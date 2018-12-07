Экспериментальное оружие украинского производства. Краткий обзор
В период военных конфликтов последнего времени все более очевидна необходимость разработки и внедрения новых видов вооружения, в частности, ручных вариантов стрелкового вооружения. Во многих странах мира на вооружении специальных армейских и полицейских подразделений имеются образцы эффективного вооружения и пистолеты-пулеметы, которое можно применять в условиях городских боев.
На Украине такое вооружение также разрабатывается. Говорить о том, насколько оно эффективно, пока рано. Однако уже сейчас можно оценить его некоторые технические характеристики, а также сильные и слабые стороны. Оценивать внешние параметры оружия и удобство его использования, скорее всего, будет некорректно, поскольку это в основном образцы специального оружия, не предназначенного для повседневного ношения и применения. Как правило, такое оружие достаточно компактно, поскольку оно предусмотрено для скрытого ношения.
Украинские разработчики и конструкторские бюро, оставшиеся после распада СССР, с начала 1990-х годов предпринимают неоднократные попытки разработать варианты таких компактных видов оружия для специальных армейских, полицейских подразделений, полиции и СБУ.
По мнению ряда экспертов-оружейников, в настоящее время одним из эталонов наиболее эффективного оружия является пистолет-пулемет MP7a1 Heckler&Koch. Свидетельством тому является тот факт, что данное оружие закупают даже те страны, которые могут похвастаться большим опытом и техническими возможностями для производства своего вооружения, в частности, Великобритания, США, Япония.
В Украине аналогом данного оружия можно считать пистолет-пулемет «Импульс», разработанный на волонтерских началах конструкторами ликвидированного конструкторского бюро Специальной техники (ГП КБСТ).
Автоматика данного образца работает по смешанному типу, что способствует уменьшению отдачи, а также влияет на кучность и точность стрельбы. Корпус – титановый. Длина образца в сложенном виде составляет всего 365 мм, в разложенном – 555 мм, вес – 2,4 кг, скорострельность – 700-800 выстрелов за минуту. Дальность стрельбы – 200 метров.
Особенностью данного образца является ствол с полигональным профилем, который обеспечивает лучшую обтюрацию пороховых газов, большую начальную скорость пули (из-за меньшего сопротивления её движению), более точное направление полета пули, меньшее загрязнение ствола.
Преимуществом данного пистолета также является то, что магазин расположен в рукоятке управления стрельбой, за счет чего центр масс распределяется над кистью руки. Кроме того, предохранитель, фиксатор магазина и рукоятку возведения затвора можно переключать и правой, и левой рукой.
Для большего удобства ведения стрельбы предусмотрена дополнительная передняя рукоятка и телескопический приклад. В верхней части ствольной коробки предусмотрена возможность крепления прицела.
Дальнейшая разработка и испытания данного образца возможны лишь при наличии финансирования.
Пожалуй, одним из наиболее удачных можно считать пистолет-пулемет «Эльф», который был представлен разработчиками Киевского конструкторского бюро Спецтехники во главе с профессором Игорем Алексеенко.
По своим внешним характеристикам данный образец очень напоминает израильский автомат Uzi. Автоматика украинского оснащена полусвободным затвором, стрельба возможна из открытого затвора в двух режимах: самозарядном и автоматическом. Пистолет работает почти без отдачи. Затворная рама во время выстрела смещается вперед, что отличает пистолет от большинства автоматических систем, у которых рама уходит назад.
В образце разработчики предусмотрели принудительное воздушное охлаждение, для чего затвор дополнительно работает в качестве воздушной помпы, пропуская воздух вокруг дула. Впрочем, специалисты расходятся во мнении, насколько подобная система необходима оружию, темп стрельбы которого весьма невысокий.
Ничем особенным данный образец оружия не отличается. Пистолет разработан под патроны калибра 9х18 мм, длина его с прикладом составляет 56 см и около 36 см без приклада, а вес – всего 2,5 кг. Патроны снаряжаются в магазины по 25 или 32 патрона. Прицельная дальность достигает 150 м. Скорострельность достигает 400 выстрелов за минуту.
Данный образец оснащен штампованной дульной коробкой, магазин с патронами вставляется в рукоятку. В переднем отделе дульной коробки находится дополнительная рукоятка, в которой можно хранить дополнительный магазин.
Приклад выполнен из стали, выдвижной. Чтобы обеспечить безопасность при обращении с этим пистолетом и исключить случайный выстрел, на тыльной стороне рукоятки предусмотрена кнопка автоматического предохранителя. На ствольной коробке сверху размещены мушка и целик. Живучесть ствола рассчитана на 10 тысяч выстрелов.
За счет максимальной простоты конструкции данный образец не чувствителен к температурным колебаниям и разного рода загрязнениям, в том числе, к высокой влажности и особенностям морского климата. Иными словами, по утверждениям разработчиков, он не боится ржавчины, не требует смазки и очистки. Львиная доля деталей произведена холодным штампованием и сварки и лишь около 40 % на верстаках, что превращает «Эльфа» в один из наиболее приемлемых видов оружия, которые можно без особых проблем изготовить в условиях военного времени.
Однако, несмотря на дешевизну и простоту производства, на вооружение пистолет так и не взяли, как и не довели его до серийного выпуска. Во многом помешали этим планам финансовые трудности, отсутствие инвестиций и места для проведения испытаний.
В конце 90-х годов в том же КБСТ появилась модификация данного образца пистолета-пулемета, которая была названа «Эльф-2». Новый образец был на 50 г тяжелее своего предшественника, был сделан под патрон 9х19 мм Luger, и на 5,6 см длиннее. Помимо этого, скорострельность его возросла на 50 выстрелов, а прицельная дальность – на 50 метров.
По своим внешним параметрам новый образец также напоминал израильский Uzi. В тоже время украинский образец уступал израильскому в скорострельности и дальности прицельного огня, но был при этом намного легче и короче. При массе 2,5 кг он имеет с разложенным прикладом 58 см и почти 42 см в сложенном виде. Магазины – по 25 или 32 патрона. Скорострельность – 450 выстрелов за минуту.
И опять же, несмотря на дешевизну производства и простоту в применении, новый вариант так и остался всего лишь образцом. До этапа серийного выпуска его так и не довели из-за с отсутствия финансирования и закрытия бюро.
Впрочем, необходимо заметить, что пистолет-пулемет «Эльф-2» взяли за основу при разработке нового украинского оружия – пистолета-пулемета 7ЕТ9 и его модификации 7ЕТ10, разработанных специалистами госкорпорации ТАСКО. Впрочем, в новых образцах разработчики отказались от большей части перспективных идей своих предшественников, вследствие чего получился ничем не примечательный пистолет-пулемет по типу все того же израильского Uzi.
Первый образец — 7ЕТ9 – не имеет ничего примечательного: у него традиционная конструкция и штампованная ствольная коробка со свободным затвором, ведение стрельбы возможно при открытом затворе. В пистолетной рукоятке хранится магазин, в котором 30 патронов калибра 7,62х25 ТТ. Переднюю рукоятку в случае необходимости можно заменить на тактический фонарик или лазерный указатель цели. Можно также на ствол установить глушитель, разработанный той же корпорацией. Вес пистолета составляет всего 2,5 кг без магазина, длина – 36 см в сложенном и 55 см – с прикладом. Скорострельность составляет 600 выстрелов за минуту, а прицельная дальность – 100-150 метров. Стальной приклад складывается поверх ствольной коробки.
Что касается варианта 7ЕТ10, то от своего прототипа он отличается немногим: это использование патронов 9х19 Luger и скорострельностью, которая составляет 900-1400 выстрелов в минуту.
В ходе конструкторских испытаний указанного оружия был выявлен ряд недостатков: слишком высокий темп стрельбы (1400 выстр./мин); ненадежная работа УСМ.
В данном обзоре нельзя оставить без внимания и еще несколько перспективных украинских разработок. Это пистолеты-пулеметы «Гоблин» и «Гном». Если говорить о «Гоблине», то стоит отметить, что разработки его стартовали в КБСТ в начале 90-х годов, а если точнее – в 1994 году. Согласно задумке разработчиков, такое оружие должно было поступить на вооружение спецслужб, экипажей боевых вертолетов и спецподразделений МВД. Этот образец состоит из нескольких одинаковых коробок, изготовленных из металла, к одной из них крепят затвор, ствол, ударно-спусковой механизм и пистолетную рукоятку. Вторая коробка – это приклад.
Предполагалось, что данный пистолет будет представлен в нескольких видах – под патроны 9х18 ПМ и 9х19 Parabellum. Автоматика в сложенном виде работает по принципу полусвободного затвора. Большая часть деталей изготовлена холодным штампованием. Патроны поступают из магазина на 25 патронов, установленного в рукоятке. Без магазина масса пистолета составляет чуть меньше 2 кг, он имеет в длину 29 (в сложенном) и 51 см (в разложенном виде). Скорострельность его достигает 500 выстрелов за минуту, а прицельная дальность – 100 метров.
Пистолет-пулемет складывается пополам. Стрельба ведется в автоматическом режиме и фиксированными очередями по два патрона. Чтобы переключить режим стрельбы, нужно повернуть спусковой крючок влево-вправо. Чтобы ствол не перегревался при автоматическом режиме стрельбы, в пистолете предусмотрено принудительное охлаждение ствола.
Неоспоримым достоинством данного образца является возможность сложить его. Однако, чтобы привести его в состояние полной боевой готовности, его сперва нужно разложить, привести в готовность прицельные устройства, дослать в патронник патрон и лишь затем стрелять. Все это занимает достаточно много времени.
О характеристиках и надежности данного образца говорить нет смысла, поскольку он так и не был доведено до ума.
Впрочем, несмотря на довольно положительные отзывы, практичность, удобство и неприхотливость данного образца, до этапа серийного производства его так и не довели. Работы были остановлены вследствие закрытия КБСТ. Состоянием на 2018 год сохранился всего один экземпляр «Гоблина».
Еще одна интересная модель – это пистолет-пулемет «Гном», разработанный КБСТ. Это штурмовое оружие для скрытого ношения. Внешне напоминает компьютерный девайс. В действительности его легко достать из кармана, разложить, привести в боевую готовность. В магазине 20 патронов калибра 9 мм. Весит данное оружие четь более 1 кг. В остальном он ничем не отличается от аналогичного оружия.
Состоянием на сегодняшний день он невостребован, имеет всего несколько экземпляров, да и те не принимаются на вооружение силовых структур, поскольку предпочтение отдается вооружению стран НАТО.
Таким образом, можно говорить о том, что украинские разработчики имеют достаточный потенциал, чтобы создать вполне перспективные и конкурентные образцы оружия. Однако вопрос заключается в том, нужно ли это государству: вроде и деньги на разработки выделяются, но ни производить его серийно, ни принимать на вооружение никто не торопится.
Использованы материалы:
http://calibr.ucoz.ru/publ/pistolet_pulemety/ukraina/pistolet_pulemet_tasko_7et9_i_7et10/90-1-0-872
http://uprom.info/articles/nauka-ta-tehnika/ukrayinska-vidpovid-uzi/
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%84%C2%BB
https://stoneforest.ru/look/armour/shturmovoj-pistolet-gnom/
http://uprom.info/articles/nauka-ta-tehnika/ukrayinske-zbroya-dlya-sekretnih-agentiv-mihail-zhirohov/
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%C2%BB
https://topwar.ru/139312-eksperimentalnoe-ukrainskoe-ognestrelnoe-oruzhie-chast-3-pistolety-pulemety-goblin-i-elf.html
На Украине такое вооружение также разрабатывается. Говорить о том, насколько оно эффективно, пока рано. Однако уже сейчас можно оценить его некоторые технические характеристики, а также сильные и слабые стороны. Оценивать внешние параметры оружия и удобство его использования, скорее всего, будет некорректно, поскольку это в основном образцы специального оружия, не предназначенного для повседневного ношения и применения. Как правило, такое оружие достаточно компактно, поскольку оно предусмотрено для скрытого ношения.
Украинские разработчики и конструкторские бюро, оставшиеся после распада СССР, с начала 1990-х годов предпринимают неоднократные попытки разработать варианты таких компактных видов оружия для специальных армейских, полицейских подразделений, полиции и СБУ.
По мнению ряда экспертов-оружейников, в настоящее время одним из эталонов наиболее эффективного оружия является пистолет-пулемет MP7a1 Heckler&Koch. Свидетельством тому является тот факт, что данное оружие закупают даже те страны, которые могут похвастаться большим опытом и техническими возможностями для производства своего вооружения, в частности, Великобритания, США, Япония.
В Украине аналогом данного оружия можно считать пистолет-пулемет «Импульс», разработанный на волонтерских началах конструкторами ликвидированного конструкторского бюро Специальной техники (ГП КБСТ).
Автоматика данного образца работает по смешанному типу, что способствует уменьшению отдачи, а также влияет на кучность и точность стрельбы. Корпус – титановый. Длина образца в сложенном виде составляет всего 365 мм, в разложенном – 555 мм, вес – 2,4 кг, скорострельность – 700-800 выстрелов за минуту. Дальность стрельбы – 200 метров.
Особенностью данного образца является ствол с полигональным профилем, который обеспечивает лучшую обтюрацию пороховых газов, большую начальную скорость пули (из-за меньшего сопротивления её движению), более точное направление полета пули, меньшее загрязнение ствола.
Преимуществом данного пистолета также является то, что магазин расположен в рукоятке управления стрельбой, за счет чего центр масс распределяется над кистью руки. Кроме того, предохранитель, фиксатор магазина и рукоятку возведения затвора можно переключать и правой, и левой рукой.
Для большего удобства ведения стрельбы предусмотрена дополнительная передняя рукоятка и телескопический приклад. В верхней части ствольной коробки предусмотрена возможность крепления прицела.
Дальнейшая разработка и испытания данного образца возможны лишь при наличии финансирования.
Пожалуй, одним из наиболее удачных можно считать пистолет-пулемет «Эльф», который был представлен разработчиками Киевского конструкторского бюро Спецтехники во главе с профессором Игорем Алексеенко.
По своим внешним характеристикам данный образец очень напоминает израильский автомат Uzi. Автоматика украинского оснащена полусвободным затвором, стрельба возможна из открытого затвора в двух режимах: самозарядном и автоматическом. Пистолет работает почти без отдачи. Затворная рама во время выстрела смещается вперед, что отличает пистолет от большинства автоматических систем, у которых рама уходит назад.
В образце разработчики предусмотрели принудительное воздушное охлаждение, для чего затвор дополнительно работает в качестве воздушной помпы, пропуская воздух вокруг дула. Впрочем, специалисты расходятся во мнении, насколько подобная система необходима оружию, темп стрельбы которого весьма невысокий.
Ничем особенным данный образец оружия не отличается. Пистолет разработан под патроны калибра 9х18 мм, длина его с прикладом составляет 56 см и около 36 см без приклада, а вес – всего 2,5 кг. Патроны снаряжаются в магазины по 25 или 32 патрона. Прицельная дальность достигает 150 м. Скорострельность достигает 400 выстрелов за минуту.
Данный образец оснащен штампованной дульной коробкой, магазин с патронами вставляется в рукоятку. В переднем отделе дульной коробки находится дополнительная рукоятка, в которой можно хранить дополнительный магазин.
Приклад выполнен из стали, выдвижной. Чтобы обеспечить безопасность при обращении с этим пистолетом и исключить случайный выстрел, на тыльной стороне рукоятки предусмотрена кнопка автоматического предохранителя. На ствольной коробке сверху размещены мушка и целик. Живучесть ствола рассчитана на 10 тысяч выстрелов.
За счет максимальной простоты конструкции данный образец не чувствителен к температурным колебаниям и разного рода загрязнениям, в том числе, к высокой влажности и особенностям морского климата. Иными словами, по утверждениям разработчиков, он не боится ржавчины, не требует смазки и очистки. Львиная доля деталей произведена холодным штампованием и сварки и лишь около 40 % на верстаках, что превращает «Эльфа» в один из наиболее приемлемых видов оружия, которые можно без особых проблем изготовить в условиях военного времени.
Однако, несмотря на дешевизну и простоту производства, на вооружение пистолет так и не взяли, как и не довели его до серийного выпуска. Во многом помешали этим планам финансовые трудности, отсутствие инвестиций и места для проведения испытаний.
В конце 90-х годов в том же КБСТ появилась модификация данного образца пистолета-пулемета, которая была названа «Эльф-2». Новый образец был на 50 г тяжелее своего предшественника, был сделан под патрон 9х19 мм Luger, и на 5,6 см длиннее. Помимо этого, скорострельность его возросла на 50 выстрелов, а прицельная дальность – на 50 метров.
По своим внешним параметрам новый образец также напоминал израильский Uzi. В тоже время украинский образец уступал израильскому в скорострельности и дальности прицельного огня, но был при этом намного легче и короче. При массе 2,5 кг он имеет с разложенным прикладом 58 см и почти 42 см в сложенном виде. Магазины – по 25 или 32 патрона. Скорострельность – 450 выстрелов за минуту.
И опять же, несмотря на дешевизну производства и простоту в применении, новый вариант так и остался всего лишь образцом. До этапа серийного выпуска его так и не довели из-за с отсутствия финансирования и закрытия бюро.
Впрочем, необходимо заметить, что пистолет-пулемет «Эльф-2» взяли за основу при разработке нового украинского оружия – пистолета-пулемета 7ЕТ9 и его модификации 7ЕТ10, разработанных специалистами госкорпорации ТАСКО. Впрочем, в новых образцах разработчики отказались от большей части перспективных идей своих предшественников, вследствие чего получился ничем не примечательный пистолет-пулемет по типу все того же израильского Uzi.
Первый образец — 7ЕТ9 – не имеет ничего примечательного: у него традиционная конструкция и штампованная ствольная коробка со свободным затвором, ведение стрельбы возможно при открытом затворе. В пистолетной рукоятке хранится магазин, в котором 30 патронов калибра 7,62х25 ТТ. Переднюю рукоятку в случае необходимости можно заменить на тактический фонарик или лазерный указатель цели. Можно также на ствол установить глушитель, разработанный той же корпорацией. Вес пистолета составляет всего 2,5 кг без магазина, длина – 36 см в сложенном и 55 см – с прикладом. Скорострельность составляет 600 выстрелов за минуту, а прицельная дальность – 100-150 метров. Стальной приклад складывается поверх ствольной коробки.
Что касается варианта 7ЕТ10, то от своего прототипа он отличается немногим: это использование патронов 9х19 Luger и скорострельностью, которая составляет 900-1400 выстрелов в минуту.
В ходе конструкторских испытаний указанного оружия был выявлен ряд недостатков: слишком высокий темп стрельбы (1400 выстр./мин); ненадежная работа УСМ.
В данном обзоре нельзя оставить без внимания и еще несколько перспективных украинских разработок. Это пистолеты-пулеметы «Гоблин» и «Гном». Если говорить о «Гоблине», то стоит отметить, что разработки его стартовали в КБСТ в начале 90-х годов, а если точнее – в 1994 году. Согласно задумке разработчиков, такое оружие должно было поступить на вооружение спецслужб, экипажей боевых вертолетов и спецподразделений МВД. Этот образец состоит из нескольких одинаковых коробок, изготовленных из металла, к одной из них крепят затвор, ствол, ударно-спусковой механизм и пистолетную рукоятку. Вторая коробка – это приклад.
Предполагалось, что данный пистолет будет представлен в нескольких видах – под патроны 9х18 ПМ и 9х19 Parabellum. Автоматика в сложенном виде работает по принципу полусвободного затвора. Большая часть деталей изготовлена холодным штампованием. Патроны поступают из магазина на 25 патронов, установленного в рукоятке. Без магазина масса пистолета составляет чуть меньше 2 кг, он имеет в длину 29 (в сложенном) и 51 см (в разложенном виде). Скорострельность его достигает 500 выстрелов за минуту, а прицельная дальность – 100 метров.
Пистолет-пулемет складывается пополам. Стрельба ведется в автоматическом режиме и фиксированными очередями по два патрона. Чтобы переключить режим стрельбы, нужно повернуть спусковой крючок влево-вправо. Чтобы ствол не перегревался при автоматическом режиме стрельбы, в пистолете предусмотрено принудительное охлаждение ствола.
Неоспоримым достоинством данного образца является возможность сложить его. Однако, чтобы привести его в состояние полной боевой готовности, его сперва нужно разложить, привести в готовность прицельные устройства, дослать в патронник патрон и лишь затем стрелять. Все это занимает достаточно много времени.
О характеристиках и надежности данного образца говорить нет смысла, поскольку он так и не был доведено до ума.
Впрочем, несмотря на довольно положительные отзывы, практичность, удобство и неприхотливость данного образца, до этапа серийного производства его так и не довели. Работы были остановлены вследствие закрытия КБСТ. Состоянием на 2018 год сохранился всего один экземпляр «Гоблина».
Еще одна интересная модель – это пистолет-пулемет «Гном», разработанный КБСТ. Это штурмовое оружие для скрытого ношения. Внешне напоминает компьютерный девайс. В действительности его легко достать из кармана, разложить, привести в боевую готовность. В магазине 20 патронов калибра 9 мм. Весит данное оружие четь более 1 кг. В остальном он ничем не отличается от аналогичного оружия.
Состоянием на сегодняшний день он невостребован, имеет всего несколько экземпляров, да и те не принимаются на вооружение силовых структур, поскольку предпочтение отдается вооружению стран НАТО.
Таким образом, можно говорить о том, что украинские разработчики имеют достаточный потенциал, чтобы создать вполне перспективные и конкурентные образцы оружия. Однако вопрос заключается в том, нужно ли это государству: вроде и деньги на разработки выделяются, но ни производить его серийно, ни принимать на вооружение никто не торопится.
Использованы материалы:
http://calibr.ucoz.ru/publ/pistolet_pulemety/ukraina/pistolet_pulemet_tasko_7et9_i_7et10/90-1-0-872
http://uprom.info/articles/nauka-ta-tehnika/ukrayinska-vidpovid-uzi/
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%84%C2%BB
https://stoneforest.ru/look/armour/shturmovoj-pistolet-gnom/
http://uprom.info/articles/nauka-ta-tehnika/ukrayinske-zbroya-dlya-sekretnih-agentiv-mihail-zhirohov/
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82_%C2%AB%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%C2%BB
https://topwar.ru/139312-eksperimentalnoe-ukrainskoe-ognestrelnoe-oruzhie-chast-3-pistolety-pulemety-goblin-i-elf.html
Ctrl Enter
Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter