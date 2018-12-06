Представлена схема возможного подъёма норвежского фрегата «Helge Ingstad»
Больше трёх недель прошло с момента столкновения фрегата ВМС Норвегии «Helge Ingstad» класса «Фритьоф Нансен» с танкером «Sola TS». К месту затопления боевого корабля в районе Бергена подошёл люксембургский плавучий кран «Гулливер» грузоподъёмностью 4 тысячи тонн. При этом операция по подъёму фрегата пока не начата.
В ВМС Норвегии совместно с представителями бельгийско-люксембургской компании "Jan De Nul", которой и принадлежит «Гулливер», обсуждают возможные меры по поднятию затопленного боевого корабля, который не смог разойтись с упомянутым танкером, получив пробоину ниже ватерлинии.
Напомним, что ранее в ВМС Норвегии высказали претензии испанской компании-производителю фрегатов такого типа. Претензии заключались в том, что фрегаты создают с уровнем живучести, который существенно ниже заявленного. В качестве примера приводится затопление «Helge Ingstad», хотя повреждение получил один его отсек. Испанцы в ответ заявляют, что во всём виноват критический крен корабля, который в итоге и привёл к тому, что фрегат "хлебнул" воду.
Одно из обсуждаемых предложений заключается в том, чтобы из внутренних отсеков закреплённого у побережья затопленного фрегата откачать воду, снизив его общий вес. Это необходимо для того, чтобы «Гулливер» по своей грузоподъёмности смог хотя бы начать поднятие «Helge Ingstad». Напомним, что водоизмещение норвежского фрегата составляет почти 5,3 тыс. тонн. Представлена схема возможных работ.
Следующим этапом должно стать подводное выравнивание боевого корабля с помощью стрел всё того же «Гулливера». Как только выравнивание состоится, начнётся основная фаза подъёма.
При этом возникает вопрос, не потянет ли «Helge Ingstad» ко дну тот самый люксембургский плавкран, грузоподъёмность которого ниже водоизмещения фрегата?
Разработчики плана подъёма, естественно, озаботились этой проблемой и предложили следующее: подвести под «Гулливера» специальные понтоны, которые добавят ему плавучести (помечены красноватым оттенком). Затем понтоны можно будет использовать для поднятого фрегата ВМС Норвегии - для дальнейшей транспортировки в порт. Такого рода схема представлена на navaltoday.com.
Эксперты отмечают, что начать процесс мешает погода, которая установилась в районе затопления фрегата. Сильный ветер и волнение моря существенно осложняют операцию по поднятию «Helge Ingstad». Но если затянуть процесс, тогда зимняя погода может совсем ухудшиться, и процесс придётся откладывать до весны, что может повлиять на состояние затопленного корабля.
В ВМС Норвегии совместно с представителями бельгийско-люксембургской компании "Jan De Nul", которой и принадлежит «Гулливер», обсуждают возможные меры по поднятию затопленного боевого корабля, который не смог разойтись с упомянутым танкером, получив пробоину ниже ватерлинии.
Напомним, что ранее в ВМС Норвегии высказали претензии испанской компании-производителю фрегатов такого типа. Претензии заключались в том, что фрегаты создают с уровнем живучести, который существенно ниже заявленного. В качестве примера приводится затопление «Helge Ingstad», хотя повреждение получил один его отсек. Испанцы в ответ заявляют, что во всём виноват критический крен корабля, который в итоге и привёл к тому, что фрегат "хлебнул" воду.
Одно из обсуждаемых предложений заключается в том, чтобы из внутренних отсеков закреплённого у побережья затопленного фрегата откачать воду, снизив его общий вес. Это необходимо для того, чтобы «Гулливер» по своей грузоподъёмности смог хотя бы начать поднятие «Helge Ingstad». Напомним, что водоизмещение норвежского фрегата составляет почти 5,3 тыс. тонн. Представлена схема возможных работ.
Следующим этапом должно стать подводное выравнивание боевого корабля с помощью стрел всё того же «Гулливера». Как только выравнивание состоится, начнётся основная фаза подъёма.
При этом возникает вопрос, не потянет ли «Helge Ingstad» ко дну тот самый люксембургский плавкран, грузоподъёмность которого ниже водоизмещения фрегата?
Разработчики плана подъёма, естественно, озаботились этой проблемой и предложили следующее: подвести под «Гулливера» специальные понтоны, которые добавят ему плавучести (помечены красноватым оттенком). Затем понтоны можно будет использовать для поднятого фрегата ВМС Норвегии - для дальнейшей транспортировки в порт. Такого рода схема представлена на navaltoday.com.
Эксперты отмечают, что начать процесс мешает погода, которая установилась в районе затопления фрегата. Сильный ветер и волнение моря существенно осложняют операцию по поднятию «Helge Ingstad». Но если затянуть процесс, тогда зимняя погода может совсем ухудшиться, и процесс придётся откладывать до весны, что может повлиять на состояние затопленного корабля.
- Использованы фотографии:
- www.jandenul.com, navaltoday.com
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