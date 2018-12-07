На Аляске может появиться порт «стратегического назначения»
Соединенные Штаты должны создать на Аляске порт стратегического назначения и рассмотреть возможность проведения в Арктике операций по демонстрации американского флага, передает ТАСС заявление министра ВМС США Ричарда Спенсера.
По словам министра, угроза вернулась в Арктику, поэтому данный регион должен стать объектом особого внимания.
При этом присутствующим пришлось гадать, действительно ли Спенсер имел в виду Северо-Западный проход (т.е. кратчайший путь из северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан) либо Северный морской путь. Канадские власти считают, что Северо-Западный проход находится под их юрисдикцией, тем не менее, США и несколько других стран с этим не согласны – по их мнению, Северо-Западный проход относится к международным водам.
Кроме того, по словам министра, серьезная угроза появилась и в Северной Атлантике.
Это отдельный театр военных действий, и там проводят активную работу ВМС РФ, сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать деятельность России в регионе.
Напомним, в зону ответственности 2-го флота входят американское Восточное побережье и северная часть Атлантического океана. О воссоздании флота, расформированного в 2011 году, Пентагон объявил в мае текущего года.
По словам министра, угроза вернулась в Арктику, поэтому данный регион должен стать объектом особого внимания.
Соединенным Штатам необходим стратегический арктический порт на Аляске. Нам нужно проводить операции по обеспечению свободы мореплавания в Северо-Западном проходе, Северном проходе, нам нужно за этим следить,сказал он на семинаре в Центре стратегических и международных исследований.
При этом присутствующим пришлось гадать, действительно ли Спенсер имел в виду Северо-Западный проход (т.е. кратчайший путь из северной Атлантики через канадский арктический архипелаг в море Бофорта и далее в Тихий океан) либо Северный морской путь. Канадские власти считают, что Северо-Западный проход находится под их юрисдикцией, тем не менее, США и несколько других стран с этим не согласны – по их мнению, Северо-Западный проход относится к международным водам.
Кроме того, по словам министра, серьезная угроза появилась и в Северной Атлантике.
Это отдельный театр военных действий, и там проводят активную работу ВМС РФ, сказал он, отвечая на просьбу прокомментировать деятельность России в регионе.
Именно поэтому мы воссоздали Второй флот,пояснил Спенсер.
Напомним, в зону ответственности 2-го флота входят американское Восточное побережье и северная часть Атлантического океана. О воссоздании флота, расформированного в 2011 году, Пентагон объявил в мае текущего года.
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