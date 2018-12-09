О ракетных ультиматумах и опережающей стратегии
Как-то автором уже было сделано сравнение эпопеи вокруг Договора РСМД (ДРСМД) с затяжной семейной ссорой со скандалами, спорами, сборами вещей и "уездом к маме" и прочими страстями. Теперь, очевидно, очередная стадия трагикомедии — "нам нужно временно побыть отдельно". Американцы взяли паузу на 60 дней в принятии решения на выход из ДРСМД. Или, как пишут некоторые, "предъявили России ультиматум". Ну, на ультиматум это все тянет как-то слабо, потому что вероятному противнику напугать в этой области Россию просто нечем, и обе стороны это прекрасно знают. Как и знают и то, что Россия, разумеется, не поддастся на этот дешевый трюк.
Суть американских предложений проста и незатейлива — Россия должна признать свои нарушения Договора и устранить их, в частности, КР наземного базирования (КРНБ) 9М729 должна быть ликвидирована, либо ее дальность должна быть приведена к договорной. И это должно быть проверяемо, хотя никаких механизмов инспекций формально не подпадающих под ДРСМД систем не может существовать. В общем, "заплатить и покаяться", и Россия, как всегда, "должна". А может, еще и санкции в довесок дадут очередные. И не факт, что за этим требованием не последуют еще — 9М729 и способных их запускать СПУ в бригадах "Искандеров-М" пока очень немного, но все остальные СПУ способны использовать КРНБ 9М728 — точно такую по внешним признакам ракету, но короче, то есть дальность ее меньше, но подозревать ее в том, что и она способна улететь куда дальше. Американцы при этом совершенно не собирались отвечать тем же на российские обвинения в нарушении Договора. Смысл их хода понятен — перевалить вину за разрыв ДРСМД на Россию, мол, мы бы остались, да русские нам не оставили возможностей. Причем не только перед мировой общественностью, но и перед трусоватыми европейскими союзниками, которых они "убедили" в вине России, заставив подписать заявление в поддержку их позиции, несмотря на то, что действия США бьют именно по ним в первую очередь.
Совершенно понятно, что подобное предложение Россией будет проигнорировано, если не сказать иначе — американцев просто пошлют куда подальше, причем так далеко, куда даже Сергей Шнуров не посылал. Тем более что никаких доказательств, в частности, по вопросу дальности 9М729, американцы так и не представили. Впрочем, их и не может быть — как уже говорилось, идентичность внешнего вида и габаритов с КРМБ 3М14 еще не доказательство с договорной точки зрения. А пусков на дальность более 500км именно на суше со штатной пусковой установки зафиксировано не было и американцами. А наш МИД в недавнем пространном комментарии (не содержавшем в себе, впрочем, никакой особенно прорывной информации) подчеркнул, что 9М729 — ракета с дальностью 480 км, и, если это и неправда, то доказать юридически может только фиксация пуска именно этой ракеты именно на суше. Американцы фиксировали пуски на большую дальность со стационарной полигонной ПУ, но и тут им крыть нечем — это могла быть иная ракета (вроде того же "Буревестника" 9М730, или одного из его прототипов) или и вовсе КРМБ 3М14 комплекса "Калибр" какие-то дополнительные испытания проходила, скажем, новой модификации. В общем, методов против Кости Сапрыкина у Вашингтона тут нет, если Россия Договор и нарушает, то доказать нельзя, а вот американские нарушения доказать куда проще. Если обвинения по поводу ракет-мишеней, в общем, носят пропагандистский характер (эти весьма примитивные системы стационарного базирования куда дальше от уровня боевой ракетной системы ядерной сверхдержавы, чем, скажем, индийские или пакистанские ракеты), то обвинения в возможности использования КРМБ типа "Томахок" из пусковых комплекса наземной ПРО "Иджис Эшор" — куда более существенны. Хотя тоже понятно, что ни жарко ни холодно от априори неядерных КР числом полтора десятка штук России быть не может, и угроза тоже носит пропагандистский характер. А вот ударный БПЛА, способный, в теории, разумеется, унести и тактическую ядерную авиабомбу В-61, уже является прямым нарушением Договора. Но про это американцы отмалчиваются.
Американцы уже, очевидно, осознали, что их истерика и попытки давления не проходят, в России прекрасно осведомлены о реальном состоянии дел и с потенциальными системами средней дальности, и с зарядами. Даже начатые работы по "кастрации" (иначе не назовешь) 100-килотонного ББ W76-1 с БРПЛ "Трайдент-2" D5 в урезанную до 5 килотонн игрушку, о которой не раз писалось — это не решение проблемы, да и предназначено изделие для тех же БРПЛ. Только индекс "нового старого" изделия ранее озвучивался как W76-4, а теперь объявлен как W76-2. Разговоры о создании такой же "кастрированной" до тех же 5кт путем безжалостной вивисекции версии СБЧ КР воздушного базирования W80-1 — тоже не решение. Обо всем этом в военно-политическом руководстве РФ, конечно, знают. Точно также знают и в США, что их опасения небеспочвенны, и Россия действительно очень быстро развернет группировку средств средней дальности наземного базирования и США окажутся в хвосте гонки в роли далеко отставших. Ведь таких систем много и у Китая и они, пусть и не шедевр ракетостроения, реально развернуты и в значительных количествах ,а у американцев пока что все, как в известном анекдоте про потенциальные капиталы и недвижимость и реально пустые карманы и женщин с пониженной социальной ответственностью в собственном доме. Но слово уже сказано, и Договор американцы наверняка покинут, обвинив Россию и Китай не забудут, хотя он и не подписывал это соглашение. Удивительно поведение европейцев, которые и отчаянно трусят последствий — ведь ракеты-то средней дальности Россия наведет на них, и все равно прыгают под дудочку Вашингтона, как крысы у крысолова из Гаммельна. Какой-то политический мазохизм, иначе не скажешь.
При этом американцам явно наши военные и дипломаты по закрытым каналам не только довели незавидные перспективы в соревновании в РСМД, но предприняли и иной способ воздействия. Часто для донесения своей позиции используются различные вбросы в СМИ от "бывших", то есть различных в прошлом высокопоставленных военных или дипломатов и политиков. Или же редакционных статей в высоких правительственных СМИ. Последним способом обычно пользуются наши китайские друзья.
Так вот, недавно было опубликовано интервью бывшего начштаба Главного (тогда еще, когда РВСН были видом ВС, а не отдельным родом войск) штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина под названием, по сути, и описывающим главный посыл, ради чего все и давалось:
Интервью не было идеальным, товарищ Есин и раньше любил помистифицировать народ, например, "странными" параметрами будущей тяжелой МБР "Сармат", в свое время запустив в прессу данные о том, что она будет весить 100 тонн, а забрасываемый вес иметь в 10 тонн. Разумеется, такие параметры попросту невозможны, если дальность ракеты действительно межконтинентальная. Реальный "Сармат" имеет более 200 тонн массы при забрасываемом весе около 10 тонн, но не один год "стотонный" "Сармат" путешествовал из статьи в статью. В этом интервью генерал-полковник тоже, возможно, в силу возраста, допустил ряд неточностей, например, вот эту:
Не появится на "Минитменах" никаких трех блоков, их попросту нет в нужном количестве — на них сейчас стоят ББ W87, ранее использовавшиеся на МБР МХ, их всего было выпущено 525, чтобы разместить по 3 на ракету, даже если забыть о необходимости иметь обменный и ремонтный фонды боезарядов. По сути, у американцев возвратный потенциал исчерпывается доустановкой ББ на БРПЛ "Трайдент-2". Неправильно также и утверждение о якобы полной загрузке наших МБР и БРПЛ и отсутствии возвратного потенциала. Так, МБР "Ярс" дежурят с 3 или 4 (информация различается) ББ на ракету вместо штатных 6, БРПЛ Р-29РКУ-02 и Р-29РМУ-2(2.1) дежурят тоже с 3 ББ, а не до 10 ББ на ракету, как на варианте Р-29РМУ-2.1 "Лайнер". Так что возвратный потенциал у нас имеется, и достаточно немалый. Вопрос в том, успеют ли стороны его доустановить, в случае чего, потому что массовое вскрытие шахт и работы с изделиями с извлечением головных частей могут быть засечены различными средствами контроля и сами по себе уже повод для удара.
Но главное, то, что вынесено в заголовок, генерал-полковник Есин высказал — о переходе к доктрине упреждающего удара вместо встречного или ответно-встречного ударов как основного варианта работы СЯС (и ответного удара — как запасного и худшего). Стоит пояснить в двух словах различия. Что такое первый, упреждающий, превентивный удар, или, как принято у наших ракетчиков его называть, "удар в назначенное время" — понятно. Мы получили информацию о возможности нанесения по нам массированного ракетно-ядерного удара силами СЯС (МРЯУ СЯС), и нанесли удар первыми, назначив время удара заранее. Или же руководствовались какими-то еще резонами для этого ответственного шага. Встречный удар — мы узнали о подготовке этого удара противником (агентурно, вскрыв подготовительные мероприятия техническими средствами или как угодно еще) и нанесли свой одновременно с началом его удара. Или же обнаружил старт и сразу нанесли удар, и пока не раздалось ни единого взрыва даже в космосе (впрочем, создания так называемых зон высотного ядерного блокирования сейчас не стоит опасаться — зарядов СЯС слишком мало для такой растраты, но все же учитывать как опцию нужно) — это ответно-встречный удар. Хотя грань между встречным и ответно-встречным четко не определена и дискутируется даже ракетчиками, в общем, у них есть разные мнения на этот счет. Все остальное — удар ответный, и минусы его всем понятны.
Нельзя сказать, что до того наши ракетчики не готовились к нанесению и ударов в назначенное время — вовсе нет. На любом полковом командном пункте РВСН можно без труда найти на пульте табло, которое и будет, если что, отсчитывать время до того самого пуска с назначенным временем. Точнее, пусков — ведь в полку не одна ракета, а 6 или 10 (в полку подвижных комплексов — 9). Военным безразличны выверты политиков, они должны быть готовы ко всему — и к встречному удару, и ответно-встречному, и самому худшему — ответному, и обеспечить выполнение поставленных целей во всех случаях. И, конечно, к превентивному удару тоже. И в СССР, формально провозглашавшем неприменением ядерного оружия первыми, готовились и к первому удару, если потребуется. Россия подобных обязательств не брала, так что заявление Есина не может, в общем, быть сенсацией для специалистов. Речь может идти о смене именно приоритетной стратегии, а не о допущении первого удара — его допускали и ранее, если мы говорим не о политиках, которые озвучивают то, что должно озвучить.
Но рассчитано оно не на них, а на политиков и общественность. И означает, в общем, то, что Россия готова размыть еще более представления потенциального противника о том, каков порог применения ядерного оружия, и особенно СЯС, какие сценарии могут быть использованы и когда и по какому поводу. Это, конечно, вносит свое сдерживающее действие, особенно для американцев, которые куда больше нас ориентировались на первый удар, хотя тоже провозглашали и провозглашают обратное. И внезапно для ганфайтера услышать, что его готовы пристрелить даже до того, как он потянется к кольту — это не самое приятное, согласитесь. Но вместе со сдерживающим эффектом, такая стратегия повышает и риски эскалации, ведь сторона, опасающаяся первого удара, может рискнуть ударить первой сама. Тем более что американцы способны сложить 2 и 2, и понять, что и комплекс "Авангард", и "Сармат", в случае его оснащения таким же планирующим и маневрирующим аппаратом, и другие ракеты с подобным оснащением, равно как и система "Статус-6" с ее термоядерной торпедой с ядерным двигателем, и многое другое, кроме функций, скажем, обхода или раннего уничтожения системы ПРО (которую пока и смысла нет обходить и уничтожать заранее), способны решать и иные задачи, в том числе и для обеспечения эффективного удара в назначенное время. И это, безусловно, их беспокоит. Так же как и то, что у них пока нет ничего хоть в какой-то мере аналогичного, либо же противоядия. И очень нескоро появится. Но когда появится, ситуация станет весьма опасной. А ведь даже у Китая успехи в гиперзвуковых системах сейчас получше, чем у США. И это тоже напрягает американцев. А с нашей стороны намек на смену приоритетной стратегии прозвучал не просто так, а как предостережение и предложение вернуться к адекватному разговору о ядерных проблемах. Более того, другой "звоночек" американцам прозвучал из Совета Федерации, где совместно с представителями МО РФ и ГШ ВС РФ и Совета безопасности составили рекомендации для изменения условий использования ядерного оружия, в частности, о применении его первыми в случае применения стратегических неядерных средств против России, в том числе и гиперзвуковых.
Китай также подлил масла в огонь, дав третий "звоночек", чуть позже генерал-полковника Есина обмолвившись в статье в газете South China Morning Post о новых веяниях в военной стратегии Китая, где, среди прочего, проскочило упоминание о "упреждающем планировании, которое позволит внезапно нанести противнику (читай — США) неожиданный удар". О ядерном оружии не было ни слова, но вполне можно расценивать как намек, что американские словеса в адрес Китая и его потенциала средней дальности, нашими китайскими друзьями услышаны и обдуманы. Тем более, что в отличие от России, действия США могут нести куда более серьезную угрозу Китаю, а ответные возможности Поднебесной просто несоизмеримы в ракетно-ядерной области с возможностями двух сверхдержав (ну, китайцам-то надо опасаться только одной из них, звездно-полосатой). Что вместе с сохраняющейся (несмотря на значительный прогресс) неспособностью китайских ракетно-ядерных сил эффективно действовать во встречном и ответно-встречном ударах (этому есть множество причин, но излагать их в данной статье просто негде, это тема отдельного разговора) и пока еще недостаточный потенциал ответного удара и недостаточную выживаемость этого потенциала, толкает китайцев к тому самому превентивному удару в кризисной с США ситуации.
Вряд ли подобные действия почти в одно время с российскими "толстыми намеками" можно расценивать как случайность. Вопрос в другом — в США сейчас вообще способны ли понимать то, что им говорят, до того, как набьют своей же головой шишек? Ведь не в бирюльки играем — на кону безопасность всего человечества.
Суть американских предложений проста и незатейлива — Россия должна признать свои нарушения Договора и устранить их, в частности, КР наземного базирования (КРНБ) 9М729 должна быть ликвидирована, либо ее дальность должна быть приведена к договорной. И это должно быть проверяемо, хотя никаких механизмов инспекций формально не подпадающих под ДРСМД систем не может существовать. В общем, "заплатить и покаяться", и Россия, как всегда, "должна". А может, еще и санкции в довесок дадут очередные. И не факт, что за этим требованием не последуют еще — 9М729 и способных их запускать СПУ в бригадах "Искандеров-М" пока очень немного, но все остальные СПУ способны использовать КРНБ 9М728 — точно такую по внешним признакам ракету, но короче, то есть дальность ее меньше, но подозревать ее в том, что и она способна улететь куда дальше. Американцы при этом совершенно не собирались отвечать тем же на российские обвинения в нарушении Договора. Смысл их хода понятен — перевалить вину за разрыв ДРСМД на Россию, мол, мы бы остались, да русские нам не оставили возможностей. Причем не только перед мировой общественностью, но и перед трусоватыми европейскими союзниками, которых они "убедили" в вине России, заставив подписать заявление в поддержку их позиции, несмотря на то, что действия США бьют именно по ним в первую очередь.
Совершенно понятно, что подобное предложение Россией будет проигнорировано, если не сказать иначе — американцев просто пошлют куда подальше, причем так далеко, куда даже Сергей Шнуров не посылал. Тем более что никаких доказательств, в частности, по вопросу дальности 9М729, американцы так и не представили. Впрочем, их и не может быть — как уже говорилось, идентичность внешнего вида и габаритов с КРМБ 3М14 еще не доказательство с договорной точки зрения. А пусков на дальность более 500км именно на суше со штатной пусковой установки зафиксировано не было и американцами. А наш МИД в недавнем пространном комментарии (не содержавшем в себе, впрочем, никакой особенно прорывной информации) подчеркнул, что 9М729 — ракета с дальностью 480 км, и, если это и неправда, то доказать юридически может только фиксация пуска именно этой ракеты именно на суше. Американцы фиксировали пуски на большую дальность со стационарной полигонной ПУ, но и тут им крыть нечем — это могла быть иная ракета (вроде того же "Буревестника" 9М730, или одного из его прототипов) или и вовсе КРМБ 3М14 комплекса "Калибр" какие-то дополнительные испытания проходила, скажем, новой модификации. В общем, методов против Кости Сапрыкина у Вашингтона тут нет, если Россия Договор и нарушает, то доказать нельзя, а вот американские нарушения доказать куда проще. Если обвинения по поводу ракет-мишеней, в общем, носят пропагандистский характер (эти весьма примитивные системы стационарного базирования куда дальше от уровня боевой ракетной системы ядерной сверхдержавы, чем, скажем, индийские или пакистанские ракеты), то обвинения в возможности использования КРМБ типа "Томахок" из пусковых комплекса наземной ПРО "Иджис Эшор" — куда более существенны. Хотя тоже понятно, что ни жарко ни холодно от априори неядерных КР числом полтора десятка штук России быть не может, и угроза тоже носит пропагандистский характер. А вот ударный БПЛА, способный, в теории, разумеется, унести и тактическую ядерную авиабомбу В-61, уже является прямым нарушением Договора. Но про это американцы отмалчиваются.
Американцы уже, очевидно, осознали, что их истерика и попытки давления не проходят, в России прекрасно осведомлены о реальном состоянии дел и с потенциальными системами средней дальности, и с зарядами. Даже начатые работы по "кастрации" (иначе не назовешь) 100-килотонного ББ W76-1 с БРПЛ "Трайдент-2" D5 в урезанную до 5 килотонн игрушку, о которой не раз писалось — это не решение проблемы, да и предназначено изделие для тех же БРПЛ. Только индекс "нового старого" изделия ранее озвучивался как W76-4, а теперь объявлен как W76-2. Разговоры о создании такой же "кастрированной" до тех же 5кт путем безжалостной вивисекции версии СБЧ КР воздушного базирования W80-1 — тоже не решение. Обо всем этом в военно-политическом руководстве РФ, конечно, знают. Точно также знают и в США, что их опасения небеспочвенны, и Россия действительно очень быстро развернет группировку средств средней дальности наземного базирования и США окажутся в хвосте гонки в роли далеко отставших. Ведь таких систем много и у Китая и они, пусть и не шедевр ракетостроения, реально развернуты и в значительных количествах ,а у американцев пока что все, как в известном анекдоте про потенциальные капиталы и недвижимость и реально пустые карманы и женщин с пониженной социальной ответственностью в собственном доме. Но слово уже сказано, и Договор американцы наверняка покинут, обвинив Россию и Китай не забудут, хотя он и не подписывал это соглашение. Удивительно поведение европейцев, которые и отчаянно трусят последствий — ведь ракеты-то средней дальности Россия наведет на них, и все равно прыгают под дудочку Вашингтона, как крысы у крысолова из Гаммельна. Какой-то политический мазохизм, иначе не скажешь.
При этом американцам явно наши военные и дипломаты по закрытым каналам не только довели незавидные перспективы в соревновании в РСМД, но предприняли и иной способ воздействия. Часто для донесения своей позиции используются различные вбросы в СМИ от "бывших", то есть различных в прошлом высокопоставленных военных или дипломатов и политиков. Или же редакционных статей в высоких правительственных СМИ. Последним способом обычно пользуются наши китайские друзья.
Так вот, недавно было опубликовано интервью бывшего начштаба Главного (тогда еще, когда РВСН были видом ВС, а не отдельным родом войск) штаба РВСН генерал-полковника Виктора Есина под названием, по сути, и описывающим главный посыл, ради чего все и давалось:
"Если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара".
Интервью не было идеальным, товарищ Есин и раньше любил помистифицировать народ, например, "странными" параметрами будущей тяжелой МБР "Сармат", в свое время запустив в прессу данные о том, что она будет весить 100 тонн, а забрасываемый вес иметь в 10 тонн. Разумеется, такие параметры попросту невозможны, если дальность ракеты действительно межконтинентальная. Реальный "Сармат" имеет более 200 тонн массы при забрасываемом весе около 10 тонн, но не один год "стотонный" "Сармат" путешествовал из статьи в статью. В этом интервью генерал-полковник тоже, возможно, в силу возраста, допустил ряд неточностей, например, вот эту:
"Теперь, если Договор СНВ-3 прикажет долго жить, то у США, к примеру, на каждой МБР «Минитмен-3» вместо одного боевого блока может появиться три. У нас же все развернутые МБР и БРПЛ под завязку загружены боевыми блоками и возвратного потенциала практически нет".
Не появится на "Минитменах" никаких трех блоков, их попросту нет в нужном количестве — на них сейчас стоят ББ W87, ранее использовавшиеся на МБР МХ, их всего было выпущено 525, чтобы разместить по 3 на ракету, даже если забыть о необходимости иметь обменный и ремонтный фонды боезарядов. По сути, у американцев возвратный потенциал исчерпывается доустановкой ББ на БРПЛ "Трайдент-2". Неправильно также и утверждение о якобы полной загрузке наших МБР и БРПЛ и отсутствии возвратного потенциала. Так, МБР "Ярс" дежурят с 3 или 4 (информация различается) ББ на ракету вместо штатных 6, БРПЛ Р-29РКУ-02 и Р-29РМУ-2(2.1) дежурят тоже с 3 ББ, а не до 10 ББ на ракету, как на варианте Р-29РМУ-2.1 "Лайнер". Так что возвратный потенциал у нас имеется, и достаточно немалый. Вопрос в том, успеют ли стороны его доустановить, в случае чего, потому что массовое вскрытие шахт и работы с изделиями с извлечением головных частей могут быть засечены различными средствами контроля и сами по себе уже повод для удара.
Но главное, то, что вынесено в заголовок, генерал-полковник Есин высказал — о переходе к доктрине упреждающего удара вместо встречного или ответно-встречного ударов как основного варианта работы СЯС (и ответного удара — как запасного и худшего). Стоит пояснить в двух словах различия. Что такое первый, упреждающий, превентивный удар, или, как принято у наших ракетчиков его называть, "удар в назначенное время" — понятно. Мы получили информацию о возможности нанесения по нам массированного ракетно-ядерного удара силами СЯС (МРЯУ СЯС), и нанесли удар первыми, назначив время удара заранее. Или же руководствовались какими-то еще резонами для этого ответственного шага. Встречный удар — мы узнали о подготовке этого удара противником (агентурно, вскрыв подготовительные мероприятия техническими средствами или как угодно еще) и нанесли свой одновременно с началом его удара. Или же обнаружил старт и сразу нанесли удар, и пока не раздалось ни единого взрыва даже в космосе (впрочем, создания так называемых зон высотного ядерного блокирования сейчас не стоит опасаться — зарядов СЯС слишком мало для такой растраты, но все же учитывать как опцию нужно) — это ответно-встречный удар. Хотя грань между встречным и ответно-встречным четко не определена и дискутируется даже ракетчиками, в общем, у них есть разные мнения на этот счет. Все остальное — удар ответный, и минусы его всем понятны.
Нельзя сказать, что до того наши ракетчики не готовились к нанесению и ударов в назначенное время — вовсе нет. На любом полковом командном пункте РВСН можно без труда найти на пульте табло, которое и будет, если что, отсчитывать время до того самого пуска с назначенным временем. Точнее, пусков — ведь в полку не одна ракета, а 6 или 10 (в полку подвижных комплексов — 9). Военным безразличны выверты политиков, они должны быть готовы ко всему — и к встречному удару, и ответно-встречному, и самому худшему — ответному, и обеспечить выполнение поставленных целей во всех случаях. И, конечно, к превентивному удару тоже. И в СССР, формально провозглашавшем неприменением ядерного оружия первыми, готовились и к первому удару, если потребуется. Россия подобных обязательств не брала, так что заявление Есина не может, в общем, быть сенсацией для специалистов. Речь может идти о смене именно приоритетной стратегии, а не о допущении первого удара — его допускали и ранее, если мы говорим не о политиках, которые озвучивают то, что должно озвучить.
Но рассчитано оно не на них, а на политиков и общественность. И означает, в общем, то, что Россия готова размыть еще более представления потенциального противника о том, каков порог применения ядерного оружия, и особенно СЯС, какие сценарии могут быть использованы и когда и по какому поводу. Это, конечно, вносит свое сдерживающее действие, особенно для американцев, которые куда больше нас ориентировались на первый удар, хотя тоже провозглашали и провозглашают обратное. И внезапно для ганфайтера услышать, что его готовы пристрелить даже до того, как он потянется к кольту — это не самое приятное, согласитесь. Но вместе со сдерживающим эффектом, такая стратегия повышает и риски эскалации, ведь сторона, опасающаяся первого удара, может рискнуть ударить первой сама. Тем более что американцы способны сложить 2 и 2, и понять, что и комплекс "Авангард", и "Сармат", в случае его оснащения таким же планирующим и маневрирующим аппаратом, и другие ракеты с подобным оснащением, равно как и система "Статус-6" с ее термоядерной торпедой с ядерным двигателем, и многое другое, кроме функций, скажем, обхода или раннего уничтожения системы ПРО (которую пока и смысла нет обходить и уничтожать заранее), способны решать и иные задачи, в том числе и для обеспечения эффективного удара в назначенное время. И это, безусловно, их беспокоит. Так же как и то, что у них пока нет ничего хоть в какой-то мере аналогичного, либо же противоядия. И очень нескоро появится. Но когда появится, ситуация станет весьма опасной. А ведь даже у Китая успехи в гиперзвуковых системах сейчас получше, чем у США. И это тоже напрягает американцев. А с нашей стороны намек на смену приоритетной стратегии прозвучал не просто так, а как предостережение и предложение вернуться к адекватному разговору о ядерных проблемах. Более того, другой "звоночек" американцам прозвучал из Совета Федерации, где совместно с представителями МО РФ и ГШ ВС РФ и Совета безопасности составили рекомендации для изменения условий использования ядерного оружия, в частности, о применении его первыми в случае применения стратегических неядерных средств против России, в том числе и гиперзвуковых.
Китай также подлил масла в огонь, дав третий "звоночек", чуть позже генерал-полковника Есина обмолвившись в статье в газете South China Morning Post о новых веяниях в военной стратегии Китая, где, среди прочего, проскочило упоминание о "упреждающем планировании, которое позволит внезапно нанести противнику (читай — США) неожиданный удар". О ядерном оружии не было ни слова, но вполне можно расценивать как намек, что американские словеса в адрес Китая и его потенциала средней дальности, нашими китайскими друзьями услышаны и обдуманы. Тем более, что в отличие от России, действия США могут нести куда более серьезную угрозу Китаю, а ответные возможности Поднебесной просто несоизмеримы в ракетно-ядерной области с возможностями двух сверхдержав (ну, китайцам-то надо опасаться только одной из них, звездно-полосатой). Что вместе с сохраняющейся (несмотря на значительный прогресс) неспособностью китайских ракетно-ядерных сил эффективно действовать во встречном и ответно-встречном ударах (этому есть множество причин, но излагать их в данной статье просто негде, это тема отдельного разговора) и пока еще недостаточный потенциал ответного удара и недостаточную выживаемость этого потенциала, толкает китайцев к тому самому превентивному удару в кризисной с США ситуации.
Вряд ли подобные действия почти в одно время с российскими "толстыми намеками" можно расценивать как случайность. Вопрос в другом — в США сейчас вообще способны ли понимать то, что им говорят, до того, как набьют своей же головой шишек? Ведь не в бирюльки играем — на кону безопасность всего человечества.
- Автор:
- Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения"
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