На Украине хотят присвоить звание героя фашисту Бандере

Депутаты Верховной рады обратились к главе государства с предложением посмертно присвоить Степану Бандере звание Героя Украины.Согласно авторам инициативы, документ направлен на «восстановление исторической правды» о борцах за независимость Украины в ХХ веке, консолидацию украинского народа и усилению патриотического воспитания.Удивительно, как быстро, обладая властью на Украине, можно переписать подлинную историю. Мы все прекрасно помним о тех чудовищных преступлениях Бандеры в годы Великой Отечественной войны, которые с немецкой педантичностью зафиксированы в исторических документах.Ученые, специализирующиеся на биографии Бандеры, подвели итог его «героической борьбе»: за время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов его последователями зверски замучено более 5 миллионов мирных жителей Западной Украины, еще несколько миллионов были отправлены на принудительные работы в Германию.Нелишним будет напомнить и то, что в 1941 году украинские заключенные – убийцы и насильники во главе с Бандерой составили костяк так называемой Украинской повстанческой армии (УПА), которая вела войну на стороне немецко-фашистских войск. Так, в день принятия Акта провозглашения независимости Украины 30 июня 1941 г. члены пронацистского батальона «Нахтигаль» под командованием Романа Шухевича расстреляли более трех тысяч жителей Львова польской национальности.Учитывая данные исторические обстоятельства, становится непонятным отношение к таким инициативам самих граждан Украины, права которых ущемляются теми же представителями этой прогнившей власти. Той власти, которая выступает за героизацию убийцы и насильника, который буквально сдирал кожу с сограждан. В рамках этого же процесса проходит «избавление» страны от памятников советской эпохи, чтобы украинским властям было проще встроить в народную память идею о «преступлениях коммунизма». Все это служит одной цели – навеки закрепить за «москалями» образ чужаков, пришедших на их землю для порабощения «вильных украинцев».И это далеко не первая попытка оправдать украинского пособника нацистов. Правда, непонятно, как украинские власти собираются всерьез рассчитывать на успех евроинтеграции, если героизация Бандеры категорически неприемлема для Польши – страны-лидера по количеству принятых украинских мигрантов. Вряд ли Варшава когда-либо согласится обсуждать за столом переговоров принятие в ЕС государства, в котором убийцу поляков чтут как национального героя. Кроме того, очевидно, что признанию «заслуг» Бандеры в деле освобождения Украины не обрадуются в Израиле – ключевом союзнике Соединенных Штатов, имеющем влиятельное лобби в американском политическом истеблишменте.При этом не так давно рассекреченные документы ЦРУ доказали, что в Вашингтоне ОУН и подобные ей организации рассматривали как террористические, что, впрочем, не мешало оказывать им финансовую поддержку. Именно поэтому за выгораживание Киевом преступников времен Великой Отечественной войны несут ответственность, кроме лидеров майдана, не только американские политики середины 20 века, но и их современные преемники.И самое главное: данной мерой, возможно, как никакой другой, украинское руководство четко обозначит линию разлома в украинском обществе, за которой автоматически окажутся потомки офицеров и солдат РККА, отдавших жизни за настоящее освобождение Украины.