована и под другие задачи, ее большая грузоподъемность позволяет переоборудовать ее в разведывательную или транспортную систему.Канадское отделение немецкой компании Rheinmetall разработало некоторое время назад роботизированную платформу, которая на выставке Eurosatory была представлена в серийной конфигурации. Словосочетание «финальная конфигурация» здесь не подходит, так как система этого типа эволюционна по определению. Первый вариант, получивший название Mission Master, в грузовой конфигурации позволяет не только выполнять задачи снабжения, но также подготовлен для задач эвакуации раненых и пострадавших.Mission Master базируется на коммерческой платформе Avenger 8x8 разработки канадской фирмы Argo. Первоначально на ней был установлен дизельный двигатель, но Rheinmetall Canada заменила его электродвигателем и комплектом литий-ионных аккумуляторов, обеспечивающих примерно 8 часов непрерывной работы. Сделать ДУМ как можно более автономной было первой целью компании и для этого большая часть «мозгов» системы установлена на ее борту; при этом возможно также и дистанционное управление. Слева сзади платформы Mission Master имеется сенсорный экран, который можно снять и управлять ею на дистанции до 100 метров. «Передний сенсорный комплект включает 3D лазерный локатор и телекамеру, а задний сенсорный блок включает камеру и лазерный локатор, последний двухкоординатный», — пояснил Ален Тремблей из компании Rheinmetall Canada, добавив, что «могут быть установлены две опциональные боковые камеры, если заказчик пожелает круговой обзор». С целью увеличения дистанции обзора и повышения качества распознавания на машину может быть также установлена радиолокационная станция.Все эти подсистемы могут легко устанавливаться благодаря шине протокола CAN, который обеспечивает автоматическое конфигурирование подключаемых компонентов. Робот Mission Master со своими двумя спутниковыми приемниками и инерциальной навигационной платформой способен использовать любую существующую спутниковую группировку. Инерциальная навигационная система плюс цифровая карта зоны работы, загруженная в навигационную систему, позволяет роботу Mission Master двигаться некоторое время по местности в отсутствие спутникового сигнала. Полуавтономные функции, например, «следуй за мной», позволяют работать с несколькими аппаратами.Компания Rheinmetall Canada работала не только над автономными модулями, но также стремилась адаптировать платформу к военным задачам. «Мы добавили вдоль бортов машины 16 контейнеров, совместимых с патронными ящиками стандарта НАТО, которые также могут использоваться для других целей. Трубчатые стойки, установленные по бортам, позволяют складывать на них рюкзаки, а при опускании они становятся сиденьями, на которых могут разместиться, например, сидячие раненые; на платформу могут быть установлены одни носилки, поскольку аппарат имеет длину 2,95 метра», — сказал Тремблей. При собственной массе менее 800 кг платформа может принять груз массой почти 600 кг, максимальная грузоподъемность в амфибийных операциях составляет 400 кг.Кроме грузовой конфигурации ДУМ Mission Master может оборудоваться под задачи других типов; на выставке в Париже, например, машина была показана с ДУМВ, вооруженным 12,7-мм пулеметом. Компания Rheinmetall Canada, входящая в Rheinmetall group, занимается разработкой и производством ДУМВ, однако благодаря открытой архитектуре системы может быть установлен любой другой боевой модуль. Учитывая категорию по массе аппарата Mission Master, компания Rheinmetall Canada намерена провести его испытания с 20-мм пушкой в начале 2019 года. На машину может устанавливаться другая целевая нагрузка, например, разведывательный, ретрансляторный, разведки ОМП или РЭБ модули. Для модулей с высоким энергопотреблением может устанавливаться вспомогательная силовая установка; в конечном счете, она может быть использована для увеличения времени работы платформы. ВСУ этого типа вместе с топливом весит около 10 процентов от грузоподъемности Mission Master в амфибийных операциях.Ограниченные людские ресурсы всегда заставляли Израиль мыслить нестандартно, благодаря чему эта страна уже несколько десятилетий является лидером в сфере использования БЛА. Что касается беспилотных наземных систем, то наземные роботы уже несколько лет патрулируют границы аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве. Компания Roboteam разработала усиленный вариант Probot 2 конфигурации 4x4 массой 410 кг, который после «переобувания» в гусеницы может перевозить груз массой 700 кг. что гораздо больше собственной массы. Время работы 8 часов было увеличено за счет добавления генератора, который перезаряжает аккумуляторы во время движения, а также продляет режим наблюдения до 72 часов — это требование программы SMET американской армии, в рамках которой Probot прошел первый отбор. ДУМ компании Roboteam может развить скорость 9,6 км/ч и работать по промежуточным координатам GPS или оборудоваться комплектом «следуй за мной».Многие европейские армии с интересом смотрят на ДУМ с целью снижения рисков и нагрузки на солдат; большинство в данный момент интересуют задачи транспортировки. Здесь можно назвать британскую программу ALMRS (Autonomous Last Mile Resupply System — автономная система снабжения на последней миле), в которой расчет делается не только на наземные машины. В выпущенном в июне 2017 года документе рассматриваются три основных технологических сферы: беспилотные воздушные и наземные грузовые платформы, технологии и системы, позволяющие этим грузовым платформам работать автономно, и, наконец, технологии самостоятельного прогнозирования, планирования, слежения и оптимизации снабжения военных пользователей. В июле 2018 года было отобрано пять команд, что ознаменовало начало годичного Этапа 2, в рамках которого в ноябре этого же года был проведен эксперимент Army Warfighting Experiment.Французское управление сухопутных вооружений начала программу FURIOUS (Future systemes Robotiques Innovants en tant qu'OUtilS au profit du combattant embarque et debarque — перспективные инновационные роботизированные системы для армии). Ее целью является развертывание трех демонстрационных образцов разных размеров, которые будут работать в составе пехотных отделений в учебном центре городского боя CENZUB в Сиссоне. Задача по разработке этих образцов была поручена компании Safran Electronics & Defense и Effidence, специализирующейся на применении роботов в логистической сфере. В октябре 2017 года компания Safran показала гибридный дизель-электрический аппарат е-Rider, на котором был установлен генератор, позволивший увеличить запас хода до 200-300 км. Он продемонстрировал свои автономные возможности, двигаясь в полностью автономном режиме по заранее запланированному маршруту, объезжая препятствия и возвращаясь к стартовой позиции; также был показан режим «следуй за мной». Safran интегрировала сенсоры и систему управления в пилотируемую машину 4x4 разработки Technical Studio, способную перевозить до четырех пассажиров или одни носилки. Используя этот опыт, компания Safran будет работать с Effidence по разработке трех требуемых демонстрационных образцов.В начале 2010 года итальянская армия была готова развернуть вооруженного робота массой 100 кг в Афганистане, его основной задачей было обеспечение безопасности военной базы. TRP-2 FOB, разработанный Oto Melara (в настоящее время Leonardo), мог развить скорость 15 км/ч, продолжительность работы составляла 4 часа, вооружен он был 5,56-мм пулеметом FN Minimi и 40-мм однозарядным гранатометом. Закупленная по неотложному требованию, система так и не была развернута, поскольку возникли сложности с ее сертификацией. Итальянское Управление вооружений в настоящее время завершает процесс сертификации, что позволит снять проблемы обращения с вооруженными ДУМ.Компания Ingegneria dei Sistemi (IDS) предлагает роботизированную платформу Bulldog. Модульная ДУМ, представленная на выставке Eurosatory, может использоваться для разных задач: перевозка раненых, нейтрализация СВУ, разведка и наблюдение или огневая поддержка. Каждое колесо вращает бесщеточный электродвигатель повышенной мощности, в связи с чем обеспечивается превосходное ускорение машины и максимальная скорость 40 км/ч. Bulldog имеет длину 0,88 метра, ширину 0,85 метра, собственную массу 100 кг и грузоподъемность 150 кг. Последняя может быть значительно увеличена, поскольку электродвигатели позволяют Bulldog буксировать прицеп с 300 кг, то есть общей грузоподъемности достаточно для задач снабжения и эвакуации раненых. Система может быть быстро реконфигурирована с колес на гусеницы. На трубчатой раме крепится антенна, обеспечивая максимальный радиус управления, также при необходимости на раму может крепиться рюкзак. Литий-полимерные аккумуляторы установлены в двух взаимозаменяемых выдвижных ящиках, стандартная продолжительность работы составляет 12 часов. Bulldog может управляться по кабелю, дистанционно по радиоканалу, может работать в полуавтономном режиме посредством голосовых команд, а также в автоматическом режиме; доступен автономный модуль для снижения нагрузки на оператора, что позволяет ему сконцентрироваться на полезной нагрузке. Управляющий интерфейс представляет собой упрочненный планшет с 7-дюймовым сенсорным экраном и джойстиком. ДУМ оборудована двумя комплектами дневных/ночных сенсоров, установленными впереди и сзади. В настоящее время ДУМ Bulldog проходит оценку в пехотной училище итальянской армии; компания IDS предлагает ее также зарубежным заказчикам.Турецкая компания Katmerciler разработала тяжелый ДУМ UKAP собственной массой 1,1 тонны и с полезной грузоподъемностью 2 тонны; машина с электрическим приводом может развить скорость 25 км/ч, продолжительность работы составляет один час от аккумуляторов и пять часов от бортового генератора. UKAP предлагается с ДУМ В SARP от Aselsan, который может принять 12,7-мм пулемет или 40-мм автоматический гранатомет. ДУМВ оборудован также системой автоматического сопровождения целей, позволяющей вести огонь в движении.Украина выбрала колесное решение и предлагает две ДУМ, Фантом и Фантом 2. Первая представляет собой гибридную платформу 6x6 с боевой массой одна тонна и грузоподъемностью 350 кг, она способна развить скорость 38 км/ч. ДУМ длиной 3 метра и шириной 1.6 метра предлагается в разных вариантах: санитарный и спасательный, доставки боеприпасов, разведывательный и огневой поддержки. Вооруженный вариант оснащен ДУМВ с 12,7-мм пулеметом и четырьмя ПТУР «Барьер» с дальностью 5 км. По сообщениям, испытания Фантома прошли в конце 2017 года, затем начался процесс сертификации. Дальнейшим развитием этой платформы стала ДУМ Фантом 2 длиной 4,2 метра, боевой массой 2,1 тонны и грузоподъемностью 1,2 тонны, что позволяет устанавливать более мощное тяжелое вооружение.Было разработано множество других систем, описание которых не вошло в статью, хотя приведены фотографии некоторых из них, например:Американская армия несомненно проявляет интерес к безэкипажным наземным машинам с целью повышения боевой эффективности и снижения рисков. В перспективе различные системы могут быть приписаны к боевым бригадам трех типов, тяжелой средней и легкой.Армия уже несколько лет реализует так называемую программу Wingman Joint Capability Technology Demonstration (JCTD — исследовательская программа оценки технологических возможностей), в рамках которой была разработана машина управления и контроля на базе HMMWV, оборудованная системой обнаружения целей LRASSS (Long Range Advanced Scout Surveillance System — продвинутая разведывательная система большой дальности). Вторая роботизированная машина комплекса также на базе HMMWV оборудована треногой, на которой установлен модуль Picatinny LRWS, вооруженный пулеметом М240В, в качестве варианта может быть установлен многоствольный пулемет Гатлинга М134. Машина контролируется посредством комплекта сенсоров и электроники Robotic Technology Kernel. В середине 2018 года американская армия приняла решение расширить эту программу на другие платформы, в том числе на бронетранспортер М113 с одновременной установкой на него ДУМВ CROWS, вооруженного 12,7-мм пулеметом. Конечной целью является проверка возможности сертификации системы на полигоне Scout Gunnery Table VI, на котором происходят сертификацию экипажи боевых машин.Что касается логистической поддержки, то здесь виден больший прогресс. Доработка программы SMET (Squad-Multipurpose Equipment Transport) по многоцелевой платформе перевозки снаряжения уровня отделения идет непрерывно, но текущей целью является разработка сухопутного робототехнического комплекса, способного выполнять логистические задачи с целью снижения физических нагрузок на легкие спешенные силы. Американская армия в декабре 2017 года отобрала четырех участников для проекта SMET: Applied Research Associates (ARA) and Polaris Defense (Team Polaris); General Dynamics Land Systems (GDLS); HDT Global; и Howe & Howe Technologies.Первоначальные принципы боевого применения и требования к SMET относились к транспортному средству, которое могло бы сопровождать солдат, идущих со скоростью 3 км/ч, до 72 часов без дозаправки на дистанцию свыше 97 км. В конечном счете, аппарат должен будет работать в трех режимах: автономный, полуавтономный и дистанционное управление.Платформа должна перевозить груз массой 454 кг и генерировать 3 кВт на стоянке и 1 кВт в движении. Транспортировка 454 кг сократит на 45 кг нагрузку на каждого солдата в отделении. За счет снижения нагрузки платформа позволит проходить пехотным бригадным группам Infantry Brigade Combat Team (IBCT) большие расстояния, в то время как генерирование электроэнергии этой платформой позволит заряжать на ходу снаряжение и аккумуляторы. Корпус морской пехоты также имеет подобные потребности, но кого выберет пока еще неясно.Армия также хочет снизить нагрузку на свои службы снабжения, для чего выдала компании Oshkosh Defense контракт стоимостью 49 миллионов долларов на интеграцию автономных технологий в свои многофункциональные транспортные платформы Palletized Load System. Эта программа, названная Expedient Leader Follower, позволит безэкипажным грузовикам стать частью транспортных колонн.