Вьетнам закупает израильские средневысотные дроны Heron 1

Министерство обороны Вьетнама подписало контракт с израильской компанией Israel Aerospace Industries (IAI) на поставку вооруженным силам государства трех беспилотных летательных аппаратов большой продолжительности полета Heron 1 и наземной станции управления, передает блог bmpd со ссылкой на французский бюллетень "Intelligence online".По имеющейся информации, вьетнамские военные заплатят за три израильских дрона и аппаратуру управления 140 млн долл. В тендере на поставку Вьетнаму БПЛА участвовала также компания Aeronautics Defence Systems (ADS), являющаяся конкурентом IAI на рынке беспилотников. Причины, по которым вьетнамское Минобороны выбрало именно БПЛА Heron 1, не называются.В последнее время Израиль наращивает свое присутствие на рынке вооружений Вьетнама. Конечно, объем поставляемой продукции и оборот денежных средств не сопоставим с российскими и американскими поставками, но со временем израильская продукция может занять определенную нишу в оборонном рынке Вьетнама. Кроме компании IAI, во Вьетнаме уже "отметились" компании Rafael и Elbit Systems, а также компания Verint, которая ранее уже работала во Вьетнаме.IAI Heron или Heron 1 - средневысотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для ведения разведки и наблюдения, а также выполнения других задач в ходе больших по продолжительности полетов - до 45 часов, на высотах до 10 700 м.