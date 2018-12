Многофункциональное оружие McLaglen Peskett Close Combat Weapon (США)

Одно из немногих сохранившихся изделий CCW. Клинок выдвинут в рабочее положение



CCW в транспортном положении - или в конфигурации булавы



Подготовка к использованию в качестве гарроты

По материалам:

Бойцы спецподразделений Управления стратегических служб США (Office of Strategic Services – OSS) должны были выполнять особые задания в тылу противника, для чего им требовались самые разные вооружения. В частности, в арсеналах Управления присутствовали различные клинки, дубинки и гарроты. В определенный момент конструкторы OSS решили объединить функции нескольких имеющихся видов оружия в одном изделии. Благодаря этому вскоре на вооружение поступило многофункциональное оружие ближнего боя под названием McLaglen Peskett Close Combat Weapon.Согласно доступным данным, во время Второй мировой войны на вооружении спецподразделений OSS состояло полдюжины различных боевых ножей и кинжалов. Все эти изделия отличались формой и размерами клинка, а также боевыми возможностями. Также существовало несколько разновидностей дубинок, в том числе складных, и удавок-гаррот. Это означало, что для ближнего боя или для бесшумной нейтрализации часового боец мог использовать любое имеющееся средство. С другой стороны, широкий выбор изделий разного назначения заставлял солдат носить с собой сразу несколько образцов и утяжелял экипировку.Ориентировочно в 1943-44 годах отдел разработки перспективных вооружений из состава OSS предложил создать совершенно новый образец оружия ближнего боя, который объединял бы в себе сразу несколько отдельных образцов и, соответственно, мог бы решать несколько задач разного рода. Вскоре предложение было реализовано, и в части Управления поступили серийные изделия.По известным данным, разработкой нового образца занимались конструкторы Маклаглен и Пескетт. В полном названии оружия отражались фамилии обоих инженеров. Не сосредотачиваясь на отдельных функциях, их разработку обозначили как «оружие ближнего боя». Таким образом, для принятия на вооружение предлагалось изделие под названием McLaglen Peskett Close Combat Weapon. Также в некоторых источниках, в том числе в официальных изданиях OSS, приводится название без упоминания мистера Маклаглена.Целью проекта CCW являлся отказ от отдельных боевого ножа, гарроты и дубинки в пользу универсального устройства, имеющего все необходимые функции. Такая конструкторская задача была решена весьма оригинальным образом. Готовое «оружие ближнего боя» имело лишь ограниченное внешнее сходство с некоторыми другими образцами, состоящими на вооружении. При этом оно превосходило их по некоторым эксплуатационным характеристикам.Главной и наиболее крупной деталью CCW Маклаглена-Пескетта являлся цилиндрический корпус. Его выполнили в виде трубки длиной 5,625 дюйма (143 мм) с максимальным диаметром 7/8 дюйма (22 мм). Трубка имела переменный диаметр. Вблизи ее верхней части он незначительно уменьшался, обеспечивая удобство удержания. Большая часть внешней поверхности корпуса имела кольцевые проточки, так же улучшавшие посадку оружия в руке. Вблизи верхнего торца корпуса имелись отверстия для установки некоторых дополнительных устройств. Снизу сбоку поместили крупную кнопку для управления клинком. Напротив нее предусматривалось крепление для кольца с ремешком.На верхнем торце основного корпуса конструкторы поместили литой металлический шар диаметром 1 3/8 дюйма (35 мм). На нижней части шара предусматривался цилиндрический выступ, входивший внутрь корпуса и закреплявшийся винтом. На некоторых изделиях CCW шар имел кольцевой выступ на «экваторе». При этом известны образцы с полностью гладким шаром. За счет массивного шара на одном из торцов оружие Маклаглена-Пескетта превращалось в компактную булаву. Шар выполнял функции ударной части-навершия и увеличивал силу удара.В верхней части трубчатого корпуса имелось отверстие, через которое наружу выводилась тонкая проволока длиной около 2 футов (порядка 600 мм). Один конец проволоки фиксировался внутри корпуса, а другой оснащался кольцом либо сферическим наконечником. По некоторым данным, изделие McLaglen Peskett Close Combat Weapon имело средства для смотки и хранения проволоки в транспортном положении, но их устройство неизвестно. Возможно, проволока хранилась на катушке, ось которой соединялась с шаром. Вращая последний, можно было смотать проволоку для дальнейшей переноски оружия.Назначение проволоки было простым и понятным. Она выполняла функции гарроты. С ее помощью диверсантам OSS предлагалось бесшумно нападать на часовых противника и душить их. При этом корпус и кольцо выполняли функции рукояток, обеспечивая приемлемое удобство.Внутри корпуса помещался тонкий клинок, дававший изделию CCW некоторые возможности боевого ножа. Хвостовик клинка, занимавший большую часть его длины, имел круглое сечение. В его задней части имелись пазы для взаимодействия с замком. Собственно клинок был выполнен плоским и узким. Он имел двухстороннюю заточку с заостренным боевым концом. В зависимости от направления и способа удара, такой клинок мог использоваться как колющее или режущее оружие. Длина выступающей части клинка – 5,25 дюйма (133 мм).Длинная деталь, объединявшая лезвие и хвостовик, свободно перемещалась внутри трубчатого корпуса. В транспортном положении клинок находился в трубке. Выпасть через ее нижний торец ему мешала подпружиненная кнопка со стопором. При нажатии на эту кнопку клинок под собственным весом выпадал вниз и останавливался в рабочем положении за счет стопора и кнопки.Для удобства переноски и использования при решении всех основных задач оружие McLaglen Peskett Close Combat Weapon получило ременную петлю. В нижней части корпуса находился выступающий штифт, на котором закрепили металлическое кольцо. На нем устанавливался тканевый ремешок, который можно было надеть на руку. Любопытно, что ремень для переноски был ничуть не меньше самого оружия. Также был создан специальный чехол для транспортировки оружия на ремне или ином штатном снаряжении бойца.Общая длина «оружия ближнего боя» от Маклаглена и Пескетта составляла всего 7 дюймов (178 мм). Максимальный поперечный габарит определялся навершием в виде шарика диаметром 35 мм. Использование ударной части других размеров и форм могло сказаться на общих габаритах оружия. При выдвинутом в рабочее положение клинке общая длина изделия увеличивалась до 12,25 дюйма (311 мм). Масса такого оружия не превышала 500-600 г. Вместе с небольшими размерами это обеспечивало выгодное сочетание легкости переноски и эффективности применения.Конструкторы Маклаглен и Пескетт создали устройство, которое могло решать сразу три задачи, характерные для диверсионных операций в тылу противника. При этом многофункциональное оружие выгодно отличалось от трех отдельных образцов как с точки зрения габаритов, так и по удобству использования. Впрочем, в некоторых ситуациях универсальная система могла заметно проигрывать специализированному оружию.Изделие McLaglen Peskett Close Combat Weapon, прежде всего, предназначалось для бесшумной нейтрализации часовых противника или решения схожих задач. Естественно, не исключалось применение такого оружия в рукопашном бою с противником, но в подобных ситуациях более полезными могли бы оказаться иные изделия, в том числе огнестрельное оружие.Боец с CCW Маклаглена-Пескетта мог использовать свое оружие в качестве дубинки. Для такого его применения подготовка не требовалась. Следовало лишь правильным образом выполнить замах и ударить противника. Вытягиваемая проволока позволяла задушить часового, хотя для этого могла потребоваться подготовка. В связи со своей формой выдвижной клинок мог показывать себя лучшим образом при колющих ударах, что тоже было полезно для скрытной нейтрализации бойцов противника.Необходимость совмещения разных функций сказалась на конструкции отдельных элементов нового оружия, что ударило по его реальным возможностям. В ряде случаем CCW было менее эффективным, чем образцы, для замены которых оно создавалось. Так, тонкий и длинный клинок со специфическими креплениями не мог показывать желаемую эффективность режущих ударов. Кроме того, существовал риск появления люфтов, из-за которых он мог начать качаться на своем месте, мешая правильному нанесению ударов.Малые длина и масса не могли обеспечить высокую эффективность CCW в качестве булавы. Сравнительно короткое оружие недостаточно выступало за пределы руки среднего бойца. Как следствие, на практике оно оказывалось не булавой или палицей, а неким подобием простой свинчатки, зажимаемой в руке. Для более эффективного использования оружия в такой роли требовались определенные навыки.К встроенной гарроте тоже могли возникнуть претензии. При ее использовании бойцу приходилось растягивать проволоку при помощи корпуса-рукоятки и кольца либо сферического наконечника. Для сравнения, стандартная гаррота OSS оснащалась парой деревянных или металлических рукояток длиной по 2,5 дюйма (63,5 мм), обеспечивавших большее удобство использование. Кроме того, следует учитывать, что гаррота является не самым простым в освоении и использовании оружием, хотя этот фактор для OSS не был значимым ввиду особой подготовки бойцов.Оригинальное универсальное «оружие ближнего боя» конструкции Маклаглена и Пескетта могло решать сразу несколько задач, показывая вполне приемлемые результаты, хотя и не было лишено определенных недостатков. Руководство Управления стратегических служб оценило этот образец и рекомендовало его к принятию на вооружение и использованию. Не позднее 1944 года OSS подписало контракт на серийный выпуск такого оружия. Какая коммерческая организация занималась производством – неизвестно.Подробные сведения о серийном производстве изделий McLaglen Peskett Close Combat Weapon для OSS отсутствуют. Как долго продолжался их выпуск, и сколько экземпляров было передано спецслужбе – неизвестно. Кроме того, как и в случае с рядом других специальных систем для секретной организации, отсутствует информация о боевом применении CCW в реальных операциях. Есть все основания полагать, что бойцы OSS неоднократно использовали такое вооружение для скрытного проникновения на объекты противника или для решения иных задач, но подтверждения этому, к сожалению, отсутствуют.Изделие CCW было создано в годы Второй мировой войны с учетом актуальных нужд и требований. После окончания войны Управление стратегических служб, позже переформированное в Центральное разведывательное управление, отказалось от ряда специальных систем в пользу более совершенных и удачных образцов. Вполне возможно, что вместе с другими образцами под списание попала и разработка Маклаглена-Пескетта.Сведения о послевоенном применении такого оружия отсутствуют. Кроме того, известно лишь несколько сохранившихся образцов, а большая часть информации о проекте имеется только в старых письменных источниках. Все это может говорить о том, что вскоре после Второй мировой «оружие ближнего боя» было снято с вооружения – вероятно, по причине крайне низкой эффективности.Для решения различных боевых задач могут использоваться как специализированные образцы, так и универсальные многофункциональные системы. Проект McLaglen Peskett Close Combat Weapon от OSS предусматривал совмещение функций трех отдельных видов оружия в одном образце. В целом, желаемые цели были достигнуты, хотя получившаяся система могла проигрывать специализированным аналогам. Тем не менее, любопытное решение для оригинальной задачи представляет интерес, как минимум, с точки зрения истории и техники.