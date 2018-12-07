Советник командующего ВМСУ заявила о "тяжёлых ранениях" украинских моряков

Пишите на русском языке, в письмах не используйте украинскую символику и слово «Украина». Нельзя обсуждать ситуацию, в которой моряки оказались.

Рисуем море, рисуем солнышко, пишем, что мы их ждём.

Я специально говорю по-русски. Мы должны показать Москве, что нас много.

В эфире украинского телеканала «Прямой» вышел материал, в котором представлены заявления советника командующего ВМС Украины Виктории Христенко. Тот факт, что у танкиста, командующего украинским флотом, советником является женщина, которая никакого конкретного отношения к службе в ВМС не имеет, уже вызывает вопросы.По словам Виктории Христенко, ей стало известно о характере ранений украинских военнослужащих, полученных ими в результате известного инцидента неподалёку от Керченского пролива. Советник командующего ВМС утверждает, что у одного из моряков тяжёлые ранения ног, и он передвигается на костылях, а у второго – травматическая ампутация нескольких пальцев на руке.Откуда такие данные у Христенко, она не сообщает, добавляя, что украинские консулы никакой информации в «Матросской тишине» не получили, кроме того, что им разъяснила московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева.В эфире украинского телеканала Христенко сделала заявление, в котором призвала граждан направлять морякам письма поддержки в Москву. И добавила, явно пытаясь нагнетать обстановку:Не объяснила советник главы ВМС Украины и того, откуда у неё сведения о том, что в письмах к украинским морякам даже слово «Украина» использовать запрещено.Христенко:Христенко:При этом самих моряков она называет по-украински "вийсковополоненными" - "военнопленными".