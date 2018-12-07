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Мэттис: надеемся, что Россия вернётся к соблюдению ДРСМД

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Министр обороны США Джеймс Мэттис не стал комментировать действия Соединенных Штатов после выхода из Договора по РСМД, передает Интерфакс.




Я бы не стал говорить о предполагаемых военных последствиях. На сегодняшний день для нас важнее, чтобы Москва немедленно вернулась к соблюдению ДРСМД,
сказал министр обороны на брифинге.

Он заверил, выдвинутые Соединенными Штатами требования не являются для россиян какой-то ловушкой, поскольку о необходимости возвращения к соблюдению договора им говорили «как минимум две предыдущие администрации».

Мэттис посетовал на то, что «Россия порой оказывается трудным партнером в реализации каких-либо позитивных усилий». Но именно эта несговорчивость и стала причиной недавнего заявления Майка Помпео (госсекретаря США) о том, что США начнут процедуру выходу из договора, если Москва в течение 60 дней не начнет выполнять его положения.

Напомним, в октябре Дональд Трамп объявил, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поскольку Россия его не соблюдает.

Американцы обвиняют россиян в создании крылатой ракеты наземного базирования 9M729, нарушающей положения договора. Москва в ответ заявляет, что американская сторона была своевременно оповещена об испытании указанной ракеты, дальность поражения которой составляет 4,8 тыс. км. А сам факт предупреждения американской стороны об испытаниях говорит о том, что нарушений ДРСМД не допущено. Ракеты наземного базирование на боевое дежурство поставлены не были - договор соблюдён.

Кроме того, Россия выдвигает свои претензии в США, указывая на размещение в Европе модернизированных комплексов ПРО, способных применять не только зенитные, но и крылатые ракеты, радиус действия которых покрывает значительную часть европейской территории РФ.
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