Концерн «Калашников» представил БЛА ZALA Arctic
Гендиректор «Калашникова» Владимир Дмитриев рассказал о возможностях нового беспилотного комплекса ZALA Arctic, адаптированного к работе в арктических условиях.
По словам Дмитриева, беспилотники серии ZALA Arctic могут успешно решать в арктической зоне задачи гражданского и военного назначения, в том числе проводить исследования, обеспечивать безопасность морского судоходства, осуществлять непрерывное полноценное слежение за побережьем и территориальными водами.
Аппараты приспособлены к работе при низких температурах. Имеющаяся на борту система AIS, способна обнаруживать, и идентифицировать судна на удалении до 100 км. При этом оператор БЛА получает название судна, его габариты, курс и скорость.
БЛА использует собственную систему альтернативной навигации GIRSAM. Она специально разработана для беспилотников (воздушных, наземных и надводных), находящихся в условиях отсутствия (подавления) сигналов ГЛОНАСС и GPS.
ZALA Arctic могут выполнять задачи в любое время суток, продолжительность их полета 250 минут. Обработка информации обеспечивается дешифровкой первичного материала собственным программным обеспечением.
Операторы беспилотных комплексов могут проживать в Арктике в специально разработанном всесезонном жилом модуле на базе морского контейнера. Главным преимуществом такого жилища (и по совместительству мастерской) является полная независимость его системы жизнеобеспечения от внешних источников. Утепленный контейнер оснащен всей необходимой техникой и оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы концерна.
По словам Дмитриева, беспилотники серии ZALA Arctic могут успешно решать в арктической зоне задачи гражданского и военного назначения, в том числе проводить исследования, обеспечивать безопасность морского судоходства, осуществлять непрерывное полноценное слежение за побережьем и территориальными водами.
Аппараты приспособлены к работе при низких температурах. Имеющаяся на борту система AIS, способна обнаруживать, и идентифицировать судна на удалении до 100 км. При этом оператор БЛА получает название судна, его габариты, курс и скорость.
БЛА использует собственную систему альтернативной навигации GIRSAM. Она специально разработана для беспилотников (воздушных, наземных и надводных), находящихся в условиях отсутствия (подавления) сигналов ГЛОНАСС и GPS.
ZALA Arctic могут выполнять задачи в любое время суток, продолжительность их полета 250 минут. Обработка информации обеспечивается дешифровкой первичного материала собственным программным обеспечением.
Операторы беспилотных комплексов могут проживать в Арктике в специально разработанном всесезонном жилом модуле на базе морского контейнера. Главным преимуществом такого жилища (и по совместительству мастерской) является полная независимость его системы жизнеобеспечения от внешних источников. Утепленный контейнер оснащен всей необходимой техникой и оборудованием, говорится в сообщении пресс-службы концерна.
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- https://kalashnikov.media
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