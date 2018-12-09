Итоги недели. «Пробуждение силы»

Шестой флот – срочно на орбиту!

Раньше инфа проскакивала, что «Пересветы» размещают вблизи пусковых наших наземных РВСН. Думаю, именно для отражения удара по ним со стороны стратегических сил супостата, именно там «Пересветы» и будут фигурировать.

Этот "Пересвет" может самое главное: лишить американцев вместе с НАТО воздуха, вплоть до стратосферных и низкоорбитальных высот, как среды для их ракетных, авиационных и даже спутниковых средств ведения войны... А без этого весь Пентагон - одни сплошной "Зумволт", страшно дорогая и бесполезная штука…

Какой огромный "запас прочности" советских наработок

Периодически в СМИ военнослужащие армии "матрасов" выражают обеспокоенность, что если во время конфликта спутники откажут (будут уничтожены), то их солдаты не смогут даже на местности ориентироваться, а управление войсками будет парализовано. Потому как многие даже не знают, с какой стороны мох на дереве растёт и почему медведь зимой лапу сосёт.

Хромая утка или хромая кляча

«Президент России тем временем явно даёт понять, что говорить с откровенными марионетками Запада, которые пытаются показаться себя независимыми политиками, бессмысленно».

Жаль, что наш президент только сейчас это понял... А если бы в 2014? Ситуация была бы явно другой…

Путин и в своей кампании не участвовал. Куда уж ему еще и за Порошенко.

Абонент временно не доступен или находится вне зоны действия... А что с алкашам говорить, тот опять по пьяни будет плакаться о тяжёлой жизни палача своего народа.

Вагончик тронется

В 1983 г. по пути в Новокузнецк видел состав с углем, сошедший с рельсов уже за Уралом ближе к Новокузнецку. Что характерно, в новостях этого не было.

Вы посмотрите, какие сейчас составы - по сто вагонов и больше, некоторые тянут сразу две спарки электровозов. По пути на дачу приходится иногда стоять на переезде, вижу. Достаточно ли сил и средств для контроля состояния железнодорожных путей, контролируется ли максимально допустимая нагрузка на ж/д полотно?

Я сделаю короткое повествование, а там судите сами, кто в этом виноват. Довелось проехать 300 км от Пекина до Батоу за 45 минут, а затем из Гуанчжоу до Пекина, расстояние 2300 км, за 9 часов по ж/д, и, поверьте, ни разу ни качнуло. А потом поехал из Новосиба в Тулун (Иркутская обл.) - расстояние 1460 км. Время в пути 1 день 1 час (25 часов), кипяток по вагону не пронести и в писсуар попасть невозможно. Состояние железной дороги оставляет желать лучшего.

Не, это тот редкий случай, когда стрелочник в первый раз будет не при делах. В этот раз виноваты дефектоскописты. Не удивлюсь, если окажется так, что РЖД провело оптимизацию штатов и сократило дефектоскопистов, увеличив для оставшихся при деле нормативный километраж обхода, в виду чего снизилась частота проверок. По любому, надо надавать по башке тем, кто сидит на самом верху этой конторы.

С начала 80-х все эти "обходчики путей" исчезли как память у алкоголика. Что они должны обходить и находить? Дефекты в рельсах? Уже в 81-ом были дефектоскопы на тележках или вагоны-дефектоскопы, которые "снимали" десятки параметров ж/д пути .

Проезд дефектоскопа была головной болью в любом ПЧ, от показаний зависели премиальные!

Ещё в бытность работы осмотрщиком-ремонтником вагонов (до 2001) каждую смену зачитывали телеграммы о ЧП на дорогах. Сибирь фигурировала всегда. Посокращали ПТО, плечи увеличились, вес состава "по самое небалуй", климат не сахар. Ничего удивительного, что там часто такое происходит. И уже в те времена причина "непроизвольный излом рельса" уже не прокатывал - расследовали тщательнее и глубже.

Пятый элемент

Пускай головы ломают, что злобные русские размещают на орбите.

Золото, бриллианты.

Я знаю. Там рельсотрон. И по рельсам ездит туды-сюды железнодорожный стратегический комплекс. Прям до Новойорков-града. И потому американцы опасаются.

Как я ранее говорил, программа ИС («Истребитель спутника») реанимирована. И американцы не зря всполошились. У них пока таких технологий нет.

Если посмотреть в конкретный телескоп, то там парит на орбите Красная Звезда с когтистым Орлом и злобными клювами. И называется всё просто Космос, дальше по фантазии.

Футуристы взбунтовались

Однако французы добились желаемого результата, и цены на бензин у них не подняли. Вообще, молодцы, буржуи просто так не откажутся от прибыли.

Макрон вякнул против США, получите "майдан". Вся ситуация непонятна только слепому.

Я тут писал, что был в последние выходные в Париже и немного застал начало беспорядков. Там действительно было видно, что "бастующие" — неоднородная масса. Например, видел, как в то время, когда толпа нарастала на площади, в самом конце толпы, прямо возле заграждения, откуда-то собрались молодчики с прикрытыми до половины лицами и надвинутыми на глаза капюшонами. Причём было явно видно, что им совсем неинтересно, что там говорят в мегафон и что все слушают, они стояли с отрешённым видом, явно чего-то ожидая. И потом, когда толпа начала там что-то скандировать или кричать одобрительно, обратив свой взор на очередного выступающего с мегафонам, эти молодчики дружно, как по сигналу, повернулись к полицейским, которые стояли у ограждения, и стали это ограждение раскачивать, разбирать его и кричать что-то полицейским, стоящим сзади ограждения. К сожалению, не владею французским и не могу сказать, что они кричали. Но люди в конце митингующей толпы услышали шум и стали поворачиваться, увидев происходящее, они стали уже орать на этих молодчиков, и между ними разгорелся конфликт, причём из толпы отделилось несколько человек среднего возраста, протянув руки в сторону полицейских, стали как бы их успокаивать, одновременно что-то выговаривать молодчикам. Любопытно то, что митингующие люди не прятали свои лица, а вот эти молодчики были затянуты в одежду так, что только глаза были видны. Чем дело кончилось, не видел, потому что набежавшие "бронированные" полицейские со щитами стали оттеснять зевак-зрителей, наблюдающих за происходящим.

У французов история, опыт, считай традиции громить свою столицу… в дело, не в дело!!! В данный момент, похоже, в дело!

Бильдербергский клуб распустил «большую двадцатку»

Ещё один саммит, на котором все сделали вид, что всё хорошо.

Если Путин не привезёт из Аргентины пару футболистов для сборной России, считайте, что он ездил туда напрасно.

В дальнейшем такие встречи можно проводить по G-скайп, дешевле будет, а эффект тот же.

Самая провальная встреча двадцатки. Всё только чего-то ждали и на что-то надеялись. Какой-то сумбур вышел.

При словосочетании «российский боевой лазер» возникает скоропостижный эффект несварения у отдельно взятых представителей Пентагона и Конгресса. Эти лица попеременно обращаются друг к другу с дикими воплями то о необходимости осуществить защиту демократических спутников, то о выделении дополнительных квадриллионов средств для военного бюджета.Поговаривают, что в США уже ведутся активные изыскания в области создания «противолазерных» зеркал, которыми будут защищаться орбитальные носители неистовой демократии. Однако с зеркалами проблема. Космическим аппаратам необходимо поглощение световой энергии для преобразования её в необходимое для функционирования электричество. А ежели демократический во всех отношениях спутник превратить в зеркальный коробок (шар), то с оной технологией может не срастись. Оставить «неотзеркаленной» пару солнечных батарей, «зазеркалив» корпус, так «российская лазерная агрессия» может быть направлена именно на них, что в конечном итоге спутник в любом случае превратит в космический мусор.Выход у Пентагона, судя по всему, один. Необходимо срочно записываться в очередь на консультации к сценаристам «Голливуда». У тех ещё с 70-х годов есть наработки по тактике и стратегии ведения звёздных войн - с гиперпространственными прыжками и выходом в расчётной точке, с лазерным мечами и прочими сверхтехнологиями. Вся беда для Пентагона в том, что со всеми этими тактиками и стратегиями в России хорошо знаком практически любой человек, включая тех, кто начинал такое знакомство с рублёвых видеосалонов с известной озвучкой в стиле «гдее-то… гдее-то в далё-оооо-кой гал-ллла-ктике»…В общем, демократия снова в опасности. Америку снова великой Трамп уже, вроде как, сделал, но спутниковую составляющую не учёл. Потому пора отправлять Шестой флот на геоцентрическую орбиту…На неделе Пётр Порошенко дал свыше десятка интервью только украинским СМИ, не считая западных. Потрясающая медийная работоспособность при этом, к сожалению для украинского народа, не конвертирующаяся в конкретные успехи для самой Украины. Все прекрасно понимают, что Петро начал предвыборную гонку, причём в ранге одной из кляч-аутсайдеров. Также все понимают, что у клячи имеется наездник, который готов пришпорить по полной программе. А кроме того, у клячи есть хозяин, который слишком многое на лошадёнку поставил и теперь опасается всё проиграть. В такой ситуации выход у хозяина один – по мере возможности устранять скакунов-конкурентов: одних – проспиртованным овсом, других - сразу на колбасу.В общем, в политике есть понятие «хромая утка», а г-н Порошенко - больше та самая «хромая кляча». Почему? Да потому что на нём ещё и сидят, требуя галопа…И на этом фоне Петра Алексеевича потянуло поговорить с Владимиром Владимировичем. Да только Владимир Владимирович, судя по всему, уже понял, что в своё время допустил ошибку, начав переговоры со «сдерживающим агрессию». И теперь автоответчик Кремля голосом Виктора Януковича г-ну Порошенко говорит: «Ростов не резиновый!»Говорят, автоответчик уже попал в списки «Миротворца», и теперь против него конгресс США намеревается ввести персональные санкции.Сход с рельсов вагонов, на которых была военная техника, породил споры двух фактически непримиримых лагерей. Один «лагерь» утвердительно заявляет, что речь идёт непременно о работе диверсионной группы, которая для отвода глаз решила, что наиболее подходящим перегоном для диверсии является перегон Транссиба в Омской области. Другой «лагерь» считает, что никакой диверсией в Омской области пахнуть не может по определению, а во всём виновато сочетание «климат-жадность-РЖД», когда в сибирские морозы составы по 100 с лишним вагонов перегоняют по полотну, испытывающему проблемы от нагрузок.В итоге, после жарких дискуссий все остались при своих.Однако оргвыводы делать нужно. На стрелочника, вроде как, не спишешь.По большому счёту, факт остаётся фактом – средняя скорость перемещения составов по стране остаётся низкой, при этом и подвижной состав далеко не всегда и не везде новый. Для повышения градуса позитива можно, конечно, сравнивать с индийскими железными дорогами – как дорогами страны с самым высоким ростом ВВП… Но лучше бы всё-таки делать выводы без оглядки на партнёров. Нагрузка на Транссиб колоссальная. С одной стороны это говорит о росте объёмов перевозки. С другой стороны – для его функционирования в современных условиях нужны вложения, нужно развитие. Проект инфраструктурный, причём способный обеспечить не только внутрироссийские перевозки, но и перевозки трансграничного характера. Уже сколько сами говорим о возможности объединения железной дороги с корейской сетью.Потому инцидент под Омском стоит расценивать не как «шеф, всё пропало», а как сигнал к интенсификации и повышению качества работ.Боевой расчёт русских космовойск успешно запустил 30 ноября ракету-носитель лёгкого класса «Рокот» с блоком аппаратов. Всего на расчётную орбиту выведены 3 (три) космических аппарата Минобороны РФ.Американские специалисты провели свои подсчёты. По их данным, на орбиту попали 4 (четыре) элемента: три спутника связи и верхняя ступень ракеты-носителя. Позднее подсчёты были уточнены. Астрономы из Центра совместных космических операций США (CSpOC) засекли в космосе пятый русский объект. Расследовать ситуацию с наращиванием числа объектов Пентагон поручил полковнику космической службы США мистеру Солнцедару.«Не сложнее, чем такси водить», — прокомментировал поручение Вдуй Солнцедар и приступил к выполнению задачи.Спустя неделю высокопоставленный космический чиновник доложил о результатах. Он составил для комиссии Пентагона подробный отчёт на 1811 страницах (совершенно секретно). Репортёр корпункта «Военного обозрения» в США наклеил бороду и бакенбарды, надел тёмные очки и проник ночью в офис Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), где работал м-р Солнцедар. Там бесстрашный корреспондент-разведчик микрофильмировал наиболее важные главы отчёта. Мы с удовольствием представляем секретный американский материал читателям «ВО».По мнению экспертной группы, возглавляемой Солнцедаром, после запуска ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей с космодрома «Плесецк» в 05:27 мск 30 ноября 2018 г., на орбите оказалось пять объектов, а вовсе не три, как божатся «эти коммуняки из Кремля». «Я говорю только на двух языках: на обычном и на неприличном», — не без иронии процитировал Солнцедар персонажа одного известного заграничного фильма.В отличие от объектов A, B и C, имеющих общий перигей, D и E находятся на более низкой орбите Земли, указал эксперт в отчёте. Один из более низких объектов имеет гораздо больший объём и массу по сравнении с остальными (точные данные поступят позже, ведётся анализ и даётся оценка).Согласно изначальной гипотезе Центра совместных космических операций США, русские запустили на орбиту «многострадальной американской планеты» очередной спутник-перехватчик (в оригинале: inspector satellite), что уже делали прежде, например, в 2014 году, когда «Рокот» вывел на орбиту перехватчик «Космос-2499».Однако вычисление перигея и массогабаритных характеристик орбитальных объектов показало, что на сей раз русские запустили нечто иное.В преддверии новых западных санкций, которые будут не только введены, но и включены в полной мере и сразу, а также ввиду беспрецедентного роста доходов российских патриотов-олигархов, резко контрастирующих с темпами беспрецедентного роста доходов российского пролетариата, крестьянства и офисного планктона, команда Кремля предприняла беспрецедентные меры по сохранению нажитых непосильным трудов капиталов, частично вложенных в золотой запас и валютные резервы.На орбиту выведен суперсекретный объект «E» (полное название «Yeah!»), который невозможно уничтожить даже из рельсотрона. За бронированными стенками объекта хранится золотой запас России, наличные доллары, а также американские бумаги трежерис, то есть «всё самое ценное, чем может похвастаться нынешняя Россия», заключил Вдуй Солнцедар. «Отныне русской верхушке не страшны никакие санкции-шманкции», — резюмировал полковник.«Может, конечно, я не прав. Я даже люблю поговорить, но нельзя ли на минутку заткнуться?» — написал мистер Солнцедар на последней странице отчёта.Стало известно, за что борются люди, вышедшие во Франции на улицы, громящие машины и поджигающие покрышки.По сведениям парижского корреспондента «ВО» Евлампия Закадычного, акция протестующих называется «майданом футуристов» и своею целью имеет построение светлого будущего во Франции.«Мы будетляне, — сказал корреспонденту мсье Ла Фер, один из активистов футуросопротивления. — Будетляне — это люди, которые будут. Мы накануне. На улицы, футуристы!»И неспроста оппозиционеры выбрали в качестве символа яркий жёлтый цвет, позволяющий быстро отличить их от реставраторов прошлого, сторонников абсолютизма-макронизма. Первейшим цветом, который прославили ещё русские футуристы в начале XX века, был именно жёлтый.По словам Ла Фера, замшелое консервативное правительство не даёт стране выйти в будущее и вместе этого предлагает великому суперэтносу французов чёрный путь в прошлое. Президент Макрон, тиран и деспот, встал на путь подавления гражданских прав и свобод, а также ввёл, если верить его собственным словам, сказанным во сне и забытым, запрет на жёлтый цвет.«Жёлтые жилеты, — сказал мсье Ла Фер, — будут бить чужие машины до конца — пока не падёт Елисейский дворец. Да здравствует Фронда!»Впрочем, Эммануэль Макрон тоже кое-что заявил, и снова во сне. Если верить диктофонной записи, сделанной ночью женой Макрона и выкупленной затем редакцией «ВО», то президент признался в следующем.Он заявил, что не потерпит погромов в столице Франции и покажет протестующим, нанятым Дядей Сэмом, кузькину мать. Вполне по-русски. «Раз вы оделись как русские футуристы, так получите русскую кузькину мать! — распалился спящий Макрон. — Я не желаю составить компанию мсье Януковичу, слоняться по Ростову, перепрятывать нажитое и тосковать по настоящему французскому багету и кларету!»«Футуристы будут остановлены, — поклялся Макрон. — Я сброшу их с парохода современности. Путь Франции лежит назад, в славное прошлое, организованное для нас великими предками. Никакого будущего Франции не нужно. Ну, за стабильность!..»Как передал наш спецкор Ефим Забулдыжный из Буэнос-Айреса, Бильдербергский клуб на внеочередной сессии принял решение распустить «большую двадцатку». По словам бильдербергера со стажем Ч. У. Байса, последний саммит G20 стал образчиком «торжества постмодернизма».«Это обыкновенная пустышка, симулякр, — отметил в интервью большой специалист по рыночной экономике и эффективному менеджменту. — Они там собрались, наелись, напились, а от реального дела вышел один пшик. Могу заявить об этом со всей кремлёвской уверенностью. Среди тридцать одного пункта принятой декларации нет ни одного конкретного предложения и вывода — постмодернисты всего мира аплодируют стоя! Однако мы, сплочённая команда Бильдербергского клуба, которая славится реальными делами и свершениями, не можем допустить существования подобной международной группировки и объявляем о роспуске G20».«Заметьте, — добавил Ч. У. Байс, — эти клоуны ещё заявляют, что их «декларация должна выполняться всеми странами». Ну не комедия ли?»По словам господина Байса, следующей на очереди стоит G7. Если «эта бестолковая контора», отметил Байс, не вернётся к реализации «повестки дня нашего клуба», ей в скором будущем «тоже хана».«В конце концов, — заключил бильдербергер, — планетой управляем мы, тузы, а не какие-то там семёрки, восьмёрки, да хоть двадцатки».