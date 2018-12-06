США поддержали Украину полётом над ней в рамках Договора открытого неба

Соединенные штаты провели внеплановый полет над территорией Украины в рамках Договора по открытому небу. Об этом заявили в американском Министерстве обороны.Согласно заявлению Пентагона, США и союзники провели полет над Украиной с целью "поддержать приверженность США помощи Украине и другим странам-партнерам". Соединенные Штаты полны решимости поддерживать безопасность европейских стран, добавили в министерстве обороны США.В американском военном ведомстве заявили, что "неспровоцированное нападение российских пограничников на украинские корабли в Черном море около Керченского пролива является актом опасной эскалации". Россия провоцирует другие страны и представляет угрозу украинской, и не только, безопасности. Соединенные Штаты стремятся улучшить отношения с Россией, но это невозможно до тех пор, пока она продолжает свои незаконные и дестабилизирующие действия на Украине, а также в других регионах мира.Между тем в Киев прибыла замминистра обороны США Лаура Купер. Целью посещения американской чиновницы Украины называется "проведение консультаций с высокопоставленными чиновниками Украины относительно модернизации украинских вооружённых сил". Не успев сойти с трапа самолета, Лаура Купер "подчеркнула поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и осудила российскую агрессию".