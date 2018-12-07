Новости

Советник командующего ВМСУ заявила о "тяжёлых ранениях" украинских моряков

63
В эфире украинского телеканала «Прямой» вышел материал, в котором представлены заявления советника командующего ВМС Украины Виктории Христенко. Тот факт, что у танкиста, командующего украинским флотом, советником является женщина, которая никакого конкретного отношения к службе в ВМС не имеет, уже вызывает вопросы.

Советник командующего ВМСУ заявила о "тяжёлых ранениях" украинских моряков



По словам Виктории Христенко, ей стало известно о характере ранений украинских военнослужащих, полученных ими в результате известного инцидента неподалёку от Керченского пролива. Советник командующего ВМС утверждает, что у одного из моряков тяжёлые ранения ног, и он передвигается на костылях, а у второго – травматическая ампутация нескольких пальцев на руке.

Откуда такие данные у Христенко, она не сообщает, добавляя, что украинские консулы никакой информации в «Матросской тишине» не получили, кроме того, что им разъяснила московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.

В эфире украинского телеканала Христенко сделала заявление, в котором призвала граждан направлять морякам письма поддержки в Москву. И добавила, явно пытаясь нагнетать обстановку:
Пишите на русском языке, в письмах не используйте украинскую символику и слово «Украина». Нельзя обсуждать ситуацию, в которой моряки оказались.


Не объяснила советник главы ВМС Украины и того, откуда у неё сведения о том, что в письмах к украинским морякам даже слово «Украина» использовать запрещено.

Христенко:
Рисуем море, рисуем солнышко, пишем, что мы их ждём.


Христенко:
Я специально говорю по-русски. Мы должны показать Москве, что нас много.


При этом самих моряков она называет по-украински "вийсковополоненными" - "военнопленными".

Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/vika.khrystenko
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Интервью Владимира Путина радио «Европа-1» и телеканалу TF1
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
63 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти