О ракетных ультиматумах и опережающей стратегии

"Если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара".

"Теперь, если Договор СНВ-3 прикажет долго жить, то у США, к примеру, на каждой МБР «Минитмен-3» вместо одного боевого блока может появиться три. У нас же все развернутые МБР и БРПЛ под завязку загружены боевыми блоками и возвратного потенциала практически нет".