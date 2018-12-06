СМИ: Британские спецслужбы усиливают слежку за российскими дипломатами

В Британии решено установить слежку за оставшимися в Соединенном российскими дипломатами по причине возможности их "мобилизации для решения разведывательных задач". Совместное решение установить слежку за автомобилями российских дипломатов приняли британская служба контрразведки МИ-5 и разведывательные подразделения полиции, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на служебную записку британских спецслужб.В документе, попавшем в руки британских газетчиков, содержатся рекомендации по отслеживанию российских дипломатических автомобилей, что и как нужно фиксировать в процессе слежки. Поясняется, что обязательно нужно знать сколько человек передвигается в автомобиле, зафиксировать номера автомобиля и проконтролировать маршрут его движения. В газете приводятся слова высокопоставленного источника, который заявляет о значительном ограничении Лондоном возможностей "русской разведки" после высылки сразу 23 дипломатов. По его словам "России потребуются годы, чтобы восстановить разведвозможности, поэтому подозрение падает на дипломатов, которые остаются в посольстве".Отношения Москвы и Лондона окончательно перешли в "холодную фазу" после обвинения России в отравлении Скрипалей в британском Солсбери. На основе ничем не подтвержденных обвинений, поддержанных США и ЕС, из Британии были высланы сразу 23 российских дипломата.