Кость в горле НАТО

«Не вдаваясь в подробности, о которых я не должен говорить, могу с уверенностью сказать, что мы можем работать в среде A2/AD ( так западные военные именуют территорию или акваторию, надежно прикрытую защитными системами неприятеля), в конкурентной среде. На самом деле я знаю, что мы можем. Я знаю возможности наших авианосцев, соединений надводных кораблей. У нас есть четкий способ сделать это. Он основан на маневре. Он основан на физическом маневре. Он основан и на нашей способности молчать, когда пришло время молчать, и говорить, когда пришло время говорить».

«Это то, на чем мы действительно сосредоточены в течение ряда лет, и мы становимся намного лучше».