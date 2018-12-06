Британский таблоид предрекает России поражение в войне с НАТО
Все чаще и чаще в западной прессе появляются материалы, в которых авторы пытаются сравнить военные возможности России с блоком НАТО или с США. Большинство "исследователей" данные о российской армии, по видимому, берут из тех же западных СМИ, и поэтому некоторые статьи без смеха читать невозможно. На этот раз сравнивать возможности российской армии и войск НАТО взялся британский таблоид Daily Express, перевод представлен "RT".
Авторы "исследования" из Daily Express, изучив данные о российских вооруженных силах и сравнив их с данными об армии НАТО, пришли к однозначному выводу, что Россия якобы не сможет противостоять силам альянса. По мнению британских аналитиков, силы НАТО имеют преимущество на Россией по личному составу, так как в российской армии всего 1 млн. военнослужащих, а у альянса - 2 млн. Кроме того, НАТО превосходит Россию по количеству техники в ВВС: против 13 тысяч летательных аппаратов российская армия может выставить только 3 тыс.914 единиц. Единственное, в чем Россия имеет преимущество, так это в танках, российская армия может выставить 20 тысяч боевых машин.
С другой стороны, признают авторы, основные силы альянса находятся в США, а это очень далеко от Европы. Поэтому наиболее уязвимыми, в случае "российского нападения", становятся страны Прибалтики, которые не смогут противостоять российской армии. Но пока они будут сопротивляться, прибудут американские силы, после чего НАТО "проведет сокрушительную контратаку", которой российская армия "не сможет противостоять". В итоге проигрывая войну, Россия будет угрожать применить ядерное оружие.
Вот такое "военное исследование" напечатал британский таблоид. Уровень британских "военных экспертов" как раз подходит для написания страшных сказок с военным уклоном, но хорошим окончанием специально для европейского населения. А в Европе такие сказки любят и, самое главное, верят в них.
Авторы "исследования" из Daily Express, изучив данные о российских вооруженных силах и сравнив их с данными об армии НАТО, пришли к однозначному выводу, что Россия якобы не сможет противостоять силам альянса. По мнению британских аналитиков, силы НАТО имеют преимущество на Россией по личному составу, так как в российской армии всего 1 млн. военнослужащих, а у альянса - 2 млн. Кроме того, НАТО превосходит Россию по количеству техники в ВВС: против 13 тысяч летательных аппаратов российская армия может выставить только 3 тыс.914 единиц. Единственное, в чем Россия имеет преимущество, так это в танках, российская армия может выставить 20 тысяч боевых машин.
С другой стороны, признают авторы, основные силы альянса находятся в США, а это очень далеко от Европы. Поэтому наиболее уязвимыми, в случае "российского нападения", становятся страны Прибалтики, которые не смогут противостоять российской армии. Но пока они будут сопротивляться, прибудут американские силы, после чего НАТО "проведет сокрушительную контратаку", которой российская армия "не сможет противостоять". В итоге проигрывая войну, Россия будет угрожать применить ядерное оружие.
Вот такое "военное исследование" напечатал британский таблоид. Уровень британских "военных экспертов" как раз подходит для написания страшных сказок с военным уклоном, но хорошим окончанием специально для европейского населения. А в Европе такие сказки любят и, самое главное, верят в них.
- Использованы фотографии:
- https://yandex.ru/images
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