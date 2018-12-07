«Анаконда» шипит с польским акцентом на Калининград

В Польше и странах Балтии завершились учения НАТО «Анаконда-2018». Прошедшее мероприятие, в отличие от всех недавних маневров альянса, проходило с минимальным информационным сопровождением. Возможно, что такое решение было принято после явного пропагандистского провала учений «Единый трезубец-2018», недавно прошедших в Норвегии.Самые масштабные с момента окончания холодной войны учения должны были показать всему миру мощь, слаженность и высочайшую мобильность НАТО. Вместо этого последовала целая вереница досадных аварий и ЧП, выявивших множество проблем, связанных с планированием, координацией действий, логистикой и с подготовкой персонала. Что вызвало в мировых СМИ не только волну критики, но и обидных насмешек.Можно не сомневаться, что соответствующие выводы были сделаны, в том числе и относительно информационно-пропагандистского сопровождения таких мероприятий. И меры по обеспечению конфиденциальности приняты беспрецедентные.По данным сайта НАТО, в мероприятии участвовали «около 12 500 военнослужащих в Польше и около 5000 военнослужащих в Эстонии, Латвии и Литве; были задействованы 5 тысяч единиц боевой техники, 45 кораблей и 150 самолётов и вертолётов».Эксперты уверены, что число задействованных в учениях военных занижено во много раз. Они утверждают, что, судя по количеству привлеченной к участию в маневрах технике, количество военнослужащих, участвовавших в «Анаконде-2018», должно составлять около сотни тысяч штыков. Поскольку, согласно существующим правилам, на учениях, в которых задействовано 13 000 и больше солдат, должны присутствовать иностранные наблюдатели. И число в 12500 человек было озвучено, чтобы избежать нежелательных «глаз и ушей».Кроме того, серьезной проблемой стало ранее запланированное участие в «Анаконде» польских иррегулярных формирований (по аналогии с украинскими добробатами). Американское командование категорически возражало против их участия, вероятно, полагая, что участие гражданских «активистов» может привести к ненужной утечке информации. Как сообщило польское издание Rzeczpospolita, добиться согласия на участие в маневрах 450 боевиков из «общественных» военизированных группировок от американских коллег полякам удалось только после длительных и непростых переговоров.А что, собственно говоря, натовцы скрывали от мировой общественности, если не считать предполагаемых и неизбежных на любых учениях просчетов, ошибок и аварий?Согласно обнародованным официальным данным, главной задачей учений являлась проверка совместимости Вооруженных сил Польши с войсками 10 союзников по НАТО: Чехии, Эстонии, Германии, Венгрии, Латвии, Литвы, Румынии, Словакии, Турции и Соединенных Штатов». Учениями командует глава оперативного командования Вооружённых сил Польши генерал-майор Томаш Пиотровский.При этом в ходе «Анаконды» планировалось отработать форсирование рек, действия подразделений химической, биологической, радиологической и ядерной защиты, военно-полевой медицины и боевые стрельбы в исполнении польских и американских подразделений.Как мы понимаем, упор делался на форсирование рек. Вынос этого «упражнения» на первое место как бы предполагает наступательный характер боевых действий. На кого НАТО собирается наступать в этом регионе, вопрос праздный. Но вот куда именно?Чтобы на это ответить, достаточно взглянуть на графическое изображение развёртывания учений «Анаконды-2018». И сразу станет ясно, что в ходе их отрабатывалось окружение и последующее концентрическое наступление на Калининградскую область России, включая отражение возможного контрудара из Белоруссии, с конечной целью захвата российского эксклава.Четким подтверждением направленности этих маневров стало заявление командующего недавно восстановленного 2-го флота США вице-адмирала Эндрю Льюиса.Стержнем этого выступления стало утверждение, что ВС США и их союзники вполне овладели методами по преодолению «одной из любимых тактик» Москвы по расширению системы блокирования доступа (A2/AD) вероятного противника к стратегически важным объектам, потенциал которой наиболее существенен в Калининграде и Крыму.Если перевести это на человеческий язык, то речь идет о возможностях преодоления российских систем ПВО, ПРО, противокорабельной обороны, средств РЭБ и сухопутной обороны нашего балтийского эксклава и Крымского полуострова.«Не вдаваясь в детали, о которых я не имею права говорить, могу сообщить, что мы можем успешно действовать в условиях блокирования доступа. Это могут наши авианосцы и наши сухопутные силы. У нас есть четкий метод», — сказал Льюис.Отметим, что это заявление было сделано как раз во время проведения «Анаконды 2018». И, исходя из этого, можно предположить, о каких именно «четких методах» поведал Льюис.По мнению ряда экспертов, в ходе учений могла отрабатываться также новая тактика американской пехоты и групп спецназа – «сетевое роение» (Networked Swarming), которая позволяет отдельным подразделениям вести автономные боевые действия без применения электронных устройств, в условиях мощных средств РЭБ потенциального противника.«Эта тактика основана на так называемой стигмергии, то есть заранее отработанных децентрализованных действиях диверсионных и штурмовых групп, в том числе в городских боях. Мультидоменная стигмергия позволяет создавать самоорганизующиеся боевые «стаи», которые функционируют без электронных сообщений», — сообщает издание «Столетие».По всей видимости, это и есть тот метод, о котором и говорил Льюис, который, по его словам, основан на комплексном физическом маневре. «Когда надо, мы можем не шуметь, и можем говорить, когда это необходимо», – добавил адмирал.Конечно, не совсем понятно, как «сетевое роение» смогут использовать американские авианосцы. Но, скорее всего, речь идет о группах спецназа, которые, действуя в автономном режиме, должны вывести из строя системы ПВО, РЭБ, противокорабельные пусковые установки, обеспечат возможности для масштабного наступления. Во время «Бури в пустыни» подобные группы именовались «охотниками за СКАДами», впрочем действовали они не в условиях доминирования РЭБ неприятеля.Но это было не единственное ноу-хау в ходе «Анаконды». Там отрабатывалась и отселение гражданского населения из зоны боевых действий. Это вызвало ассоциацию с действиями вермахта накануне нападения на СССР, когда из приграничных районов было удалено население во избежание утечек информации. Впрочем, удаление населения может осуществляться и в других целях. Например, в рамках контрпартизанских мероприятий, как это делали нацисты в Белоруссии. Или американцы во Вьетнаме при осуществлении программ «стратегических деревень». Население оккупированных территорий может выселяться из мест, прилегающих к стратегически важным для захватчикам объектам: портам, аэродромам, железнодорожным станциям и узлам. То есть отработанные навыки могут быть применены достаточно широко.Кроме того, подразделениями НАТО в ходе учений, по всей видимости, отрабатывалась концепция мультидоменной войны (Multi-Domain Battle) предполагающая одновременные военные действия в пяти «доменах» – на суше, на море, в воздухе, космосе и киберпространстве. Эти методики НАТО содержит в секрете.Также одним из выводов, которые мы можем сделать из прошедших учений альянса, стало то, что в своих агрессивных планах Вашингтон и Брюссель отводят Польше роль главной ударной силы в сухопутной войне против России. То есть сегодня на нее возлагаются примерно те же задачи, что в годы холодной войны лежали на бундесвере.