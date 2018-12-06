ВРУ отказалась продлевать договор о дружбе с Россией
Верховная рада фактически "разорвала" Договор о дружбе между Украиной и Россией. Аргументация была следующей: в связи с агрессией России против Украины. Примечательно, что, как и в случае с введением военного положения, эту инициативу Петра Порошенко поддержали более половины от общего состава депутатов ВРУ – 277 из 450. Остальные голосовать за разрыв (непродление) договора отказались. По последним данным, среди отказавшихся – фракция «Оппозиционный блок», частично - «Народная воля» и группа «Возрождение».
В своём сегодняшнем материале «Военное обозрение» сообщало, какие последствия прекращения действия Договора о дружбе с Россией уже в ближайшее время могут проявить себя на Украине. Как пример, гонения на национальные меньшинства и дискриминация по языковому признаку, легитимизированная отсутствием действующего договора.
В пояснительной записке поддержанного с минимальным перевесом голосов ВРУ документа говорится о том, что Украина будет предпринимать «все усилия и использовать инструменты для привлечения России к ответственности».
Де-юре договор продолжит действовать до 1 апреля 2019 года, так как "разрыв договора" в украинском варианте означает отказ от его продления.
При этом в Киеве уже успели обратиться к Венгрии, заявив, что та должна двигаться в «едином русле противодействия российской агрессии». Это своеобразный намёк через Украину от Вашингтона венгерскому руководству на то, что оно движется в «неверном русле» - том, которое США не устраивает.
Сегодня же в американской газете Washington Post вышел материал, в котором заявлено: «риск возникновения полномасштабной войны между Россией и Украиной очень высок». Такое мнение высказывает профессор политологии университета штата Айова Сара М. Митчелл. Она утверждает, что её «20-летний опыт даёт возможность сделать вывод о том, что такого рода споры, как споры между Украиной и Россией, чаще всего заканчиваются войной». Заявлено о проведении исследования, в котором выявлены 157 конфликтов между соседними странами с 1946 года.
В своём сегодняшнем материале «Военное обозрение» сообщало, какие последствия прекращения действия Договора о дружбе с Россией уже в ближайшее время могут проявить себя на Украине. Как пример, гонения на национальные меньшинства и дискриминация по языковому признаку, легитимизированная отсутствием действующего договора.
В пояснительной записке поддержанного с минимальным перевесом голосов ВРУ документа говорится о том, что Украина будет предпринимать «все усилия и использовать инструменты для привлечения России к ответственности».
Де-юре договор продолжит действовать до 1 апреля 2019 года, так как "разрыв договора" в украинском варианте означает отказ от его продления.
При этом в Киеве уже успели обратиться к Венгрии, заявив, что та должна двигаться в «едином русле противодействия российской агрессии». Это своеобразный намёк через Украину от Вашингтона венгерскому руководству на то, что оно движется в «неверном русле» - том, которое США не устраивает.
Сегодня же в американской газете Washington Post вышел материал, в котором заявлено: «риск возникновения полномасштабной войны между Россией и Украиной очень высок». Такое мнение высказывает профессор политологии университета штата Айова Сара М. Митчелл. Она утверждает, что её «20-летний опыт даёт возможность сделать вывод о том, что такого рода споры, как споры между Украиной и Россией, чаще всего заканчиваются войной». Заявлено о проведении исследования, в котором выявлены 157 конфликтов между соседними странами с 1946 года.
- Использованы фотографии:
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