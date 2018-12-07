Мэттис: надеемся, что Россия вернётся к соблюдению ДРСМД

Я бы не стал говорить о предполагаемых военных последствиях. На сегодняшний день для нас важнее, чтобы Москва немедленно вернулась к соблюдению ДРСМД,

Министр обороны США Джеймс Мэттис не стал комментировать действия Соединенных Штатов после выхода из Договора по РСМД, передает Интерфакс сказал министр обороны на брифинге.Он заверил, выдвинутые Соединенными Штатами требования не являются для россиян какой-то ловушкой, поскольку о необходимости возвращения к соблюдению договора им говорили «как минимум две предыдущие администрации».Мэттис посетовал на то, что «Россия порой оказывается трудным партнером в реализации каких-либо позитивных усилий». Но именно эта несговорчивость и стала причиной недавнего заявления Майка Помпео (госсекретаря США) о том, что США начнут процедуру выходу из договора, если Москва в течение 60 дней не начнет выполнять его положения.Напомним, в октябре Дональд Трамп объявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку Россия его не соблюдает.Американцы обвиняют россиян в создании крылатой ракеты наземного базирования 9M729, нарушающей положения договора. Москва в ответ заявляет, что американская сторона была своевременно оповещена об испытании указанной ракеты, дальность поражения которой составляет 4,8 тыс. км. А сам факт предупреждения американской стороны об испытаниях говорит о том, что нарушений ДРСМД не допущено. Ракеты наземного базирование на боевое дежурство поставлены не были - договор соблюдён.Кроме того, Россия выдвигает свои претензии в США, указывая на размещение в Европе модернизированных комплексов ПРО, способных применять не только зенитные, но и крылатые ракеты, радиус действия которых покрывает значительную часть европейской территории РФ.