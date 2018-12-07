В США идею создания европейской армии назвали «полной катастрофой»

Не зря говорил Наполеон: «Я предпочел бы бороться с коалицией, чем быть ее частью»,

Идея президента Франции Эммануэля Макрона о создании европейской армии вызывает много вопросов, пишет в своей статье для National Interest американский политолог Майкл Пек.По его мнению, создание такой армии обернется «полной катастрофой». Самым слабым звеном станет политический аспект, поскольку ЕС – это скорее экономическое содружество. Вряд ли оно когда-нибудь станет «Соединенными Штатами Европы». В связи с этим возникает вопрос: кто будет принимать решение о применении войск?Представьте, если для этого понадобится согласие всех стран Евросоюза… Но у Норвегии и Греции могут быть разные представления о том, за какую проблему стоит драться. Если это будет какой-то другой специальный орган, то люди могут спросить, на каком основании неизбранные народом бюрократы принимают решение о войне и мире. А если основную силу армии составят французские и германские войска, то насколько такая армия будет европейской, рассуждает Пек.добавляет политолог.Кроме того, в случае конфликта с серьезным противником, таким как Россия, армии понадобится прикрытие с воздуха, поддержка транспортной авиации, средства РЭБ и многое другое. Сегодня обеспечением масштабных операций занимаются США. А кто займется этим завтра?В целом Евросоюз является мощной державой – второй экономикой мира. Но без политической интеграции он не сможет создать военную силу, эквивалентную ее экономической мощи, заключает автор.Напомним, в ноябре Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США «общеевропейскую армию», в том числе для обеспечения кибербезопасности.