Кость в горле НАТО
Западные военные эксперты вынуждены признать превосходство российского вооружения по целому ряду направлений. В частности, это системы РЭБ, комплексы ПВО – ПРО и противокорабельные ракеты. И это внушает колоссальное беспокойство руководству НАТО, несмотря на то, что это прежде всего оборонительное оружие.
Но дело в том, что представление о достаточной безопасности альянса базируется на концепции «самой злой собаки в квартале», способной безнаказанно «покусать» кого угодно. А превосходство упомянутых российских систем ставит эту возможность под сомнение. Что вызывает чуть ли не панические настроения у Западных «ястребов».
Тем более что создание мощных форпостов ВС России в Калининградской области и в Крыму эту ситуацию «усугубило», поскольку позволяет удерживать «злую собаку» на еще большей дистанции.
Так, американское издание Business Insider указывает, что генерал ВВС США в отставке Франк Горенц в интервью «Нью-Йорк таймс» сокрушался, что военные базы России в Калининградской области позволяют держать под контролем большую часть балтийского региона. Развернутые в Калининградской области системы ПВО С-400 имеют возможность поражать цели, в том числе и новейшие самолеты-невидимки, на расстоянии 250 км. Вокруг российского анклава создана «многоуровневая система, что затрудняет доступ к этому району» и может повлиять на возможности проведения операций НАТО в Польше и странах Балтии, сказал Горенц в январе 2016 года, когда он еще был главой ВВС США в Европе и Африке.
Но на днях американский вице-адмирал Эндрю (Вуди) Льюис, командующий возрожденным Вторым флотом, видимо, стремясь успокоить засомневавшихся в абсолютной военной мощи, объявил, что у США «есть методы» против Калининграда и Крыма, где концентрация пугающих американцев российского оружия особенно велика.
Американский флотоводец, выступая во время мероприятия в Центре стратегических и международных исследований 28 ноября и отвечая на вопрос о возможности ВС США действовать против Калининградского эксклава, сказал следующее:
Льюис сказал, что еще есть возможности для улучшения, но он уверен, что вооруженные силы США могут туда добраться:
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее командовавший контингентом США в Европе, к которому Business Insider обратился за комментарием, оценил ситуацию примерно так же, как Горенц, добавив, что Североатлантический альянс готов к этим вызовам и «готов использовать все необходимые средства, которые потребуются» для ответа». При этом Ходжес, как и «Вуди» Льюис, не уточнил, о чем именно идет речь.
Так что ни отставной генерал, ни действующий адмирал не смогли или не захотели сказать что-либо вразумительное относительно способа преодоления российского доминирования на Балтике и в черноморском регионе.
Конечно, умение ВМС США совершать «физические маневры» а также их «способности молчать, когда пришло время молчать, и говорить, когда пришло время говорить» не могут не восхищать. Но довольно косноязычные построения «Деревянного» (так переводится его прозвище Woody) адмирала явно наводят на мысль, что он, при отсутствии реальных аргументов стремился во что бы то ни стало убедить аудиторию в наличии у американцев «метода» против Калининграда и Крыма.
Если под «способностью молчать» он имеет в виду режим радиомолчания, то он действительно может обеспечить некоторую скрытность действий, скажем, ДРГ или какому-нибудь маломерному скоростному судну, выполненному с использованием стелс-технологии. Но при чем тут упомянутые им авианосцы, не совсем понятно.
Да, представить себе авианосное соединение ВМС США, тайно подкрадывающееся к Севастополю или Калининграду, довольно сложно.
«У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданеллы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтрё о статусе проливов», — сказал РИА «Новости» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
К этому можно присовокупить, что акватория Балтийского или Черного морей, надежно перекрытые российскими средствами поражения, превратятся для американских авианосцев в настоящий капкан, вырваться из которого будет тяжело.
Скорее всего, вопрос о борьбе с российскими форпостами на Балтике и в Крыму просто застал американского адмирала врасплох, и он пытался вывернуться из возникшей ситуации, причем так, чтобы прозвучало как можно более внушительно и грозно. Получилось не слишком убедительно.
Так есть ли в действительности у США какой-то способ преодолеть упомянутые российские системы каким-то инновационным способом, позволяющим избежать тяжких потерь атакующих? Сделать вывод об этом из заявления Льюиса, которое больше напоминает пропагандистскую трескотню, причем довольно неумелую (но он адмирал, а не специалист по психологической борьбе), не получается.
Однако очевидно другое: и Калининградская область, и Крым – кость в натовском горле, от которой они всеми силами стремятся избавиться. Причем, если уничтожение балтийского эксклава России, судя по завершившимся учениям НАТО «Анаконда 2018», планируется силами и кровью поляков и прибалтов, то в отношении Крыма такой ясности не наблюдается. ВСУ сегодня неспособны к действиям против России.
Но дело в том, что представление о достаточной безопасности альянса базируется на концепции «самой злой собаки в квартале», способной безнаказанно «покусать» кого угодно. А превосходство упомянутых российских систем ставит эту возможность под сомнение. Что вызывает чуть ли не панические настроения у Западных «ястребов».
Тем более что создание мощных форпостов ВС России в Калининградской области и в Крыму эту ситуацию «усугубило», поскольку позволяет удерживать «злую собаку» на еще большей дистанции.
Так, американское издание Business Insider указывает, что генерал ВВС США в отставке Франк Горенц в интервью «Нью-Йорк таймс» сокрушался, что военные базы России в Калининградской области позволяют держать под контролем большую часть балтийского региона. Развернутые в Калининградской области системы ПВО С-400 имеют возможность поражать цели, в том числе и новейшие самолеты-невидимки, на расстоянии 250 км. Вокруг российского анклава создана «многоуровневая система, что затрудняет доступ к этому району» и может повлиять на возможности проведения операций НАТО в Польше и странах Балтии, сказал Горенц в январе 2016 года, когда он еще был главой ВВС США в Европе и Африке.
Но на днях американский вице-адмирал Эндрю (Вуди) Льюис, командующий возрожденным Вторым флотом, видимо, стремясь успокоить засомневавшихся в абсолютной военной мощи, объявил, что у США «есть методы» против Калининграда и Крыма, где концентрация пугающих американцев российского оружия особенно велика.
Американский флотоводец, выступая во время мероприятия в Центре стратегических и международных исследований 28 ноября и отвечая на вопрос о возможности ВС США действовать против Калининградского эксклава, сказал следующее:
«Не вдаваясь в подробности, о которых я не должен говорить, могу с уверенностью сказать, что мы можем работать в среде A2/AD ( так западные военные именуют территорию или акваторию, надежно прикрытую защитными системами неприятеля), в конкурентной среде. На самом деле я знаю, что мы можем. Я знаю возможности наших авианосцев, соединений надводных кораблей. У нас есть четкий способ сделать это. Он основан на маневре. Он основан на физическом маневре. Он основан и на нашей способности молчать, когда пришло время молчать, и говорить, когда пришло время говорить».
Льюис сказал, что еще есть возможности для улучшения, но он уверен, что вооруженные силы США могут туда добраться:
«Это то, на чем мы действительно сосредоточены в течение ряда лет, и мы становимся намного лучше».
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, ранее командовавший контингентом США в Европе, к которому Business Insider обратился за комментарием, оценил ситуацию примерно так же, как Горенц, добавив, что Североатлантический альянс готов к этим вызовам и «готов использовать все необходимые средства, которые потребуются» для ответа». При этом Ходжес, как и «Вуди» Льюис, не уточнил, о чем именно идет речь.
Так что ни отставной генерал, ни действующий адмирал не смогли или не захотели сказать что-либо вразумительное относительно способа преодоления российского доминирования на Балтике и в черноморском регионе.
Конечно, умение ВМС США совершать «физические маневры» а также их «способности молчать, когда пришло время молчать, и говорить, когда пришло время говорить» не могут не восхищать. Но довольно косноязычные построения «Деревянного» (так переводится его прозвище Woody) адмирала явно наводят на мысль, что он, при отсутствии реальных аргументов стремился во что бы то ни стало убедить аудиторию в наличии у американцев «метода» против Калининграда и Крыма.
Если под «способностью молчать» он имеет в виду режим радиомолчания, то он действительно может обеспечить некоторую скрытность действий, скажем, ДРГ или какому-нибудь маломерному скоростному судну, выполненному с использованием стелс-технологии. Но при чем тут упомянутые им авианосцы, не совсем понятно.
Да, представить себе авианосное соединение ВМС США, тайно подкрадывающееся к Севастополю или Калининграду, довольно сложно.
«У США 11 авианосцев, все они атомные, на каждом около 90 самолетов, они быстроходны, и американцы могут разместить их везде, где посчитают нужным. Но они не везде смогут пройти, например, в Балтийское море проход авианосца затруднителен. В Черное море через Босфор и Дарданеллы они и вовсе не могут попасть, так как их проход запрещен в соответствии с конвенцией Монтрё о статусе проливов», — сказал РИА «Новости» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
К этому можно присовокупить, что акватория Балтийского или Черного морей, надежно перекрытые российскими средствами поражения, превратятся для американских авианосцев в настоящий капкан, вырваться из которого будет тяжело.
Скорее всего, вопрос о борьбе с российскими форпостами на Балтике и в Крыму просто застал американского адмирала врасплох, и он пытался вывернуться из возникшей ситуации, причем так, чтобы прозвучало как можно более внушительно и грозно. Получилось не слишком убедительно.
Так есть ли в действительности у США какой-то способ преодолеть упомянутые российские системы каким-то инновационным способом, позволяющим избежать тяжких потерь атакующих? Сделать вывод об этом из заявления Льюиса, которое больше напоминает пропагандистскую трескотню, причем довольно неумелую (но он адмирал, а не специалист по психологической борьбе), не получается.
Однако очевидно другое: и Калининградская область, и Крым – кость в натовском горле, от которой они всеми силами стремятся избавиться. Причем, если уничтожение балтийского эксклава России, судя по завершившимся учениям НАТО «Анаконда 2018», планируется силами и кровью поляков и прибалтов, то в отношении Крыма такой ясности не наблюдается. ВСУ сегодня неспособны к действиям против России.
- Автор:
- Борис Джерелиевский
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