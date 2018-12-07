В СМИ Китая пояснили, почему контракт по Су-35 может оказаться последним
В Китае обсуждают вопросы, связанные с обучением китайских лётчиков эксплуатации новейших российских истребителей Су-35 поколения 4++. Напомним, что ранее Китай заключил контракт на поставку этих боевых самолётов из России, и все параметры контракта российской стороной скоро будут выполнены. Тем временем в СМИ Китая не скрывают, что тщательным изучением самолётов российского производства занимаются не только лётчики ВВС НОАК, но также производители китайской авиационной техники. Об этом сообщает издание SINA.
В материале задаются вопросом о том, продолжит ли КНР осуществление закупок у РФ самолётов Су-35 в рамках уже новых контрактов? Фактически речь идёт о пояснении, почему контракт на закупку Су-35 может оказаться последним. На вопрос пытаются ответить китайские военные эксперты.
В частности, заявлено, что в конечном итоге всё зависит от степени изучения российских истребителей китайскими «технарями». Если представители промышленности Китая сделают вывод, что они собрали достаточное количество информации о самолёте, и если эта информация позволит им использовать российские технологии в формате собственного производства, то реализуемый контракт с РФ по Су-35 может оказаться последним. Особое внимание, как отмечено, уделяется двигателям, которые позволяют самолётам российского производства добиваться сверхманевренности. Также, по сути, копируются аэродинамические параметры.
Фактически китайские СМИ не скрывают того факта, что контакт заключался главным образом с целью именно копирования российских технологий. В этой связи вполне возможно, что в скором времени китайская промышленность может выдать очередной «новейший китайский истребитель», который станет производной российского самолёта – в данном случае речь о Су-35.
В материале задаются вопросом о том, продолжит ли КНР осуществление закупок у РФ самолётов Су-35 в рамках уже новых контрактов? Фактически речь идёт о пояснении, почему контракт на закупку Су-35 может оказаться последним. На вопрос пытаются ответить китайские военные эксперты.
В частности, заявлено, что в конечном итоге всё зависит от степени изучения российских истребителей китайскими «технарями». Если представители промышленности Китая сделают вывод, что они собрали достаточное количество информации о самолёте, и если эта информация позволит им использовать российские технологии в формате собственного производства, то реализуемый контракт с РФ по Су-35 может оказаться последним. Особое внимание, как отмечено, уделяется двигателям, которые позволяют самолётам российского производства добиваться сверхманевренности. Также, по сути, копируются аэродинамические параметры.
Фактически китайские СМИ не скрывают того факта, что контакт заключался главным образом с целью именно копирования российских технологий. В этой связи вполне возможно, что в скором времени китайская промышленность может выдать очередной «новейший китайский истребитель», который станет производной российского самолёта – в данном случае речь о Су-35.
- Использованы фотографии:
- mil.news.sina.com.cn
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