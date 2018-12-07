США нашли очередную причину, чтобы остаться в Сирии
Американские военные в Сирии ведут непрерывный процесс обучения бойцов из числа местного населения, однако пока подготовлено недостаточно – лишь пятая часть от необходимого, передает РИА Новости заявление главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.
В числе обучаемых – «Сирийские демократические силы», в том числе, входящие в них курдские формирования, которые, по словам генерала, сыграли большую роль в разгроме «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ).
Соединенным Штатам предстоит сделать еще многое для стабилизации ситуации в САР, поэтому о конкретных сроках вывода войск говорить еще рано, отметил он.
По словам Данфорда, за последние 3 года условия изменились.
Генерал пояснил, что под стабильностью следует понимать готовность местных сил противостоять проникновению в страну боевиков ИГ, а также налаживание деятельности муниципальных органов власти, предоставление рабочих мест и пр.
Напомним, Россия обвиняет американских военных в подготовке боевиков в районе своей базы ат-Танф. По данным минобороны РФ, боевики (около 6 тыс. человек) находятся в лагере беженцев Рукбан, расположенном недалеко от военной базы.
По оценкам военного командования, необходимо обучит около 40 тысяч человек из местных сил, чтобы обеспечить в стране стабильность. На сегодняшний день обучено примерно 29% от этого числа,сказал Данфорд.
В числе обучаемых – «Сирийские демократические силы», в том числе, входящие в них курдские формирования, которые, по словам генерала, сыграли большую роль в разгроме «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ).
Соединенным Штатам предстоит сделать еще многое для стабилизации ситуации в САР, поэтому о конкретных сроках вывода войск говорить еще рано, отметил он.
По словам Данфорда, за последние 3 года условия изменились.
Сегодня мы находимся в точке, когда можем сказать: присутствие в Сирии носит продолжительный характер,заявил он, добавив, что продолжительность может быть скорректирована «в зависимости от условий».
Генерал пояснил, что под стабильностью следует понимать готовность местных сил противостоять проникновению в страну боевиков ИГ, а также налаживание деятельности муниципальных органов власти, предоставление рабочих мест и пр.
Напомним, Россия обвиняет американских военных в подготовке боевиков в районе своей базы ат-Танф. По данным минобороны РФ, боевики (около 6 тыс. человек) находятся в лагере беженцев Рукбан, расположенном недалеко от военной базы.
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