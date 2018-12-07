Вьетнам закупает израильские средневысотные дроны Heron 1
Министерство обороны Вьетнама подписало контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на поставку вооруженным силам государства трех беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета Heron 1 и наземной станции управления, передает блог bmpd со ссылкой на французский бюллетень "Intelligence online".
По имеющейся информации, вьетнамские военные заплатят за три израильских дрона и аппаратуру управления 140 млн долл. В тендере на поставку Вьетнаму БПЛА участвовала также компания Aeronautics Defence Systems (ADS), являющаяся конкурентом IAI на рынке беспилотников. Причины, по которым вьетнамское Минобороны выбрало именно БПЛА Heron 1, не называются.
В последнее время Израиль наращивает свое присутствие на рынке вооружений Вьетнама. Конечно, объем поставляемой продукции и оборот денежных средств не сопоставим с российскими и американскими поставками, но со временем израильская продукция может занять определенную нишу в оборонном рынке Вьетнама. Кроме компании IAI, во Вьетнаме уже "отметились" компании Rafael и Elbit Systems, а также компания Verint, которая ранее уже работала во Вьетнаме.
IAI Heron или Heron 1 - средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для ведения разведки и наблюдения, а также выполнения других задач в ходе больших по продолжительности полетов - до 45 часов, на высотах до 10 700 м.
По имеющейся информации, вьетнамские военные заплатят за три израильских дрона и аппаратуру управления 140 млн долл. В тендере на поставку Вьетнаму БПЛА участвовала также компания Aeronautics Defence Systems (ADS), являющаяся конкурентом IAI на рынке беспилотников. Причины, по которым вьетнамское Минобороны выбрало именно БПЛА Heron 1, не называются.
В последнее время Израиль наращивает свое присутствие на рынке вооружений Вьетнама. Конечно, объем поставляемой продукции и оборот денежных средств не сопоставим с российскими и американскими поставками, но со временем израильская продукция может занять определенную нишу в оборонном рынке Вьетнама. Кроме компании IAI, во Вьетнаме уже "отметились" компании Rafael и Elbit Systems, а также компания Verint, которая ранее уже работала во Вьетнаме.
IAI Heron или Heron 1 - средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для ведения разведки и наблюдения, а также выполнения других задач в ходе больших по продолжительности полетов - до 45 часов, на высотах до 10 700 м.
- Использованы фотографии:
- uasvision.com
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