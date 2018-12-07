Два фронтовых бомбардировщика Су-34 поступили в полк ЦВО

Очередные два бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение одного из авиационных полков 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Экипажи новых самолетов уже перегнали самолеты из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения в Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.Таким образом, учитывая два новых поступивших Су-34, в составе 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 21-й смешанной авиационной дивизии 14-й Смоленской Краснознаменной армии ВВС и ПВО Центрального ВО, на данный момент находится 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34, поступивших в полк с начала года. Два новых Су-34 позволит начать формирование второй эскадрильи бомбардировщиков в полку, тем более, что до конца года ожидается поступление еще двух самолетов. Полностью вторая эскадрилья будет сформирована к концу 2019 года. Всего же в полку три эскадрильи, данных о перевооружении третьей эскадрильи нет.Личный состав полка прошел переобучение на новые бомбардировщики в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.На данный момент Новосибирский авиазавод построил, считая семь опытных и предсерийных образцов, 123 фронтовых бомбардировщика Су-34.