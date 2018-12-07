О каких деталях проекта гиперзвуковой ракеты для Су-57 не упомянул анонимный источник?
Новость о внесении проекта разработки перспективной гиперзвуковой аэробаллистической ракеты для оснащения многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57 в Государственную программу вооружений на 2018—2027 годы спровоцировала вал нешуточной полемики в комментариях сразу нескольких новостных и военно-аналитических ресурсов рунета, включая «ВО». Первое и, на наш взгляд, главное, на чём справедливо заострили внимание иронизирующие над событием читатели, — ничтожно малое количество перспективных авиационных комплексов Су-57, которые планируется передать строевым частям Воздушно-космических сил России в период с 2019 по 2021 годы (партия из 12 машин для опытно-боевой эксплуатации). Первые же два малозаметных истребителя поступят в 4-й центр боевого применения и переучивания лётного состава ВКС (г. Липецк) уже в следующем году.
Логично предположить, что даже в том случае, если каждый Су-57 будет нести по 2 аэробаллистические ракеты на усиленных узлах подвески в двух центральных отсеках вооружения (именно о «внутреннем» размещении перспективных ракет заявило ТАСС со ссылкой на анонимный источник в авиапроме), суммарное количество в 24 единицы вряд ли сможет удовлетворить требования ВКС России на фоне того списка средств ПВО и стратегически важных объектов противника, который в настоящий момент присутствует на региональных театрах военных действий. Всего четыре звена перспективных малозаметных многофункциональных истребителей для государства, позиционирующего себя в качестве сверхдержавы, — это просто неприемлемо. Более того, такое положение дел ставит под вопрос боевую эффективность Воздушно-космических сил в целом как в операциях по подавлению ПВО противника, так и в операциях по завоеванию господства в воздухе. Вот только как это донести высокопоставленному куратору по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимиру Гутеневу, который ещё каких-то пять назад пытался убедить общественность в «контрпродуктивности поставок Су-57 в строевые части ВКС и целесообразности продвижения данных машин на экспорт»?
Некоторые же читатели выразили сомнение в том, что ПАК ФА как носитель разрабатываемой перспективной аэробаллистической ракеты имеет какие-либо преимущества перед такими платформами переходного поколения, как Су-30СМ и Су-35С. И здесь, уж простите, попахивает полным незнанием как технической части вопроса, так и тактической. Многоцелевые истребители 5-го поколения Су-57 обладают практически всеми необходимыми качествами для реализации оперативной внезапности при использовании гиперзвуковых средств воздушного нападения из центральных внутренних отсеков вооружения. К примеру, если эффективная поверхность рассеяния наших малозаметных истребителей составляет порядка 0,2—0,3 кв. м, то у звена появляется возможность подхода к зоне оперирования самолёта ДРЛОиУ E-3C системы AWACS, оснащённого РЛК AN/APY-2, на дистанцию порядка 290—320 км без вскрытия собственного местоположения. Выхода звена или пары звеньев Су-57 с 8 или 16 перспективными тактическими гиперзвуковыми ракетами на данные рубежи будет с лихвой хватать для нанесения удара по заранее полученным координатам поверхностных объектов противника. Давайте теперь на секундочку представим, что для нанесения удара новыми аэробаллистическими ракетами по удалённым целям противника задействовано звено Су-30СМ.
Учитывая тот факт, что данные «сушки» имеют эффективную отражающую поверхность порядка 15—20 кв. м (по данным таблицы «paralay_tab» и других источников), радар AN/APY-2 самолёта РЛДН E-3C сможет обнаружить их на инструментальной дальности обнаружения, составляющей 650 км! На перехват будет немедленно направлено звено из четырёх F-22A «Raptor», оснащённых сверхдальнобойными ракетами воздушного боя AIM-120D (160—180 км), которое с большой долей вероятности сорвёт выход Су-30СМ на необходимые для пуска гиперзвуковых ракет рубежи, втянув их в дальний воздушный бой с минимальным шансом на успех, поскольку самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» в боекомплектах наших «тридцатых» остаётся РВВ-СД с радиусом действия в 110 км. Мы совсем не случайно придаём остроту вопросу с рубежом пуска для новой гиперзвуковой аэробаллистической ракеты в 300—350 км. Длина каждого центрального отсека вооружения истребителя Су-57 составляет 4700 мм, ширина — порядка 1200 мм, глубина — 550—600 мм.
Следовательно, массогабаритные характеристики перспективных гиперзвуковых ракет могут лишь незначительно превосходить параметры дальнобойных ракет воздушного боя Р-37М, которые также интегрируют в боекомплект ПАК ФА. Но необходимо принимать во внимание и тот факт, что для эффективного поражения высокозащищённых наземных опорных пунктов противника данная ракета должна оснащаться массивной осколочно-фугасной БЧ (не менее 20—25% от общей массы), а поэтому и дальность резко уменьшится. Во всяком случае, ни о каких аналогичных с «Кинжалом» дальностных характеристиках (2000 или 1000 км) здесь и речи быть не может: внутренние объёмы Х-47М2 «Кинжал» для твердотопливного заряда РДТТ в несколько раз превышают аналогичные показатели у ракеты, разрабатываемой для Су-57. Тем не менее, относительно небольшая дальность полёта данных ракет будет полностью компенсирована отличными скоростными характеристиками (5—7М), возможностью атаки целей под большими углами с выполнением противоракетных манёвров, небольшой радиолокационной сигнатурой (обусловленной применением радиопоглощающих материалов в конструкции корпуса), а также квазибаллистической траекторией полёта на высотах 40—50 км, где не имеют возможности действовать ни противоракеты SM-3 и THAAD, ни разрекламированные американской компанией «Raytheon» зенитные ракеты большой дальности SM-6.
Источники информации:
https://www.popmech.ru/weapon/news-452992-su-57-poluchit-novuyu-giperzvukovuyu-raketu/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html
https://warisboring.com/the-u-s-air-forces-updated-e-3g-radar-planes-are-vulnerable-to-hacking/
https://diana-mihailova.livejournal.com/2978098.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/2758617
Логично предположить, что даже в том случае, если каждый Су-57 будет нести по 2 аэробаллистические ракеты на усиленных узлах подвески в двух центральных отсеках вооружения (именно о «внутреннем» размещении перспективных ракет заявило ТАСС со ссылкой на анонимный источник в авиапроме), суммарное количество в 24 единицы вряд ли сможет удовлетворить требования ВКС России на фоне того списка средств ПВО и стратегически важных объектов противника, который в настоящий момент присутствует на региональных театрах военных действий. Всего четыре звена перспективных малозаметных многофункциональных истребителей для государства, позиционирующего себя в качестве сверхдержавы, — это просто неприемлемо. Более того, такое положение дел ставит под вопрос боевую эффективность Воздушно-космических сил в целом как в операциях по подавлению ПВО противника, так и в операциях по завоеванию господства в воздухе. Вот только как это донести высокопоставленному куратору по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимиру Гутеневу, который ещё каких-то пять назад пытался убедить общественность в «контрпродуктивности поставок Су-57 в строевые части ВКС и целесообразности продвижения данных машин на экспорт»?
Некоторые же читатели выразили сомнение в том, что ПАК ФА как носитель разрабатываемой перспективной аэробаллистической ракеты имеет какие-либо преимущества перед такими платформами переходного поколения, как Су-30СМ и Су-35С. И здесь, уж простите, попахивает полным незнанием как технической части вопроса, так и тактической. Многоцелевые истребители 5-го поколения Су-57 обладают практически всеми необходимыми качествами для реализации оперативной внезапности при использовании гиперзвуковых средств воздушного нападения из центральных внутренних отсеков вооружения. К примеру, если эффективная поверхность рассеяния наших малозаметных истребителей составляет порядка 0,2—0,3 кв. м, то у звена появляется возможность подхода к зоне оперирования самолёта ДРЛОиУ E-3C системы AWACS, оснащённого РЛК AN/APY-2, на дистанцию порядка 290—320 км без вскрытия собственного местоположения. Выхода звена или пары звеньев Су-57 с 8 или 16 перспективными тактическими гиперзвуковыми ракетами на данные рубежи будет с лихвой хватать для нанесения удара по заранее полученным координатам поверхностных объектов противника. Давайте теперь на секундочку представим, что для нанесения удара новыми аэробаллистическими ракетами по удалённым целям противника задействовано звено Су-30СМ.
Учитывая тот факт, что данные «сушки» имеют эффективную отражающую поверхность порядка 15—20 кв. м (по данным таблицы «paralay_tab» и других источников), радар AN/APY-2 самолёта РЛДН E-3C сможет обнаружить их на инструментальной дальности обнаружения, составляющей 650 км! На перехват будет немедленно направлено звено из четырёх F-22A «Raptor», оснащённых сверхдальнобойными ракетами воздушного боя AIM-120D (160—180 км), которое с большой долей вероятности сорвёт выход Су-30СМ на необходимые для пуска гиперзвуковых ракет рубежи, втянув их в дальний воздушный бой с минимальным шансом на успех, поскольку самой дальнобойной ракетой класса «воздух-воздух» в боекомплектах наших «тридцатых» остаётся РВВ-СД с радиусом действия в 110 км. Мы совсем не случайно придаём остроту вопросу с рубежом пуска для новой гиперзвуковой аэробаллистической ракеты в 300—350 км. Длина каждого центрального отсека вооружения истребителя Су-57 составляет 4700 мм, ширина — порядка 1200 мм, глубина — 550—600 мм.
Следовательно, массогабаритные характеристики перспективных гиперзвуковых ракет могут лишь незначительно превосходить параметры дальнобойных ракет воздушного боя Р-37М, которые также интегрируют в боекомплект ПАК ФА. Но необходимо принимать во внимание и тот факт, что для эффективного поражения высокозащищённых наземных опорных пунктов противника данная ракета должна оснащаться массивной осколочно-фугасной БЧ (не менее 20—25% от общей массы), а поэтому и дальность резко уменьшится. Во всяком случае, ни о каких аналогичных с «Кинжалом» дальностных характеристиках (2000 или 1000 км) здесь и речи быть не может: внутренние объёмы Х-47М2 «Кинжал» для твердотопливного заряда РДТТ в несколько раз превышают аналогичные показатели у ракеты, разрабатываемой для Су-57. Тем не менее, относительно небольшая дальность полёта данных ракет будет полностью компенсирована отличными скоростными характеристиками (5—7М), возможностью атаки целей под большими углами с выполнением противоракетных манёвров, небольшой радиолокационной сигнатурой (обусловленной применением радиопоглощающих материалов в конструкции корпуса), а также квазибаллистической траекторией полёта на высотах 40—50 км, где не имеют возможности действовать ни противоракеты SM-3 и THAAD, ни разрекламированные американской компанией «Raytheon» зенитные ракеты большой дальности SM-6.
Источники информации:
https://www.popmech.ru/weapon/news-452992-su-57-poluchit-novuyu-giperzvukovuyu-raketu/
http://militaryrussia.ru/blog/topic-106.html
https://warisboring.com/the-u-s-air-forces-updated-e-3g-radar-planes-are-vulnerable-to-hacking/
https://diana-mihailova.livejournal.com/2978098.html
https://tass.ru/armiya-i-opk/2758617
- Автор:
- Евгений Даманцев
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