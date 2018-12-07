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США не ответят военным вмешательством на "инцидент в Чёрном море"

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В планы Пентагона не входит военное вмешательство в связи "с агрессией РФ в Керченском проливе". Об этом заявил, генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий объединённый комитет начальников штабов США.

В частности, он сказал, что в штаб-квартире министерства обороны США сейчас не обсуждается военный ответ на инцидент, который произошёл 25 ноября в Чёрном море.


При этом Данфорд подчеркнул, что действия России в Керченском проливе не должны остаться без ответа. Однако, как отметил американский генерал, ответная реакция Запада не должна выходить за рамки дипломатического, экономического поля и сферы безопасности.

США не ответят военным вмешательством на "инцидент в Чёрном море"


Напомним, что сразу после инцидента близ Керченского пролива американский сенатор от республиканской партии Дж. Барассо призвал США и НАТО проявить большую решительность в ответ на «российскую агрессию» и отправить к берегам Крыма корабли Североатлантического альянса и флот США.

Ранее телеканал CNN передавал сообщения о готовящейся Соединёнными Штатами отправке в акваторию Черного моря военных кораблей.

Как видно, некоторые американские политики и СМИ продолжают заниматься нагнетанием обстановки после дерзкой провокации со стороны Украины. Своими громкими заявлениями они лишь демонстрируют своё сознательное стремление создать вокруг России зону нестабильности и напряжённости.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/pg/USS-Truxtun-DDG
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