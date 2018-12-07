Полторак рассказал об угрозе полномасштабной войны с Россией

Это не просто люди, которые там собрались, это те, кто прошёл определённую школу.

Да, сегодня никто никуда не идёт, но это произойдёт, когда наши корабли будут готовы.

Министр обороны Украины в эфире одного из украинских телеканалов отвечал на вопросы о том, насколько вероятной является полномасштабная война с Россией. Это на фоне того, что несколько дней назад Пётр Порошенко заявил буквально следующее: «Никакой войны с Россией мы не ведём, это Россия воюет с Украиной».По словам Степана Полторака, Россия «сосредоточила у украинских границ около 100 тысяч обученных и подготовленных военнослужащих». Министр обороны Украины заявил, что в этой связи «угроза масштабной агрессии со стороны России, к сожалению, существует».Глава украинского оборонного ведомства сообщил зрителям телепрограммы «Эхо Украины» о том, что «проблема состоит в сосредоточении 26-ти батальонных тактических групп (БТГ), к которым присоединились ещё три».Полторак:По словам Полторака, Россия "перебрасывает танки к украинской границы, самолёты, разворачивает новые части". При этом Полторак забыл пояснить, что это территория России, и Россия на своей территории может разворачивать технику и личный состав там, где посчитает нужным.В ходе своего выступления министр обороны Украины заявил и о том, что корабли ВМС ВСУ продолжат проходить через Керченский пролив.Полторак:Так три «корабля» уже «готовы» - находятся в Керченском порту после вооружённого нарушения границы Российской Федерации.По словам министра обороны Украины, украинские моряки не нарушили ни одного международного договора. Полторак не пояснил, с каких пор нарушение морских границ военными кораблями перестало являться нарушением международных договоров.