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В США: Русские могли создать противоспутниковое лазерное оружие

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После демонстрации кадров с развёртыванием в формате опытно-боевой эксплуатации новейших российских лазерных систем «Пересвет» с ещё большей активностью стала обсуждаться тема о конкретном назначении этих установок. В сюжетах федеральных каналов со ссылкой на военных экспертов прошло заявление о том, что «Пересветы» вполне могут использоваться не только как эффективные средства противовоздушной обороны, но и как противоспутниковое вооружение.

Заявление о том, что новейшие российские боевые лазеры способны «дотянуться» до спутников, взбудоражило уже западных военных экспертов, которые принялись обсуждать вопрос безопасности со своей стороны. Дополнительную остроту обсуждению этого вопроса придало заявление США о фактическом ультиматуме в адрес России о «необходимости отказаться от нарушений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» в течение 60 дней. Иначе, как заявлено в Вашингтоне, США выйдут из ДРСМД.


Говоря о «Пересвете», на Западе вспомнили, что у России есть ещё советские наработки в виде «летающей лазерной установки». Речь идёт о комплексе А-60 на базе Ил-76МД. Комплекс совершил своё первый полёт в далёком уже 1981 году. При этом на его борту находился мегаваттная лазерная установка, которую в итоге планировалось выводить и в космос.

Те наработки трансформировались в появление лазерного комплекса 1ЛК222, который изначально задумывался как элемент противодействия космической составляющей противоракетной обороны США. В 2009 году в результате эксперимента лазерный луч с А-60 наводился на спутник с орбитой 1,5 тыс. км. В итоге был получен отражённый сигнал. После этого работы по совершенствованию системы были продолжены.
Часто эти работы описываются как проект (ещё советский) «Сокол-Эшелон». Примечательно, что в англоязычной версии Википедии этому проекту посвящена отдельная статья Sokol Eshelon.

В США: Русские могли создать противоспутниковое лазерное оружие


Суммируя демонстрацию развёртывания «Пересвета» и работы по развитию лазерных установок воздушного базирования, в США отмечают, что «русские вполне могли создать действующее противоспутниковое оружие». По понятным причинам, такие заявления вызывают панику в конгрессе США, где и ранее заявляли, что «русские могут устроить звёздные войны, выводя из строя американские спутники». О том, насколько для США (и не только для США) важна спутниковая составляющая, прекрасно известно, а потому выведение из строя спутников может стать настоящей катастрофой для государства, претендующего на гегемонию.
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