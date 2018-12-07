Глава МИД ФРГ: Стоило бы расширить миссию ОБСЕ на Азовское море

За несколько дней до встречи политдиректоров делегаций стран «нормандской четвёрки» с предложением выступил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. По словам министра иностранных дел ФРГ, стоило бы рассмотреть вопрос о расширении зоны ответственности мониторинговой миссии ОБСЕ в том числе на акваторию Азовского моря.Хайко Маас отметил, что на такой шаг можно было бы пойти в связи с «обострившейся ситуацией между Москвой и Киевом на фоне инцидента в Керченском проливе».Своё заявление немецкий министр сделал во время встречи глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в ОБСЕ. Встреча состоялась в итальянском Милане.При этом Маас не конкретизировал, как будет выглядеть мониторинг акватории Азовского моря со стороны СММ ОБСЕ, какую технику миссия могла бы для этого использовать, и кто конкретно эту технику «миссионерам» предоставит.Встреча в так называемом «нормандском формате» запланирована на 11 декабря. Пройдёт она в Берлине.Напомним, что Азовское море является внутренним морем России и Украины.На этом фоне стало известно о заявлениях литовского руководства, которое решило ввести новые санкции против России с формулировкой «за агрессию на Чёрном море и в Керченском проливе». МИД Литвы «потребовал» от РФ «немедленного освобождения украинских моряков и передачи Украине кораблей». Странно, что литовский МИД нисколько не был обеспокоен фактом украинской агрессии в отношении гражданского российского судна «Норд» и его экипажа. Литовский «стандарт» прекрасно известен – главное понравиться Вашингтону, даже если это полностью противоречит интересам литовского народа.