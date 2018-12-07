День инженерно-авиационной службы ВВС России

По материалам из открытых источников

Ежегодно 7 декабря в нашей стране отмечается День инженерно-авиационной службы (ИАС) военно-воздушных сил (ВВС) России (праздничная дата носит неофициальный характер). Не так давно данная служба отмечала свой 100-летний юбилей. Свою деятельность она ведет с 7 декабря 1916 года. Именно в разгар Первой мировой войны в нашей стране было создано управление технической эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники и вооружения. При этом в составе первых авиационных подразделений вооруженных сил Российской империи были предусмотрены должности мотористов, которые занимались техническим обеспечением полетов.В нашей стране, как и во всем мире, история развития ИАС неразрывно связана с историей становления и совершенствования военной авиации. В России ее зарождение пришлось на 1910-1912 годы. Уже 25 июня 1912 года при создании в стране военной авиации и утверждения первых штатов авиационных отрядов в них предусматривалось наличие солдат инженерных войск на должности мотористов. Им предписывалось вести необходимую техническую деятельность, направленную на обеспечение полетов. С началом Первой мировой войны их роль только возросла, что отразилось в присвоении им унтер-офицерских званий и званий прапорщиков.В дальнейшем была сформирована технико-эксплуатационная служба, а также возникла необходимость в координации деятельности личного состава авиационных частей по технической эксплуатации разных типов летательных аппаратов, находящихся на вооружении. Координация действий была возложена на управление Полевого Генерал-Инспектора Военно-воздушного Флота, которое было создано приказом №1632 начальника штаба Верховного Главнокомандования от 24 ноября 1916 года (7 декабря по новому стилю). Именно с этого момента идет процесс исчисления деятельности управления технической эксплуатации и войскового ремонта авиационной техники и вооружения ВВС – инженерно-авиационной службы.В дальнейшем роль боевой авиации в военных действиях только возрастала, а вместе с ней росла и роль инженерно-авиационной службы. Несмотря на это структура ИАС ВВС РККА предвоенного периода (в те годы служба носила название эксплуатационно-технической) обеспечивала эксплуатацию авиатехники лишь в мирное время. К войне она оказалась готова не в полной мере и имела ряд важных недостатков, которые не позволяли в полной мере осуществлять руководство деятельностью личного состава при эксплуатации и ремонте имеющихся боевых самолетов в военный период.Во-первых, аппарат ИАС перед началом Великой Отечественной войны был слабо развит на всех уровнях. Управление главного инженера ВВС военного округа в СССР состояло на тот момент из пяти человек, старшего инженера авиационной дивизии и полка – всего из трех человек. В складывающихся условиях, когда в ВВС округа входило до 10 авиационных дивизий (порядка 30 авиационных полков) и 10 отдельных эскадрилий, а каждый полк в свою очередь состоял из 5 эскадрилий, такое число инженеров просто физически не могло предметно руководить личным составом ИАС. Во-вторых, проблемой было то, что эксплуатация и ремонт авиатехники находились в разных руках. В-третьих, на всех существующих уровнях управления ИАС почти не было отчетности по авиатехнике, в том числе и пономерного учета наличия и состояния самолетов.Опыт начавшихся крупномасштабных боевых действий показал, что структура ИАС не справляется с поставленными перед ней задачами, в первую очередь по восстановлению самолетов, поврежденных в боевых действиях, и обеспечению наибольшего количества вылетов на решение различных боевых задач. Достаточно остро встал вопрос о необходимости реорганизации ИАС и в первую очередь ее управленческого аппарата. Реорганизацию пришлось проводить в суровых условиях войны, она началась уже в августе 1941 года. При этом оптимальная структура была сформирована лишь к началу 1943 года.Проведенная реорганизация инженерно-авиационной службы позволила успешно решать задачи, которые стояли перед ВВС Советского Союза. Боевое содружество летного и технического состава позволило в годы войны обеспечить 3 124 000 боевых вылетов с общим налетом 5 640 000 часов. На самолеты было подготовлено и подвешено 30 450 000 бомб общим весом более 660 000 тонн. Но наиболее сложной составной частью ИАС в годы Великой Отечественной войны было восстановление самолетов, получивших боевые повреждения и повреждения в ходе эксплуатации. Благодаря хорошему функционированию ремонтной сети, как единого органа восстановления авиационной техники, к моменту окончания боевых действий в три раза снизились безвозвратные потери поврежденной авиационной техники, более 90 процентов пополнения парка приходилось на отремонтированные самолеты, 75 боевых вылетов из 100 выполнялись летчиками на самолетах, ранее прошедших ремонт.Можно отметить, что ИАС наиболее трудных для страны военных лет после проведенной реорганизации успешно справлялась с задачами инженерно-авиационного обеспечения боевых действий. Боевая работа инженерно-технического состава в годы Великой Отечественной войны была высоко оценена страной. Различными орденами и медалями были награждены 49 946 человек, в том числе орденом Красной Звезды – 21 336 человек, орденом Красного Знамени – 1242 человека, орденом Ленина – 360 человек.В наши дни в состав специалистов ИАС входит как наземный персонал аэродромов и авиационных баз (специалисты технической эксплуатации авиационных двигателей, планера самолета/вертолета и его систем, радиоэлектронного оборудования, авиационного оборудования, авиационного вооружения), так и члены летных экипажей военной авиации (бортовые техники, бортинженеры, инженеры по десантно-транспортному оборудованию и т.д.).Сегодня главная задача, которая стоит перед ИАС, – это поддержание самолетов, вертолетов и БПЛА ВКС России в исправном, готовом к применению состоянии. Это достигается лишь за счет повседневной плановой работы большого числа инженеров, механиков и техников. Подготовка офицеров ИАС в России ведется в Воронеже на базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина». Данная прославленная академия ведет свою историю еще с 1919 года, когда по инициативе знаменитого русского профессора Жуковского был образован Московский авиационный техникум.Сегодня, кроме задач по обслуживанию и подготовке к полетам авиационной техники на аэродромах, офицеры ИАС принимают непосредственное участие во всех этапах жизненного цикла летательных аппаратов, начиная с момента формулирования требований на научно-исследовательскую работу и заканчивая утилизацией старых образцов военной авиатехники. Специалисты научно-исследовательских организаций ВВС России определяют параметры будущих летательных аппаратов (их ТТХ и внешний облик), исходя из анализа имеющихся на данный момент времени угроз и реализуемости на практике предъявляемых тактико-технических требований, учитывая достигнутый уровень научно-технического прогресса и возможности промышленности.Стоит отметить, что любые поставки новой авиационной техники в состав авиационных частей ВКС России начинаются с комплексной приемки самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов представителями инженерно-авиационной службы. В последние годы они принимают более 100 единиц различной авиационной техники, включая истребители Су-35С, Су-30СМ, истребители-бомбардировщики Су-34, учебно-боевые самолеты Як-130, а также ударные вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, тяжелые транспортные вертолеты Ми-26Т, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 разных модификаций. Только в 2017 году в интересах Минобороны России было поставлено 49 боевых самолетов и 72 различных вертолета. Согласно планам в 2018 году российская армия должна получить еще около 160 новых самолетов и вертолетов.7 декабря «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших военнослужащих, имеющих отношение к Инженерно-авиационной службе ВВС России, с профессиональным праздником.