В ГА ООН проголосовали против американской резолюции по ХАМАС
Генассамблея ООН не поддержала резолюцию Соединенных Штатов, осуждающую деятельность палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.
Интрига голосования состояла в том, как будет приниматься решение: двумя третями или простым большинством голосов. Американский постпред Никки Хейли сделала всё возможное, чтобы склонить присутствующих ко второму варианту, дающему больше шансов резолюции, подготовленной Соединенными Штатами. Однако члены Генассамблеи поступили по-своему, выбрав первый вариант.
В итоге документ принят не был. Против выступили делегации из России, арабских стран и Латинской Америки.
В частности, резолюция предлагала осудить ХАМАС за постоянные пуски ракет на территорию Израиля, что представляет опасность для гражданского населения страны. В ней также содержался призыв к воинствующим палестинским формированиям прекратить провокации на границе, в том числе с использованием «воздушных зажигательных устройств».
Тогда Евросоюз внес в документ свои изменения. В новом пункте палестинским организациям предлагалось объединиться при посредничестве Египта. Но и этот вариант не прошел.
Взамен Ирландия предложила свою очень краткую по содержанию резолюцию, призывающую к миру на Ближнем Востоке. Документ был принят подавляющим большинством голосов.
Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур поблагодарил присутствующих, отметив, что им удалось предотвратить несправедливость. В свою очередь представитель Израиля Данни Данон назвал документ антиизраильским.
В ХАМАС провал резолюции оценили как пощечину администрации США. Там подчеркнули, что решение Генассамблеи подтверждает легитимность сопротивления и оказывает большую политическую поддержку народу Государства Палестина.
Канцелярия президента Палестины Махмуда Аббаса опубликовала заявление, в котором выразила благодарность всем странам, проголосовавшим против американской резолюции, и подчеркнула, что палестинские власти никогда не позволят осудить «национальную борьбу».
Интрига голосования состояла в том, как будет приниматься решение: двумя третями или простым большинством голосов. Американский постпред Никки Хейли сделала всё возможное, чтобы склонить присутствующих ко второму варианту, дающему больше шансов резолюции, подготовленной Соединенными Штатами. Однако члены Генассамблеи поступили по-своему, выбрав первый вариант.
В итоге документ принят не был. Против выступили делегации из России, арабских стран и Латинской Америки.
В частности, резолюция предлагала осудить ХАМАС за постоянные пуски ракет на территорию Израиля, что представляет опасность для гражданского населения страны. В ней также содержался призыв к воинствующим палестинским формированиям прекратить провокации на границе, в том числе с использованием «воздушных зажигательных устройств».
Тогда Евросоюз внес в документ свои изменения. В новом пункте палестинским организациям предлагалось объединиться при посредничестве Египта. Но и этот вариант не прошел.
Взамен Ирландия предложила свою очень краткую по содержанию резолюцию, призывающую к миру на Ближнем Востоке. Документ был принят подавляющим большинством голосов.
Наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур поблагодарил присутствующих, отметив, что им удалось предотвратить несправедливость. В свою очередь представитель Израиля Данни Данон назвал документ антиизраильским.
В ХАМАС провал резолюции оценили как пощечину администрации США. Там подчеркнули, что решение Генассамблеи подтверждает легитимность сопротивления и оказывает большую политическую поддержку народу Государства Палестина.
Канцелярия президента Палестины Махмуда Аббаса опубликовала заявление, в котором выразила благодарность всем странам, проголосовавшим против американской резолюции, и подчеркнула, что палестинские власти никогда не позволят осудить «национальную борьбу».
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