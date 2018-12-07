На Аляске может появиться порт «стратегического назначения»

Соединенным Штатам необходим стратегический арктический порт на Аляске. Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за этим следить,

Именно поэтому мы воссоздали Второй флот,