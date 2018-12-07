Госдеп - Москве: Избавьтесь от наземного варианта КР "Калибр"

Договор можно было бы сохранить, если бы Россия гарантировала уничтожение или смену модификации этих ракет.

Это убедит США в том, что Россия соблюдает пункты ДРСМД.

В Госдепартаменте США предложили способы по "сохранению действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности". При этом американское понимание «предложения» традиционно выглядит как ультиматум. Напомним, что несколько дней назад госсекретарь США Майк Помпео потребовал от России «в течение 60 суток отказаться от нарушения параметров ДРСМД», в противном случае пообещав выход США из договора.Теперь в Госдепартаменте решили конкретизировать претензии к России, отмечая, что Москва должна избавиться от ракет 9М729 (SSC-X-8). В США заявили, что у «сухопутного варианта крылатой ракеты «Калибр» дальность поражения нарушает установленные в ДРСМД нормы».И именно от "наземного варианта" крылатых ракет "Калибр", по мнению внешнеполитического ведомства США, нужно избавиться.Госдепартамент:Также отмечено, что Россия могла бы осуществить уничтожение пусковых установок для ракет этого типа.Конкретизировала фактический ультиматум в адрес Москвы замглавы Госдепа США Андреа Томпсон:В Вашингтоне заявили, что у США есть доказательства испытания Россией ракеты 9М729 на «нарушающую Договор дальность» (то есть - от 500 до 5,5 тыс. км).Несколькими днями ранее президент России отметил лукавство американцев. По словам Владимира Путина, Вашингтон ищет повод, чтобы де-юре выйти из договора, при этом де-факто выход с его стороны уже состоялся. Президент Путин напомнил США, что в военном бюджете Соединённых Штатов уже отмечен пункт, который позволяет финансировать разработки ракет вне формата ДРСМД в 2019 году.