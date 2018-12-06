Российские госпитальные суда пройдут модернизацию
Военным руководством принято решение о модернизации госпитальных судов и продлении сроков их эксплуатации до 2030 года, передает РИА Новости сообщение начальника медслужбы главного командования ВМФ капитана первого ранга Игоря Мосягина.
Об этом Мосягин рассказал на рабочей сессии «Приоритетные проекты научно-технологического развития в сфере арктической медицины и экологии человека на Севере», которая прошла в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
По его словам, одним из приоритетных направлений развития морской медицины в России является восстановление технической готовности и модернизация госпитальных судов.
На сегодняшний день в составе ВМФ несут службу 3 госпитальных судна: «Енисей» (Черноморский флот), «Свирь» (Северный флот) и «Иртыш» (Тихоокеанский флот). Все три судна должны пройти капитальный ремонт и модернизацию до 2022 года. Их эксплуатация запланирована минимум до 2030 года.
Кроме того, в настоящее время в Минобороны прорабатывается вопрос строительства новых судов, а также применения в интересах медслужбы судов тылового обеспечения, сказал Мосягин.
Он добавил, что госпитальные суда в мирное время можно использовать не только по прямому назначению – то есть, для медобеспечения группировок в дальней морской зоне, но и при гуманитарных катастрофах для оказания помощи населению. Также может оказываться помощь трудящимся на объектах морской деятельности в Арктическом регионе, людям, работающим на отдаленных островах.
Кроме того, помощь может быть связана с проведением медико-психологической реабилитации летчиков морской авиации при длительных походах, добавил Мосягин.
Напомним, на госпитальном судне предусмотрены приемное, хирургическое, терапевтическое отделения, профилакторий, поликлиника, аптека, вспомогательные помещения, жилые и служебные помещения, склады медицинского имущества. Для эвакуации пострадавших используется корабельный вертолет, постоянно базирующийся на судне.
Об этом Мосягин рассказал на рабочей сессии «Приоритетные проекты научно-технологического развития в сфере арктической медицины и экологии человека на Севере», которая прошла в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее».
По его словам, одним из приоритетных направлений развития морской медицины в России является восстановление технической готовности и модернизация госпитальных судов.
На сегодняшний день в составе ВМФ несут службу 3 госпитальных судна: «Енисей» (Черноморский флот), «Свирь» (Северный флот) и «Иртыш» (Тихоокеанский флот). Все три судна должны пройти капитальный ремонт и модернизацию до 2022 года. Их эксплуатация запланирована минимум до 2030 года.
Кроме того, в настоящее время в Минобороны прорабатывается вопрос строительства новых судов, а также применения в интересах медслужбы судов тылового обеспечения, сказал Мосягин.
Он добавил, что госпитальные суда в мирное время можно использовать не только по прямому назначению – то есть, для медобеспечения группировок в дальней морской зоне, но и при гуманитарных катастрофах для оказания помощи населению. Также может оказываться помощь трудящимся на объектах морской деятельности в Арктическом регионе, людям, работающим на отдаленных островах.
Кроме того, помощь может быть связана с проведением медико-психологической реабилитации летчиков морской авиации при длительных походах, добавил Мосягин.
Напомним, на госпитальном судне предусмотрены приемное, хирургическое, терапевтическое отделения, профилакторий, поликлиника, аптека, вспомогательные помещения, жилые и служебные помещения, склады медицинского имущества. Для эвакуации пострадавших используется корабельный вертолет, постоянно базирующийся на судне.
- Использованы фотографии:
- http://fleetphoto.ru
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