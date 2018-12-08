Бумажные победы для российских ура-патриотов
В начале стоит, наверное, предложить господам ура-патриотам с тонкой структурой нервной системы просто пролистнуть эту статью и не рвать свои нервы в клочья. Ибо говорить мы станем о вещах неприятных: о глупости и оголтелости. И о совершенно не радужных перспективах в связи с наличием слишком большого количества глупостей и оголтелостей сегодня.
Каплей, переполнившей некий котелок, стала статья господина Сергея Дузя из медиахолдинга «Звезда» (понятное дело, откуда еще?). Господин Дузь столкнул на гипотетическом поле под Прохоровкой в рамках третьей мировой войны несколько образцов бронетехники.
БМП под Прохоровкой.
Итак, волею Сергея Дузя на поле под Прохоровкой сошлись с нашей стороны БМП-3 и БМП Т-15, со стороны агрессора-супостата (кто еще, если Прохоровка?) БМП «Пума» и БМП «Бредли».
Понятно, что победили наши, к тому же «за явным преимуществом», потому что БМП-3 на голову превосходит «Бредли», а Т-15 не оставляет шансов «Пуме».
Оставим сравнения на вторую часть, у нас есть свое мнение в этом плане, и мы его непременно выскажем, сравнив боевые машины пехоты просто как БМП, а не в рамках задачи «чтобы наши в любом случае выиграли». У нас не танковый биатлон все-таки.
Нас сегодня интересует несколько иной аспект всех этих сравнений. Фактор реальности.
Нельзя не заметить, что у нас последнее время стала четко прослеживаться тенденция в плане того, что ничего еще в натуре нет, но уже всех победили. Примеры? Валом.
Возьмем все тот же Фу-35. Дрянь самолет, это на пальцах расскажет любой настоящий русский патриот. Он же скопирован с дрянного советского Як-141, посему просто не может быть хорошим. Настолько дрянь, что купить за такие деньги такой шлак могут только люди, у которых с головой все отвратительно.
То, что, помимо США, с головами плохо в Великобритании, Италии, Австралии, Норвегии, Японии, Голландии – это ладно. Израиль – вот показатель. Там дураков как бы очень мало. Трудно там им выживать. Условия не тепличные. Но — покупают. Значит – все еще хуже, чем даже мы патриотично можем себе представить.
И понятно, что Фу-35 не стоит даже левого крыла нашего Су-57. Который одним этим крылом уделает 35-го вообще не напрягаясь. А если уж 57-й двумя махнет… Ну, прощай эскадрилья, не меньше.
Сколько уже было посвящено статей и видеороликов этому шапкозакидательному безумию, сосчитать сложно. Почему безумие? А все просто.
Сколько было выпущено Фу-35? По состоянию на конец лета этого года – 320 штук. Триста. Двадцать. Штук. Которые летают, как-то выполняют задачи и обучают каких-то (да ясно, что никакущих) пилотов.
Сколько Су-57 готовы встать на защиту наших воздушных границ и разметать эту авиаересь пятого поколения? Ноль. Да-да, дорогие вы наши патриоты, ноль. Даже без палочки. Потому что этот десяток, собранный в Комсомольске-на-Амуре, это все еще предсерийные летные прототипы. С двигателями первого этапа, то есть, АЛ-41Ф1. Двигатель второго этапа все еще «изделие 30», то есть, не готов.
Больше не станем сыпать соль на раны, тем более, что скорее всего и в 2019 году Су-57 в войсках не увидят.
Но уже сегодня понятно, что Су-57 на голову превосходит все, что есть в небесах. Сотни Фу-35, которые лет через 10 станут тысячами – ха! Вот мы как выпустим армады Су-57, им, супостатам, мало не покажется. Когда выпустим – это восьмой вопрос. Главное, что на компьютерах просчитано и в статьях расписано, что Фу-35 – ничто в сравнении с Су-57.
Идем дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас «Армата» и ее производные.
Если верить Сергею Дузю, то БМП Т-15 на базе этого супертанка просто не оставляет шансов «Пуме». И немецкая кошка, мелко труся хвостом будет шариться по кустам…
А зачем? А чтобы не стать жертвой БМП-15. Логично, но…
Вообще, задача сверхсложная. И надо очень измудриться, чтобы стать мишенью для БМП-15. Да, «Пум» тоже не очень много пока выпущено, там что-то тоже вечно дорабатывают, так что вместо 350 еле-еле сотню собрали.
А БМП-15? Три. Те самые, что прошли по Красной площади на параде и потом демонстрировались на всяких там АРМИЯХ-20…
Так что, как нам мыслиться, чтобы попасть «на зуб» БМП-15 надо как минимум до Москвы дойти.
Но – что есть, то есть. А есть вот такое утверждение сотрудника МХ «Звезда», и мы не имеем права не доверять ему:
«ТТХ Т-15 по-настоящему уникальны. Из боевого столкновения с «Пумой» наша перспективная БМП почти наверняка выйдет победителем».
Золотые слова Сергея – «почти наверняка»! Конечно, почти наверняка, 146%, Т-15 своими уникальными ТТХ на бумаге пришибет эту «Пуму», которая еще и ломается постоянно! Но – только на бумаге, потому что только на бумаге и существует Т-15.
Но – ура, товарищи, мы всех победим!
Позволим себе еще одну цитату «звездного мастера»:
«Понятно, что Т-15 вместе с танками «Армата» станут основными на поле боя — и в качественном, и в количественном отношении».
Понятно? Понятно. Действительно, какие там еще «Пумы» с «Леопардами», когда в дело пойдут наши сетецентрические Т-14 и Т-15? Враг не просто будет разбит, от него даже запчастей не останется. Чисто на цветмет сдать, и все.
Кстати, а что там с Т-14? С «Арматой»? Это же гарантированная смерть «Леопарду», как ни крути…
Отлично у нас все с ней. 20 штук налицо. Сила! Ну и еще 132 (Т-14 и Т-15) типа на контракте.
Вот если бы замминистра обороны Алексей Криворучко заявил не на форуме «Армия-2018» про эту партию, которая уже типа закуплена, можно было бы и поверить. Но сколько на этих форумах было сделано громких и очень громких заявлений, а выполнения мы так и не увидели…
Ну да, первые 9 машин до конца этого года должны будут получить. Ну ну, посмотрим.
А что там у нас с этими несчастными «Леопардами»?
Не так все хорошо, как с «Арматами», не так. Всего-то их выпустили три с половиной тысячи. А уж «если что», то по всей Европе не больше тысячи можно будет набрать и в дело пустить. Ну что это против полчищ «Армат», не правда ли?
Конечно, хотелось бы еще поговорить о наших могучих эсминцах, фрегатах и (особенно) атомных авианосцах, которые вот-вот начнут кто бороздить моря, кто строиться невиданными темпами, но это все-таки не наша спецификация.
Так что сперва мы хотели бы сделать следующий вывод.
Как бы не хотелось показать всем «кузькину мать», напугать весь мир до потрясучки и самоутвердиться в догме, что мы – самые-самые, стоит все-таки это делать с умом. С умом – это не с помощью бумаги. Нет, понятно, что на бумаге мы завтра весь мир в труху, но вот на деле…
Хотя, возможно, некоторым так даже и проще. Сказали, что один «Оплот»… простите, «Армата», в состоянии угробить пять-десять танков противника – значит, так оно и есть. Главное – верить.
Но даже при таких условиях, бумага не защитит, увы. И можно сколь угодно долго и яростно бряцать оружием на бумаге, увы, толку не будет.
Можно упрекнуть нас в приверженности к «ястребам», наверное, можно и нужно. Однако если тратить деньги из бюджета разумно (не воровать ТАК, не устраивать шоу в ТАКИХ масштабах, не заниматься глупыми переодеваниями туда-сюда и так далее) то вполне возможно, что хватит не на бумажные Т-14 и Т-15, а на вполне себе реальные. Которые не на бумаге будут вызывать выпадение седых волос из хвостов немецких «кошек», а в реальности.
А если говорить о толковом сравнении, то мы если и будем сравнивать (а мы будем это делать), то как раз то, что стоило бы сравнить. А именно: БМП-3 (1 и 2) и БМП «Бредли».
И не где-то в районе Прохоровки, потому не имеем желания писать ненаучную фантастику, а, скажем, в районе, где вполне реально (даже гипотетически) столкновение двух взводов с разными бронемашинами. Например, Ясиноватая, Стаханов, Брянка и так далее. Где мы прекрасно представляем себе местность, поскольку бывали там, да еще и при участии людей, которые до сих пор по этой местности работают.
А по поводу того, что «Т-15 вместе с танками «Армата» станут основными на поле боя» — ну реально очень хотелось бы дожить до этих времен.
Каплей, переполнившей некий котелок, стала статья господина Сергея Дузя из медиахолдинга «Звезда» (понятное дело, откуда еще?). Господин Дузь столкнул на гипотетическом поле под Прохоровкой в рамках третьей мировой войны несколько образцов бронетехники.
БМП под Прохоровкой.
Итак, волею Сергея Дузя на поле под Прохоровкой сошлись с нашей стороны БМП-3 и БМП Т-15, со стороны агрессора-супостата (кто еще, если Прохоровка?) БМП «Пума» и БМП «Бредли».
Понятно, что победили наши, к тому же «за явным преимуществом», потому что БМП-3 на голову превосходит «Бредли», а Т-15 не оставляет шансов «Пуме».
Оставим сравнения на вторую часть, у нас есть свое мнение в этом плане, и мы его непременно выскажем, сравнив боевые машины пехоты просто как БМП, а не в рамках задачи «чтобы наши в любом случае выиграли». У нас не танковый биатлон все-таки.
Нас сегодня интересует несколько иной аспект всех этих сравнений. Фактор реальности.
Нельзя не заметить, что у нас последнее время стала четко прослеживаться тенденция в плане того, что ничего еще в натуре нет, но уже всех победили. Примеры? Валом.
Возьмем все тот же Фу-35. Дрянь самолет, это на пальцах расскажет любой настоящий русский патриот. Он же скопирован с дрянного советского Як-141, посему просто не может быть хорошим. Настолько дрянь, что купить за такие деньги такой шлак могут только люди, у которых с головой все отвратительно.
То, что, помимо США, с головами плохо в Великобритании, Италии, Австралии, Норвегии, Японии, Голландии – это ладно. Израиль – вот показатель. Там дураков как бы очень мало. Трудно там им выживать. Условия не тепличные. Но — покупают. Значит – все еще хуже, чем даже мы патриотично можем себе представить.
И понятно, что Фу-35 не стоит даже левого крыла нашего Су-57. Который одним этим крылом уделает 35-го вообще не напрягаясь. А если уж 57-й двумя махнет… Ну, прощай эскадрилья, не меньше.
Сколько уже было посвящено статей и видеороликов этому шапкозакидательному безумию, сосчитать сложно. Почему безумие? А все просто.
Сколько было выпущено Фу-35? По состоянию на конец лета этого года – 320 штук. Триста. Двадцать. Штук. Которые летают, как-то выполняют задачи и обучают каких-то (да ясно, что никакущих) пилотов.
Сколько Су-57 готовы встать на защиту наших воздушных границ и разметать эту авиаересь пятого поколения? Ноль. Да-да, дорогие вы наши патриоты, ноль. Даже без палочки. Потому что этот десяток, собранный в Комсомольске-на-Амуре, это все еще предсерийные летные прототипы. С двигателями первого этапа, то есть, АЛ-41Ф1. Двигатель второго этапа все еще «изделие 30», то есть, не готов.
Больше не станем сыпать соль на раны, тем более, что скорее всего и в 2019 году Су-57 в войсках не увидят.
Но уже сегодня понятно, что Су-57 на голову превосходит все, что есть в небесах. Сотни Фу-35, которые лет через 10 станут тысячами – ха! Вот мы как выпустим армады Су-57, им, супостатам, мало не покажется. Когда выпустим – это восьмой вопрос. Главное, что на компьютерах просчитано и в статьях расписано, что Фу-35 – ничто в сравнении с Су-57.
Идем дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас «Армата» и ее производные.
Если верить Сергею Дузю, то БМП Т-15 на базе этого супертанка просто не оставляет шансов «Пуме». И немецкая кошка, мелко труся хвостом будет шариться по кустам…
А зачем? А чтобы не стать жертвой БМП-15. Логично, но…
Вообще, задача сверхсложная. И надо очень измудриться, чтобы стать мишенью для БМП-15. Да, «Пум» тоже не очень много пока выпущено, там что-то тоже вечно дорабатывают, так что вместо 350 еле-еле сотню собрали.
А БМП-15? Три. Те самые, что прошли по Красной площади на параде и потом демонстрировались на всяких там АРМИЯХ-20…
Так что, как нам мыслиться, чтобы попасть «на зуб» БМП-15 надо как минимум до Москвы дойти.
Но – что есть, то есть. А есть вот такое утверждение сотрудника МХ «Звезда», и мы не имеем права не доверять ему:
«ТТХ Т-15 по-настоящему уникальны. Из боевого столкновения с «Пумой» наша перспективная БМП почти наверняка выйдет победителем».
Золотые слова Сергея – «почти наверняка»! Конечно, почти наверняка, 146%, Т-15 своими уникальными ТТХ на бумаге пришибет эту «Пуму», которая еще и ломается постоянно! Но – только на бумаге, потому что только на бумаге и существует Т-15.
Но – ура, товарищи, мы всех победим!
Позволим себе еще одну цитату «звездного мастера»:
«Понятно, что Т-15 вместе с танками «Армата» станут основными на поле боя — и в качественном, и в количественном отношении».
Понятно? Понятно. Действительно, какие там еще «Пумы» с «Леопардами», когда в дело пойдут наши сетецентрические Т-14 и Т-15? Враг не просто будет разбит, от него даже запчастей не останется. Чисто на цветмет сдать, и все.
Кстати, а что там с Т-14? С «Арматой»? Это же гарантированная смерть «Леопарду», как ни крути…
Отлично у нас все с ней. 20 штук налицо. Сила! Ну и еще 132 (Т-14 и Т-15) типа на контракте.
Вот если бы замминистра обороны Алексей Криворучко заявил не на форуме «Армия-2018» про эту партию, которая уже типа закуплена, можно было бы и поверить. Но сколько на этих форумах было сделано громких и очень громких заявлений, а выполнения мы так и не увидели…
Ну да, первые 9 машин до конца этого года должны будут получить. Ну ну, посмотрим.
А что там у нас с этими несчастными «Леопардами»?
Не так все хорошо, как с «Арматами», не так. Всего-то их выпустили три с половиной тысячи. А уж «если что», то по всей Европе не больше тысячи можно будет набрать и в дело пустить. Ну что это против полчищ «Армат», не правда ли?
Конечно, хотелось бы еще поговорить о наших могучих эсминцах, фрегатах и (особенно) атомных авианосцах, которые вот-вот начнут кто бороздить моря, кто строиться невиданными темпами, но это все-таки не наша спецификация.
Так что сперва мы хотели бы сделать следующий вывод.
Как бы не хотелось показать всем «кузькину мать», напугать весь мир до потрясучки и самоутвердиться в догме, что мы – самые-самые, стоит все-таки это делать с умом. С умом – это не с помощью бумаги. Нет, понятно, что на бумаге мы завтра весь мир в труху, но вот на деле…
Хотя, возможно, некоторым так даже и проще. Сказали, что один «Оплот»… простите, «Армата», в состоянии угробить пять-десять танков противника – значит, так оно и есть. Главное – верить.
Но даже при таких условиях, бумага не защитит, увы. И можно сколь угодно долго и яростно бряцать оружием на бумаге, увы, толку не будет.
Можно упрекнуть нас в приверженности к «ястребам», наверное, можно и нужно. Однако если тратить деньги из бюджета разумно (не воровать ТАК, не устраивать шоу в ТАКИХ масштабах, не заниматься глупыми переодеваниями туда-сюда и так далее) то вполне возможно, что хватит не на бумажные Т-14 и Т-15, а на вполне себе реальные. Которые не на бумаге будут вызывать выпадение седых волос из хвостов немецких «кошек», а в реальности.
А если говорить о толковом сравнении, то мы если и будем сравнивать (а мы будем это делать), то как раз то, что стоило бы сравнить. А именно: БМП-3 (1 и 2) и БМП «Бредли».
И не где-то в районе Прохоровки, потому не имеем желания писать ненаучную фантастику, а, скажем, в районе, где вполне реально (даже гипотетически) столкновение двух взводов с разными бронемашинами. Например, Ясиноватая, Стаханов, Брянка и так далее. Где мы прекрасно представляем себе местность, поскольку бывали там, да еще и при участии людей, которые до сих пор по этой местности работают.
А по поводу того, что «Т-15 вместе с танками «Армата» станут основными на поле боя» — ну реально очень хотелось бы дожить до этих времен.
- Автор:
- Роман Скоморохов, Александр Ставер
- Использованы фотографии:
- depositphotos.com
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