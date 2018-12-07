Новости

США нашли очередную причину, чтобы остаться в Сирии

58
Американские военные в Сирии ведут непрерывный процесс обучения бойцов из числа местного населения, однако пока подготовлено недостаточно – лишь пятая часть от необходимого, передает РИА Новости заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.




По оценкам военного командования, необходимо обучит около 40 тысяч человек из местных сил, чтобы обеспечить в стране стабильность. На сегодняшний день обучено примерно 29% от этого числа,
сказал Данфорд.

В числе обучаемых – «Сирийские демократические силы», в том числе, входящие в них курдские формирования, которые, по словам генерала, сыграли большую роль в разгроме «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ).

Соединенным Штатам предстоит сделать еще многое для стабилизации ситуации в САР, поэтому о конкретных сроках вывода войск говорить еще рано, отметил он.

По словам Данфорда, за последние 3 года условия изменились.

Сегодня мы находимся в точке, когда можем сказать: присутствие в Сирии носит продолжительный характер,
заявил он, добавив, что продолжительность может быть скорректирована «в зависимости от условий».

Генерал пояснил, что под стабильностью следует понимать готовность местных сил противостоять проникновению в страну боевиков ИГ, а также налаживание деятельности муниципальных органов власти, предоставление рабочих мест и пр.

Напомним, Россия обвиняет американских военных в подготовке боевиков в районе своей базы ат-Танф. По данным минобороны РФ, боевики (около 6 тыс. человек) находятся в лагере беженцев Рукбан, расположенном недалеко от военной базы.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/vezhlivo
Ctrl Enter

Заметили ошЫбку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Мы в Яндекс Дзен
Данфорд: Россия "подрывает доверие к НАТО"
Американский генерал: РФ по-прежнему является угрозой для Вашингтона
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Читать Военное обозрениев Google Новостях
58 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти