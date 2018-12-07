Американский солдат укрывается от депортации из США

Я нелегальный иммигрант.

Один из американских военнослужащих был готов отправиться в любую точку мира, если этого потребует приказ. Однако у него появилось серьезное беспокойство, когда несколько недель назад его призвали на границу с Мексикой для пресечения нашествия нелегальных иммигрантов.Ему поручена задача прочёсывать пограничные территории для выявления и ареста людей, незаконно пребывающих в стране. Таких, как он сам.- заявил солдат китайского происхожденияпо телефону.На границе Техаса сейчас развернуто 5,5 тыс. военнослужащих, пытающихся сдержать натиск беженцев. Обязанности находящего среди них китайца не часто пересекаются с сотрудниками таможенной службы и пограничной охраны, но он избегал их из опасения, что они узнают о нарушении иммиграционного законодательства с его стороны. Это поставило его в довольно необычную ситуацию служения нации, которая не признала его гражданином. WP не разглашает имя солдата и иные детали, в том числе его должность, потому что он боится наказания за то, что без разрешения общался со СМИ.Солдат приехал в США после окончания средней школы. Он прибыл к своей сестре, проживающей в Калифорнии, и по студенческой визе поступил в колледж. Желая быстрым путем приобрести гражданство и, как сам заявляет, «чувство гордости», он записался в новобранцы. Его приняли, так как американская армия испытывает дефицит в военнослужащих, владеющих китайским языком.Он был завербован, когда находился в стране на законных основаниях. Но проверка служб безопасности шла настолько медленно, что виза солдата перестала быть действительной. Он оказался в списке 1000 иностранцев, которые вызывали особые подозрения. В октябре 2016 года он стал незаконным иммигрантом. В августе 2017 года ему была предоставлена отсрочка от депортации. В 2018 году китаец прошел базовую подготовку, но он не прослужил 180 дней, необходимых для натурализации военных. При этом срок действия отсрочки от депортации истек.Обучающие его сержанты пообещали ему, что натурализация состоится в ходе базовой подготовки в Миссури. Но он перешел на курсы повышения квалификации в Техасе, где натурализация не проводится. После их окончания он прибыл на свою домашнюю базу, откуда был мобилизован на границу для борьбы с иммигрантами. На время пребывания на новом месте службы натурализация была приостановлена.Проживающие в Китае родители забеспокоились о статусе и безопасности своего сына после того, как увидели кадры мигрантов из Центральной Америки, спасающихся от слезоточивого газа. Солдат чувствует симпатию к этим людям, усматривая в них свое стремление к лучшей жизни.Войска должны были отойти от границы до 15 декабря. Но во вторник Пентагон расширил сроки их пребывания до конца января. Поэтому китаец задумался, как не скрываться от находящихся рядом с ним федеральных агентов в течение столь продолжительного времени и продолжать оставаться американским солдатом китайского происхождения.