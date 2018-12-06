Новости

Российские госпитальные суда пройдут модернизацию

14
Военным руководством принято решение о модернизации госпитальных судов и продлении сроков их эксплуатации до 2030 года, передает РИА Новости сообщение начальника медслужбы главного командования ВМФ капитана первого ранга Игоря Мосягина.

Госпитальное судно «Свирь» построено в Польше и принято в состав судов обеспечения Северного флота 17 октября 1989 года.


Об этом Мосягин рассказал на рабочей сессии «Приоритетные проекты научно-технологического развития в сфере арктической медицины и экологии человека на Севере», которая прошла в рамках международного форума «Арктика: настоящее и будущее».

По его словам, одним из приоритетных направлений развития морской медицины в России является восстановление технической готовности и модернизация госпитальных судов.

На сегодняшний день в составе ВМФ несут службу 3 госпитальных судна: «Енисей» (Черноморский флот), «Свирь» (Северный флот) и «Иртыш» (Тихоокеанский флот). Все три судна должны пройти капитальный ремонт и модернизацию до 2022 года. Их эксплуатация запланирована минимум до 2030 года.

Кроме того, в настоящее время в Минобороны прорабатывается вопрос строительства новых судов, а также применения в интересах медслужбы судов тылового обеспечения, сказал Мосягин.

Он добавил, что госпитальные суда в мирное время можно использовать не только по прямому назначению – то есть, для медобеспечения группировок в дальней морской зоне, но и при гуманитарных катастрофах для оказания помощи населению. Также может оказываться помощь трудящимся на объектах морской деятельности в Арктическом регионе, людям, работающим на отдаленных островах.

Кроме того, помощь может быть связана с проведением медико-психологической реабилитации летчиков морской авиации при длительных походах, добавил Мосягин.

Напомним, на госпитальном судне предусмотрены приемное, хирургическое, терапевтическое отделения, профилакторий, поликлиника, аптека, вспомогательные помещения, жилые и служебные помещения, склады медицинского имущества. Для эвакуации пострадавших используется корабельный вертолет, постоянно базирующийся на судне.
Использованы фотографии:
http://fleetphoto.ru
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
ВМФ: проекты новых госпитальных судов будут разрабатываться в России
Вездеход «Арктика» поставлен на вооружение российской армии
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
14 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти