Дмитрий Медведев подвел итоги 2018 года: "Деньги, конечно, нашли"

Сегодня, 6 декабря, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подвел итоги 2018 года и рассказал о перспективах на 2019 год в интервью пяти телеканалам. Первый подобный разговор с Медведевым состоялся в 2008 году, когда он занимал пост президента России.Первый вопрос журналистов касался экономики и темпов ее развития. Медведев отметил, что экономика России за 10 месяцев выросла на 1,7%, до 2020 года планируется выйти на темпы в 2%, а к 2023 году – в 3%. Также было отмечено, что из-за торговых войн темпы среднемирового роста экономики снижаются, что позволит России выйти на темпы выше среднемировых.Одним из основных достижений за текущий год, по мнению Медведева, стал профицит бюджета, составивший 2 трлн 138,7 млрд рублей.На вопрос Ирады Зейналовой о том, смогли ли найти 8 триллионов рублей на прорыв в экономике, Медведев ответил: «Деньги, конечно, нашли». Также он отметил, что ради этого пришлось пойти на решения, которые меньше всего бы повлияли на страну: увеличение НДС с 18% до 20% и рост акцизов.По подсчетам Медведева для прорыва в экономике требуется 23 трлн рублей, 22 из которых связаны с социальными обязательствами, развитием образования и здравоохранения.Также было отмечено, что в стране рекордно низкий уровень безработицы - 4,7%. "Это очень важная цифра - в этом году, в настоящий момент, у нас беспрецедентная ситуация с безработицей, самая низкая - 4,7% по методике Международной организации труда", - заявил премьер-министр.