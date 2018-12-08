Аналитика

Бумажные победы для российских ура-патриотов

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В начале стоит, наверное, предложить господам ура-патриотам с тонкой структурой нервной системы просто пролистнуть эту статью и не рвать свои нервы в клочья. Ибо говорить мы станем о вещах неприятных: о глупости и оголтелости. И о совершенно не радужных перспективах в связи с наличием слишком большого количества глупостей и оголтелостей сегодня.

Каплей, переполнившей некий котелок, стала статья господина Сергея Дузя из медиахолдинга «Звезда» (понятное дело, откуда еще?). Господин Дузь столкнул на гипотетическом поле под Прохоровкой в рамках третьей мировой войны несколько образцов бронетехники.


БМП под Прохоровкой.

Итак, волею Сергея Дузя на поле под Прохоровкой сошлись с нашей стороны БМП-3 и БМП Т-15, со стороны агрессора-супостата (кто еще, если Прохоровка?) БМП «Пума» и БМП «Бредли».

Понятно, что победили наши, к тому же «за явным преимуществом», потому что БМП-3 на голову превосходит «Бредли», а Т-15 не оставляет шансов «Пуме».

Оставим сравнения на вторую часть, у нас есть свое мнение в этом плане, и мы его непременно выскажем, сравнив боевые машины пехоты просто как БМП, а не в рамках задачи «чтобы наши в любом случае выиграли». У нас не танковый биатлон все-таки.

Нас сегодня интересует несколько иной аспект всех этих сравнений. Фактор реальности.

Нельзя не заметить, что у нас последнее время стала четко прослеживаться тенденция в плане того, что ничего еще в натуре нет, но уже всех победили. Примеры? Валом.

Возьмем все тот же Фу-35. Дрянь самолет, это на пальцах расскажет любой настоящий русский патриот. Он же скопирован с дрянного советского Як-141, посему просто не может быть хорошим. Настолько дрянь, что купить за такие деньги такой шлак могут только люди, у которых с головой все отвратительно.



То, что, помимо США, с головами плохо в Великобритании, Италии, Австралии, Норвегии, Японии, Голландии – это ладно. Израиль – вот показатель. Там дураков как бы очень мало. Трудно там им выживать. Условия не тепличные. Но — покупают. Значит – все еще хуже, чем даже мы патриотично можем себе представить.

И понятно, что Фу-35 не стоит даже левого крыла нашего Су-57. Который одним этим крылом уделает 35-го вообще не напрягаясь. А если уж 57-й двумя махнет… Ну, прощай эскадрилья, не меньше.

Сколько уже было посвящено статей и видеороликов этому шапкозакидательному безумию, сосчитать сложно. Почему безумие? А все просто.

Сколько было выпущено Фу-35? По состоянию на конец лета этого года – 320 штук. Триста. Двадцать. Штук. Которые летают, как-то выполняют задачи и обучают каких-то (да ясно, что никакущих) пилотов.


Сколько Су-57 готовы встать на защиту наших воздушных границ и разметать эту авиаересь пятого поколения? Ноль. Да-да, дорогие вы наши патриоты, ноль. Даже без палочки. Потому что этот десяток, собранный в Комсомольске-на-Амуре, это все еще предсерийные летные прототипы. С двигателями первого этапа, то есть, АЛ-41Ф1. Двигатель второго этапа все еще «изделие 30», то есть, не готов.

Больше не станем сыпать соль на раны, тем более, что скорее всего и в 2019 году Су-57 в войсках не увидят.

Но уже сегодня понятно, что Су-57 на голову превосходит все, что есть в небесах. Сотни Фу-35, которые лет через 10 станут тысячами – ха! Вот мы как выпустим армады Су-57, им, супостатам, мало не покажется. Когда выпустим – это восьмой вопрос. Главное, что на компьютерах просчитано и в статьях расписано, что Фу-35 – ничто в сравнении с Су-57.

Идем дальше. Дальше у нас что? Дальше у нас «Армата» и ее производные.

Если верить Сергею Дузю, то БМП Т-15 на базе этого супертанка просто не оставляет шансов «Пуме». И немецкая кошка, мелко труся хвостом будет шариться по кустам…

А зачем? А чтобы не стать жертвой БМП-15. Логично, но…

Вообще, задача сверхсложная. И надо очень измудриться, чтобы стать мишенью для БМП-15. Да, «Пум» тоже не очень много пока выпущено, там что-то тоже вечно дорабатывают, так что вместо 350 еле-еле сотню собрали.

А БМП-15? Три. Те самые, что прошли по Красной площади на параде и потом демонстрировались на всяких там АРМИЯХ-20…

Так что, как нам мыслиться, чтобы попасть «на зуб» БМП-15 надо как минимум до Москвы дойти.

Но – что есть, то есть. А есть вот такое утверждение сотрудника МХ «Звезда», и мы не имеем права не доверять ему:

«ТТХ Т-15 по-настоящему уникальны. Из боевого столкновения с «Пумой» наша перспективная БМП почти наверняка выйдет победителем».

Золотые слова Сергея – «почти наверняка»! Конечно, почти наверняка, 146%, Т-15 своими уникальными ТТХ на бумаге пришибет эту «Пуму», которая еще и ломается постоянно! Но – только на бумаге, потому что только на бумаге и существует Т-15.

Но – ура, товарищи, мы всех победим!

Позволим себе еще одну цитату «звездного мастера»:

«Понятно, что Т-15 вместе с танками «Армата» станут основными на поле боя — и в качественном, и в количественном отношении».

Понятно? Понятно. Действительно, какие там еще «Пумы» с «Леопардами», когда в дело пойдут наши сетецентрические Т-14 и Т-15? Враг не просто будет разбит, от него даже запчастей не останется. Чисто на цветмет сдать, и все.

Кстати, а что там с Т-14? С «Арматой»? Это же гарантированная смерть «Леопарду», как ни крути…

Отлично у нас все с ней. 20 штук налицо. Сила! Ну и еще 132 (Т-14 и Т-15) типа на контракте.

Вот если бы замминистра обороны Алексей Криворучко заявил не на форуме «Армия-2018» про эту партию, которая уже типа закуплена, можно было бы и поверить. Но сколько на этих форумах было сделано громких и очень громких заявлений, а выполнения мы так и не увидели…

Ну да, первые 9 машин до конца этого года должны будут получить. Ну ну, посмотрим.

А что там у нас с этими несчастными «Леопардами»?

Не так все хорошо, как с «Арматами», не так. Всего-то их выпустили три с половиной тысячи. А уж «если что», то по всей Европе не больше тысячи можно будет набрать и в дело пустить. Ну что это против полчищ «Армат», не правда ли?

Конечно, хотелось бы еще поговорить о наших могучих эсминцах, фрегатах и (особенно) атомных авианосцах, которые вот-вот начнут кто бороздить моря, кто строиться невиданными темпами, но это все-таки не наша спецификация.

Так что сперва мы хотели бы сделать следующий вывод.

Как бы не хотелось показать всем «кузькину мать», напугать весь мир до потрясучки и самоутвердиться в догме, что мы – самые-самые, стоит все-таки это делать с умом. С умом – это не с помощью бумаги. Нет, понятно, что на бумаге мы завтра весь мир в труху, но вот на деле…

Хотя, возможно, некоторым так даже и проще. Сказали, что один «Оплот»… простите, «Армата», в состоянии угробить пять-десять танков противника – значит, так оно и есть. Главное – верить.

Но даже при таких условиях, бумага не защитит, увы. И можно сколь угодно долго и яростно бряцать оружием на бумаге, увы, толку не будет.

Можно упрекнуть нас в приверженности к «ястребам», наверное, можно и нужно. Однако если тратить деньги из бюджета разумно (не воровать ТАК, не устраивать шоу в ТАКИХ масштабах, не заниматься глупыми переодеваниями туда-сюда и так далее) то вполне возможно, что хватит не на бумажные Т-14 и Т-15, а на вполне себе реальные. Которые не на бумаге будут вызывать выпадение седых волос из хвостов немецких «кошек», а в реальности.

А если говорить о толковом сравнении, то мы если и будем сравнивать (а мы будем это делать), то как раз то, что стоило бы сравнить. А именно: БМП-3 (1 и 2) и БМП «Бредли».

И не где-то в районе Прохоровки, потому не имеем желания писать ненаучную фантастику, а, скажем, в районе, где вполне реально (даже гипотетически) столкновение двух взводов с разными бронемашинами. Например, Ясиноватая, Стаханов, Брянка и так далее. Где мы прекрасно представляем себе местность, поскольку бывали там, да еще и при участии людей, которые до сих пор по этой местности работают.

А по поводу того, что «Т-15 вместе с танками «Армата» станут основными на поле боя» — ну реально очень хотелось бы дожить до этих времен.
Автор:
Роман Скоморохов, Александр Ставер
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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